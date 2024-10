L’effort sans vie des Giants contre les Eagles remet tout en question – QB, entraîneur, tout

EAST RUTHERFORD, NJ — Il y a eu de nombreuses fois où l’offensive des Giants de New York a eu besoin d’une étincelle depuis que Brian Daboll a pris ses fonctions d’entraîneur en 2022. Mais il n’avait jamais mis le quart-arrière Daniel Jones sur la base de ses performances.

Cela a changé dimanche. Alors que l’offensive apathique des Giants ne gérait que 104 verges et 3 points au cours des trois premiers quarts, Daboll a retiré Jones. Cela n’a fait aucune différence, car le quart-arrière suppléant Drew Lock n’a pas réussi à fournir « l’étincelle » que Daboll recherchait lors d’une défaite démoralisante de 28-3 contre les Eagles de Philadelphie.

ALLER PLUS PROFONDE Daboll dit que QB Jones « reste » le titulaire des Giants malgré le banc contre les Eagles

Daboll s’est immédiatement engagé à faire de Jones le titulaire « à l’avenir » dans la déclaration d’ouverture de sa conférence de presse morose d’après-match. Mais rien de ce que l’entraîneur a dit au cours des huit minutes suivantes n’a laissé entendre qu’il pensait que Jones pouvait renverser une attaque qui accumulait en moyenne 14,1 points par match.

« J’essayais de créer une sorte de jus et peut-être de faire quelques jeux et de faire bouger un peu l’élan », a déclaré Daboll. « Mais cela ne s’est pas produit. »

Benching Jones dimanche ressemble au début de la fin de ses six années en tant que quart-arrière de l’équipe.

« Je vais juste me préparer, passer ma semaine à faire ce que je dois faire pour me préparer à jouer un bon football », a déclaré Jones. « Comment (Daboll) voit cela, les décisions qu’il veut prendre, cela dépend de lui. C’est une meilleure question pour lui. Je vais juste me concentrer sur moi-même.

ALLER PLUS PROFONDE Bienvenue dans le cauchemar de John Mara : Saquon Barkley des Eagles détruit les Giants en retour à MetLife

Jones se tenait principalement seul sur la touche, regardant le terrain sans expression après avoir été mis sur le banc.

« C’était frustrant », a déclaré Jones. « Vous voulez jouer avec vos coéquipiers et vous battre pour marquer des points et faire circuler le ballon. Donc j’étais frustré, mais pas ma décision.

Daniel Jones parle de la décision de Daboll de tirer QB pour « créer une étincelle ». DJ : « C’est son équipe. C’est à lui de prendre ces décisions. Évidemment, je crois en moi et je crois en cette attaque. Je vais juste me concentrer sur moi-même. » Jones dit que « ce n’était pas vraiment une conversation » sur la décision #géants pic.twitter.com/apM1VOh7s1 – Charlotte Carroll (@charlottecrrll) 20 octobre 2024

Il y avait toujours une date d’expiration de deux ans imminente pour ce partenariat après que Jones ait signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans pendant l’intersaison 2023. Les Giants avaient une trappe de secours intégrée à l’accord après cette saison, et il semblait évident qu’ils avaient l’intention de l’utiliser alors qu’ils poursuivaient les quarts lors du repêchage de cette année.

Mais une fois que les Giants n’ont réussi à recruter aucun des trois meilleurs quarts et ont pris le receveur Malik Nabers avec le sixième choix, Jones a obtenu un sursis d’exécution. Semblable à 2022, il aurait l’occasion de convaincre Daboll et le directeur général Joe Schoen qu’il pourrait être un quart-arrière de franchise qui mérite d’être construit.

Jones devait cependant jouer encore mieux qu’en 2022, car le goût du désastre en proie aux blessures de la saison dernière persistait. Jones n’est pas près de franchir la barre qui donnerait à Schoen et Daboll une seconde réflexion sur la suite de cette saison – en supposant que le duo prendra cette décision.

L’effort inerte de dimanche remet tout en question. Même avec les limitations de Jones, Daboll n’a pas réussi à mener une attaque fonctionnelle malgré sa prise en charge du jeu à sa troisième saison.

Les Giants ont marqué un touché en quatre matchs à domicile cette saison. Ils ont récolté en moyenne 7,8 points lors de leurs quatre défaites au MetLife Stadium.

Pour aggraver les choses, les Giants ont été incendiés par Saquon Barkley pour 176 verges et un touché en 17 courses lors de son premier match au MetLife Stadium en tant que membre des Eagles. C’est le même Barkley dont le départ a causé tant de consternation au copropriétaire John Mara cette intersaison.

Mara a déclaré à Schoen qu’il aurait « du mal à dormir si Saquon allait à Philadelphie » avant le début de l’agence libre. Dimanche, c’était le scénario du cauchemar pour Mara.

