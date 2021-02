Lefty Justin Wilson accepte de traiter avec les Yankees

NEW YORK: Le gaucher Justin Wilson est sur le point de revenir aux Yankees de New York après deux saisons à travers la ville avec les Mets, acceptant lundi un contrat d’un an comprenant des options de joueur et de club pour 2022, a déclaré une personne familière avec l’accord. The Associated Press.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car la transaction a été soumise à un succès physique.

Wilson rejoint un enclos dirigé par les plus proches Aroldis Chapman et Zack Britton, tous deux gauchers. Le droitier au lancer dur Chad Green est rejoint par le droitier Darren ODay, qui a été signé après que les Yankees aient transféré Adam Ottovino à Boston dans un mouvement de réduction des coûts.

Wilson, 33 ans, avait une fiche de 5-0 avec une MPM de 3,10 en 74 apparitions pour les Yankees en 2015, puis est passé à Detroit et aux Cubs de Chicago avant de passer 2019 et 2020 avec les Mets. Il avait une fiche de 2-1 avec une MPM de 3,66 en 19 2/3 manches en 23 apparitions la saison dernière. Il en a retiré 23 et en a marché neuf.

Wilson a atteint une moyenne de 95 mph avec sa balle rapide, la lançant un peu plus souvent que sur la moitié de ses lancers. Il lance également des cutters, mélangeant occasionnellement un curseur et une balle courbe.

Wilson est un vétéran de la ligue majeure de neuf ans qui a passé ses trois premières saisons à Pittsburgh.

New York finalisait également un contrat de ligue mineure avec le receveur Robinson Chirinos, qui se rapporterait à l’entraînement de printemps de la grande ligue. Le joueur de 36 ans s’est séparé la saison dernière avec le Texas et les Mets, qui l’ont acquis le 31 août. Il a frappé .162 avec un circuit et sept points produits en 74 au bâton en 26 matchs.

Chirinos est également un vétéran de la grande ligue de neuf ans qui a eu deux circuits et trois points produits pour Houston lors de sa défaite en série 2019 contre Washington. Ses meilleures saisons ont été avec le Texas en 2018, quand il a frappé .222 avec 18 circuits et 65 points produits, et avec Houston en 2019, quand il a frappé .238 avec 17 circuits et 58 points produits.

