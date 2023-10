L’EFL ouvre un appel d’offres pour un ensemble étendu de droits internationaux

La Ligue anglaise de football (EFL) a ouvert les enchères pour ses droits de diffusion internationaux de 2024-25 à 2028-29.

Suite à l’accord national record signé avec Sky Sports, cela représente une opportunité pour les sociétés de médias aux États-Unis. Ils ont la possibilité d’acquérir une part importante du contenu du produit.

Un accord national jette les bases d’une croissance internationale

Avec plus de 1 000 matchs nationaux qui seront diffusés par Sky Sports, l’EFL propose plus de contenu que jamais. Cela crée le potentiel de centaines de matchs EFL supplémentaires disponibles sur le marché américain.

Actuellement, le nombre minimum de matchs de l’EFL par saison à la télévision américaine est de 182. Avec Sky Sports diffusant désormais plus de 1 000 matchs au niveau national, il est raisonnable de s’attendre à ce que les partenaires de diffusion internationaux aient accès à beaucoup plus de matchs.

Projeter la portée du paquet de droits internationaux de l’EFL

Le nombre de matchs de championnat disponibles aux États-Unis pourrait potentiellement doubler par rapport aux 147 actuellement sur ESPN+. Au lieu d’un minimum de 20 matches de Ligue 1 et de Ligue 2, il pourrait y avoir 50 à 75 matches ou plus.

Les tours complets en milieu de semaine, les matchs éliminatoires et la couverture élargie de la Coupe de la Ligue et du Trophée EFL offrent des opportunités d’augmenter considérablement la taille du package.

Une augmentation de 50 à 75 % des matchs de l’EFL à la télévision américaine ne serait pas surprenante lors du prochain cycle de droits.

Il est prévu que le nombre minimum de matches passera de 182 à 275 par an. Cela donnerait aux fans de football aux États-Unis près de 100 matchs EFL supplémentaires à apprécier. Pour rappel, une saison de Premier League compte 380 matches au total.

Avec un potentiel de plus de 300 matchs par saison, le package EFL se rapprocherait du nombre de matches de Bundesliga (306) et de La Liga (380) disponibles sur le marché américain. Disposer d’un volume élevé de contenu provenant du système de ligue emblématique de l’Angleterre séduirait les diffuseurs.

Segmenter les droits pour augmenter l’exposition

La croissance à plus de 1 000 matches nationaux permet également à l’EFL de segmenter ses packages par compétition. Par exemple, les droits de diffusion du championnat seront probablement dirigés vers un service de streaming comme ESPN+.

Les droits de la Ligue un et deux pourraient théoriquement revenir à CBSSports/Paramount tandis que la Coupe Carabao pourrait être reprise par un diffuseur en réseau comme NBC/Peacock pour compléter sa couverture de la Premier League.

Il est également possible de diffuser des jeux sur la télévision linéaire et en streaming. La diffusion simultanée de matchs sélectionnés satisferait les abonnés traditionnels du câble/satellite tout en servant également les coupe-fils.

L’EFL et la Premier League pourraient potentiellement regrouper les droits à l’avenir

À la fin du prochain contrat EFL, l’EFL et la Premier League prévoient de regrouper leurs droits médiatiques internationaux. Cela augmenterait considérablement le nombre de matches disponibles à l’étranger.

Cela verrait le nombre de matches disponibles pour les diffuseurs étrangers monter en flèche, passant des 380 matchs actuels de Premier League à plus de 2 000 matches englobant la Premier League, le Championship, la League One et la League Two.

Le regroupement de la pyramide du football anglais dans le cadre d’un seul accord sur les droits médiatiques générera davantage de revenus pour les clubs des ligues inférieures et entraînera une visibilité accrue pour les compétitions de l’EFL.

Pour les fans américains, cet accord groupé permettra de suivre l’ensemble du système de la ligue anglaise plus facilement que jamais. La combinaison des droits médiatiques de l’EFL et de la Premier League a le potentiel de transformer l’accès au football anglais sur les marchés étrangers.

Perspectives pour les fans de football américains

En fin de compte, la taille et la portée des droits internationaux dépendent des objectifs stratégiques de l’EFL. Mais les bases sont posées pour qu’il y ait beaucoup plus de matches de la Ligue anglaise de football disponibles aux États-Unis à partir de la saison 2024-2025.

Pour les fans américains en quête de plus de football, le prochain accord international de l’EFL sera à surveiller. Celui qui acquerra les droits disposera d’un package riche en contenu qui répondra à la demande des supporters – et potentiellement à une grande quantité.

Crédit photo : IMAGO / News Images