La journée a commencé avec les fans des Giants huant Barkley. Mais au fur et à mesure que le match avançait, le mépris des supporters locaux a été redirigé vers Jones et les Giants.

Les Giants ont une fiche de 2-5 et 0-3 contre les adversaires de la NFC Est. Schoen et Daboll ont une fiche de 1-10 lors des matchs contre les Eagles et les Cowboys de Dallas au cours de leurs trois saisons, et cette seule victoire est survenue lorsque les Eagles ont finalement laissé leurs partants au repos. Les Giants ont une fiche de 10-21-1 depuis leur début de saison 2022 7-2.

Difficile de retrouver espoir après la défaite de dimanche.

« Il y a beaucoup de hauts et de bas », a déclaré Daboll. « Malheureusement, nous avons connu davantage de difficultés. »

Voici d’autres points à retenir de cette perte :

Compte bancaire

Finalement, des fissures commenceraient à apparaître dans la défense des Giants avec la part du fardeau qui a été placée de ce côté du ballon. Il était donc compréhensible d’abandonner des jeux explosifs à une équipe des Eagles chargée de meneurs de jeu.

Mais un manque d’effort ne peut jamais être excusé. Surtout pas du demi de coin de deuxième année Deonte Banks, qui a déjà été appelé par l’entraîneur des arrières défensifs Jerome Henderson pour ne pas s’être bousculé après avoir cédé un touché de 55 verges au receveur des Cowboys CeeDee Lamb au cours de la semaine 4.

Pourtant, il y avait Banks, faire du jogging alors que le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, parcourait 16 mètres pour un premier essai sur troisième et 7 sur le premier jeu du quatrième quart-temps. Ce n’était pas le genre de flânerie qui ne se révèle qu’après avoir regardé un film. C’était immédiatement évident, comme en témoigne l’explosion d’Henderson sur la touche en temps réel.

Mais il n’y avait pas de punition évidente, comme une mise sur banc pour envoyer un message. Banks est resté dans le match alors que les Eagles ont terminé l’entraînement avec un quatrième et un but de Hurts pour ouvrir une avance de 28-3.

« Je pense que j’aurais pu y arriver, mais parfois, quand vous êtes à ce moment-là, vous pensez simplement » Non « », a déclaré Banks. « Mais je pense que j’aurais pu faire un tacle. »

Ce sont ces moments qui peuvent commencer à faire dérailler une saison. Banks est un jeune joueur plein de talent mais qui n’a rien accompli dans la NFL. Les critiques publiques de la part de son poste d’entraîneur n’ont pas abouti, Daboll doit donc trouver un moyen de réduire le manque d’effort de Banks avant qu’il ne se propage aux autres joueurs.

Quel que soit le bouton que Daboll compte appuyer, il a refusé de le partager après le match de dimanche.

« Nous examinerons tout cela et tout ce que nous devons résoudre, nous le réglerons », a déclaré Daboll. « Mais les gars font des efforts chaque semaine. Malheureusement, nous n’obtenons pas de résultats et c’est une question de résultats.

« Surcoaché » et surclassé

Daboll a déclaré que les Giants avaient été « entraînés ». Il ne trouvera pas beaucoup d’arguments.

Les Giants sont sortis en lançant malgré l’absence du plaqueur gauche Andrew Thomas, qui a subi une blessure au pied mettant fin à la saison la semaine dernière. Les Giants ont eu sept possessions en première mi-temps et n’ont appelé que trois transferts, qui n’ont produit que 4 verges.

Nick Sirianni de Philadelphie a ses défauts, mais il a établi un ADN d’entraîneur agressif lors des quatrièmes essais. Les Eagles sont allés 3-en-3 lors des quatrièmes essais, produisant ainsi 15 points supplémentaires.

À deux reprises, Sirianni s’est lancé dans un quatrième essai à l’intérieur des 5 verges des Giants. Les Eagles ont converti les deux pour inscrire des touchés au tableau au lieu de buts sur le terrain. Un pari de quatrième et troisième depuis la ligne de 41 verges des Giants au deuxième quart a abouti à une passe de touché à AJ Brown pour donner aux Eagles une avance de 14-0.

JALEN FAIT MAL À AJ BROWN AU 4ÈME BAS. TD de 41 verges. 📺 : #PHIvsNYG sur FOX

📱 : https://t.co/waVpO909ge pic.twitter.com/H2S70NsOda – NFL (@NFL) 20 octobre 2024

Pendant ce temps, Daboll a lancé le quatrième et le troisième depuis la ligne de 43 verges des Eagles lors de la possession d’ouverture du match. Les Giants n’ont pas avancé aussi profondément sur le territoire de Philadelphie jusqu’à leur possession finale de la première mi-temps.

