L’EFSA confirme la présence d’arsenic inorganique dans les risques alimentaires

L’exposition des consommateurs à l’arsenic inorganique présent dans les aliments soulève des problèmes de santé tels que le cancer de la peau, selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Dans un l’évaluation des risques, l’EFSA a considéré l’augmentation des cancers de la peau associés à l’exposition à l’arsenic inorganique comme l’effet nocif le plus important. Les experts ont conclu qu’assurer une protection contre le cancer de la peau protégerait également contre d’autres effets potentiels.

L’EFSA calcule une marge d’exposition (ME) pour les consommateurs lors de l’évaluation de substances génotoxiques et cancérigènes présentes involontairement dans la chaîne alimentaire. Il s’agit du rapport entre la dose à laquelle un effet indésirable faible mais mesurable est observé et le niveau d’exposition à une substance pour une population donnée. Une ME faible représente un risque plus élevé qu’une ME plus élevée.

D’après les données d’études réalisées chez l’homme, une ME de 1 ou moins correspondrait à un niveau d’exposition à l’arsenic inorganique qui pourrait être associé à un risque accru de cancer de la peau. Chez les adultes, les ME sont faibles – comprises entre 2 et 0,4 pour les consommateurs moyens et entre 0,9 et 0,2 pour les grands consommateurs. Les experts ont déclaré qu’ils étaient certains à 69 pour cent que les grands consommateurs d’arsenic inorganique pourraient avoir un risque accru de développer un cancer de la peau.

L’arsenic est un contaminant présent naturellement et résultant de l’activité humaine. L’alimentation est la principale source d’exposition à l’arsenic inorganique pour les Européens. Les principaux contributeurs à l’exposition alimentaire sont le riz, les produits à base de riz ainsi que les céréales et produits à base de céréales. L’eau potable y contribue également, même si les niveaux sont généralement faibles en Europe.

Association avec certains cancers

Les résultats confirment les résultats de la précédente évaluation de l’EFSA des risques liés à l’arsenic inorganique dans les aliments datant de 2009. Le groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) a conclu que la quantité minimale d’arsenic inorganique générant un faible risque pour la santé se situait entre 0,3 et 8. µg/kg de poids corporel (pc) par jour.

La Commission européenne a demandé à l’EFSA une mise à jour compte tenu des nouvelles études sur les effets toxiques. L’EFSA a consulté les parties prenantes sur son projet d’avis et a examiné les commentaires.

Dans ses derniers travaux, le groupe CONTAM a conclu qu’une exposition faible à modérée à l’arsenic inorganique peut provoquer certains cancers et d’autres problèmes tels que la mortinatalité, les cardiopathies congénitales, les effets sur le développement neurologique, les maladies respiratoires, les maladies rénales chroniques, la diminution du poids à la naissance et les lésions cutanées.

Des études épidémiologiques ont montré que la consommation chronique d’arsenic inorganique via l’alimentation ou l’eau potable était associée à un risque accru de cancers de la peau, de la vessie et des poumons.

L’évaluation de l’EFSA a établi un point de référence de 0,06 µg/kg de poids corporel par jour sur la base d’une étude cas-témoins sur le cancer de la peau. Il s’agit d’une estimation de la dose la plus faible qui pourrait être associée à une induction accrue de cancer de la peau après une exposition à l’arsenic inorganique ; elle est inférieure au chiffre de 2009.

Les estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique étaient de 0,03 à 0,15 μg/kg p.c. par jour pour la moyenne et de 0,07 à 0,33 μg/kg p.c. par jour pour les consommateurs adultes européens à haut niveau.

Une évaluation des risques d’exposition combinée à l’arsenic inorganique et organique sera disponible d’ici 2025.

(Pour souscrire à un abonnement gratuit à Food Safety News, Cliquez ici.)