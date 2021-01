NEW YORK: Les Mets ont ajouté un gaucher à leur enclos, acceptant un contrat d’un an avec Aaron Loup, a déclaré une personne familière avec les négociations à l’Associated Press.

La personne s’est exprimée sous couvert d’anonymat mercredi car l’accord a été soumis à une réussite physique.

Loup, 33 ans, avait une fiche de 3-2 avec une MPM de 2,52 en 25 manches en 24 matchs pour le champion de l’AL Tampa Bay la saison dernière, accordant 17 coups sûrs tout en retirant 22 et en marchant quatre. Autrefois considéré comme un spécialiste gaucher, il a maintenu les frappeurs droitiers à une moyenne de .192 avec trois circuits en 58 apparitions au marbre et les frappeurs gauchers à une moyenne de .212 sans aucun circuit en 38 matches au marbre.

Loup n’a pas permis une course dans huit des neuf apparitions en séries éliminatoires. Menant 5-4 dans la septième manche du quatrième match des World Series, il a cédé un simple à Corey Seager et un doublé à Justin Turner, puis a éliminé Max Muncy. Joc Pederson a frappé un simple de deux points contre Nick Anderson avec deux retraits, mais les Rays se sont ralliés à la neuvième manche pour battre les Dodgers de Los Angeles 8-7, égalant les matchs de la série 2 chacun.

Il n’a pas permis un home run à un batteur gaucher depuis Tampa Bays Corey Dickerson le 13 juin 2017.

L’enclos des relevés de New York comprend le plus proche Edwin Daz, les droitiers Dellin Betances, Seth Lugo, Robert Gsellman, Jeurys Familia, Brad Brach et Trevor May.

Loup a une fiche de 15-22 avec six arrêts et une MPM de 3,38 en neuf saisons dans les ligues majeures avec Toronto (2012-18), Philadelphie (2019), San Diego (2019) et les Rays (2020).

Il a gagné 611 111 $ en salaire de base au prorata sur un salaire de 1,65 million de dollars l’année dernière plus 132 970 $ en primes gagnées pour un total de 744 081 $. Les Padres avaient décliné son option de 2 millions de dollars pour 2020, déclenchant un rachat de 200 000 dollars.

___

Plus de baseball AP: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports