L’EFL approuve la vente de Leeds United au groupe 49ers

La Ligue anglaise de football (EFL) a approuvé la vente de Leeds United à 49ers Enterprises, qui assumera la pleine propriété du club anglais de deuxième niveau, a déclaré Leeds lundi.

L’ancien propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a conclu un accord en juin pour vendre sa participation au groupe 49ers, la branche d’investissement de la franchise NFL San Francisco 49ers, actionnaire de Leeds depuis leur investissement initial en mai 2018.

Paraag Marathe, auparavant vice-président et membre du conseil d’administration du Club, prendra la relève en tant que président de Leeds United. Dans ce rôle, Marathe supervisera tous les aspects, y compris le football et les opérations commerciales. Marathe succède à Andrea Radrizzani, propriétaire majoritaire de Leeds United depuis 2017.

Angus Kinnear, PDG de Leeds United et membre du conseil d’administration, conservera son poste actuel et continuera de diriger les opérations quotidiennes du club. Rudy Cline-Thomas, fondateur et associé directeur de MASTRY, rejoindra le conseil d’administration en tant que copropriétaire et vice-président du club.

« Cette transition est une réinitialisation nécessaire pour tracer une nouvelle voie pour le club », a déclaré Marathe dans un communiqué.

« Nous avons déjà nommé un responsable de la première équipe très respecté avec un palmarès de succès, et nous sommes convaincus que Leeds alignera une équipe compétitive pour lutter pour la promotion la saison prochaine.

« Nous avons la responsabilité de veiller à ce que ce club rende fiers notre personnel, nos joueurs, nos supporters et les communautés de Leeds et du Yorkshire. »

Leeds a nommé l’ancien patron de Norwich City, Daniel Farke, comme nouveau manager il y a deux semaines, sur un contrat de quatre ans, pour remplacer Sam Allardyce qui a quitté le club d’un commun accord suite à sa relégation de la Premier League.

L’Allemand Farke a mené Norwich en Premier League lors de sa deuxième saison avant d’être relégué au deuxième rang en 2019-20. Ils ont remporté le championnat et obtenu un retour immédiat dans l’élite en 2020-21.

« Ce fut un honneur de guider Leeds United au cours des six dernières années et de passer autant de temps avec la meilleure base de fans du monde », a déclaré Radrizzani.

« 49ers Enterprises sont des partenaires fantastiques depuis des années et je suis convaincu qu’ils feront passer Leeds au niveau supérieur. »

Le communiqué n’a pas précisé si l’Italien, qui est également président et fondateur du groupe de diffusion sportive Eleven Sports, serait toujours lié au club.