Les Giants se sont dirigés vers la ligne des 10 verges des Eagles à la fin du deuxième quart avant qu’un touché de Theo Johnson ne soit annulé par une pénalité d’interférence de passe offensive. Face aux troisième et 14 des 20 de Philadelphie avec 14 secondes à jouer et aucun temps mort, Daboll a choisi de lancer un panier de 38 verges pour réduire le déficit à 14-3 à la mi-temps. Les Giants ont eu le temps de tirer dans la zone des buts, mais Daboll n’avait aucune confiance en son attaque pour l’exécuter.

« Je pensais juste que c’était la meilleure chose à faire », a déclaré Daboll.

Daboll a agité le drapeau blanc au début du quatrième quart-temps au-delà du banc de Jones. Le plaqueur défensif Dexter Lawrence et le secondeur extérieur Brian Burns ont été relevés après que les Eagles aient pris une avance de 28-3. C’était compréhensible puisque les deux joueurs indispensables ont manqué le temps d’entraînement en raison de blessures la semaine dernière.

Le secondeur intérieur Bobby Okereke a également été retiré au quatrième quart. Okereke avait joué 1 489 snaps consécutifs depuis sa signature avec les Giants, n’ayant jamais quitté le terrain lors de matchs plus déséquilibrés la saison dernière.

La suppression des partants a conduit à un quatrième quart-temps particulièrement terne alors que les fans ont inondé les sorties alors que Lock (3 sur 8, 6 yards) n’a pas réussi à donner l’espoir qu’il serait une amélioration significative sur Jones.

Effondrement de la ligne O

La futilité offensive ne repose pas uniquement sur les épaules de Jones. La protection des passes était pire qu’elle ne l’avait été pendant toute la saison. Sans surprise, cela a coïncidé avec le premier match manqué par Thomas.

Josh Ezeudu a semblé surpassé au tacle gauche, accordant des sacs sur deux troisièmes essais au premier quart. Mais Ezeudu n’était pas seul dans ses luttes pour une ligne qui a accordé huit sacs à une défense des Eagles qui n’avait récolté que 11 sacs lors de ses cinq premiers matchs.

Il est difficile de calculer à quel point l’absence de Thomas affecte le reste de la ligne, mais il y a un impact résiduel. Les Giants ont été contraints d’utiliser des ailiers rapprochés et des porteurs de ballon pour jouer fréquemment du côté d’Ezeudu. Cela les empêche d’aider ailleurs sur la ligne ou d’être des débouchés immédiats pour Jones comme ils l’étaient lorsque Thomas a été laissé sur une île au tacle gauche.

ALLER PLUS PROFONDE Points à retenir de la semaine 7 de la NFL : les 49ers sont-ils dans un trou trop profond ? Qui sont les rois de la NFC Nord ?

Coups rapides

• La course aux passes dominante des Giants a été limitée par le score déséquilibré. Les blessures ont reculé pour passer 21 fois. Il a complété 10 des 14 passes pour 114 verges et un touché tout en étant limogé quatre fois et en brouillant trois fois pour 21 verges.

Les Eagles n’avaient aucune raison de mettre Hurts et une ligne offensive en danger contre la force des Giants parce que Barkley et Kenneth Gainwell (13 courses pour 56 verges) se déchaînaient. Lawrence a réussi deux sacs pour porter son total à neuf, le meilleur de la ligue.

3ÈME SAC EN BAS ‼️ 📺 : RENARD pic.twitter.com/BflURJTOag – Géants de New York (@Giants) 20 octobre 2024

• Nabers a réussi une moyenne de 8,8 attrapés pour 96,5 verges lors des quatre premiers matchs de la saison avant de subir une commotion cérébrale qui l’a tenu à l’écart pendant deux semaines. Il est revenu dimanche, réussissant seulement quatre attrapés pour 41 verges sur huit cibles.

• Le receveur Jalin Hyatt est parti après avoir échoué à attraper sa seule cible, un ballon profond de Lock. Hyatt a déclaré à NJ Advance Media qu’il avait eu une côte fêlée. Même si Hyatt manque de temps, cela se fera à peine remarquer. Il a réussi un attrapé sur 6 yards cette saison, et il n’a joué que trois snaps dimanche.

Le demi de coin Cor’Dale Flott s’est blessé à l’aine au deuxième quart. Lors du jeu suivant, Hurts a frappé Brown pour le touché de 41 verges après que Nick McCloud ait été laissé en couverture individuelle et ait raté son jam sur le receveur de 6 pieds 1 pouce et 226 livres.

Le secondeur Ty Summers, qui était un joueur essentiel de l’équipe spéciale, a été expulsé en raison d’une blessure à la cheville subie alors qu’il couvrait un botté de dégagement au deuxième quart. Alors que Summers est probablement sur le point de manquer du temps, la porte est ouverte pour que Dyontae Johnson, vedette de la pré-saison, soit activée depuis la réserve des blessés.

(Photo de Daniel Jones : Luke Hales / Getty Images)