L’effort pour rappeler le gouverneur de Californie Gavin Newsom, a expliqué

Un manifestant tient une pancarte indiquant «Le dictateur Newsom est la chose la moins essentielle en Californie #RecallNewsom» lors d’une manifestation à Sacramento, en mai 2020. | Jeff Gritchen / Getty Images

Covid-19 a rendu les gouverneurs populaires, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Maintenant, Newsom de Californie pourrait perdre son siège.

Un million et demi. Ou, pour être plus exact, 1,495,709. C’est le nombre de signatures nécessaires pour forcer le gouverneur de Californie Gavin Newsom à une élection de rappel.

Grâce à l’affinité de l’État pour la démocratie directe, à l’ordonnance d’un juge prolongeant la date limite pour recueillir les signatures et à la décision désormais tristement célèbre de Newsom d’assister à un dîner en salle à 350 $ par personne, non masqué – qui ont tous catalysé des ressentiments mijotés que les gouverneurs du pays sont face aux restrictions de Covid-19 – Newsom, un démocrate, pourrait bien avoir à en faire face.

Ça va descendre au fil. La semaine dernière, le Comité national républicain (RNC) a injecté 250 000 $ dans la dernière ligne droite. L’un des deux comités qui s’efforcent de rappeler Newsom a déclaré avoir déjà collecté plus de 1,6 million de signatures – mais comme toutes les signatures ne seront pas valides, ils se précipitent pour collecter au moins 1,8 million, voire 2 millions de signatures avant la date limite du 17 mars. .

Vendredi, le bureau du secrétaire d’État de Californie a publié le total actuel des signatures reçues au 5 février. Sur les quelque 800 000 signatures qu’ils ont comptées jusqu’à présent, 668 202 sont valides. (Les comités de rappel ont soumis plus d’un million, mais certaines des signatures sont toujours comptées). À ce stade, les organisateurs affichent en moyenne un taux de validité d’environ 84%. Si ce taux se maintient alors que l’État continue de compter, les organisateurs n’auront qu’à collecter 200 000 signatures supplémentaires en plus de ce qu’ils disent avoir déjà.

Si l’effort de rappel obtient les signatures nécessaires, cela ne signifie pas que Newsom perd nécessairement son emploi, il pose simplement la question aux électeurs lors d’une élection qui se déroulera probablement vers la fin de l’année.



Ballotpedia Le bulletin de vote pour rappeler l’ancien gouverneur de Californie Gray Davis.

Le scrutin posera deux questions: si les électeurs veulent rappeler le gouverneur, et qui devrait le remplacer dans le cas où la majorité voterait pour rappeler. Des centaines de personnes pourraient décider de se présenter, car la Californie n’a pas de limite de candidats lors des rappels et le candidat gagnant n’a besoin que d’une pluralité pour revendiquer la victoire.

La dernière fois qu’un gouverneur de Californie a été rappelé avec succès, c’était en 2003, quand Arnold Schwarzenegger a réussi à arracher une victoire au gouverneur d’alors. Gray Davis et plus de 100 autres candidats.

«C’est une douleur dans le cul coûteux et distrayante pour les Californiens si cela se produit», a déclaré Dan Newman, un porte-parole de Newsom, à Vox. «Lors du rappel de Davis, nous avions 135 candidats et c’était un cirque total. Certaines personnes pensent que nous pourrions avoir 10 fois plus de candidats cette fois-ci. »

L’analyse de FiveThirtyEight indique que pour l’instant, «Newsom semble bien placé pour survivre» à une éventuelle élection de rappel, car l’électorat californien est devenu beaucoup plus démocrate depuis 2003, lorsque Davis a perdu son siège.

En 2000, 53% de l’État ont voté pour Al Gore et en 2004, 54% ont voté pour John Kerry – mais Hillary Clinton a ligoté l’État avec 61% des voix en 2016, et Joe Biden a remporté 63% en novembre dernier.

De plus, la cote d’approbation de Davis se situait dans les bas 20 et, surtout, sa cote de désapprobation se situait dans les années 60, alors que les sondages récents ont la cote de favorabilité de Newsom entre 46 et 52%. Le graphique ci-dessous du média Cal Matters compare deux sondages qui montrent cependant une baisse récente du soutien de Newsom.

Les organisateurs du rappel soutiennent qu’il est plus important de noter que les avantages de Newsom ont tendance à baisser, ce qu’ils considèrent comme une indication qu’il doit encore baisser. Et Newsom est confronté aux défis de la distribution de vaccins, de l’aggravation de la crise des sans-abri et du retour des enfants à l’école le plus rapidement possible, alors ils disent qu’il y a de nombreuses opportunités pour que son soutien cesse.

« Si [Newsom] veut projeter qu’il n’est pas dans une position vulnérable et caca le fait qu’il soit en difficulté et qu’il a bouleversé ses électeurs, ça me convient. C’est un ton sourd. Il y a beaucoup de preuves qu’il est en difficulté », a déclaré à Vox Anne Dunsmore, coprésidente de Rescue California, l’un des comités travaillant pour rappeler Newsom.

L’affaire French Laundry, la démocratie directe et un coup de chance juridique

Donc, si Newsom est toujours assez populaire, pourquoi est-il sur le point de faire face à une élection de rappel?

Il y a quelques raisons structurelles: seuls 19 États autorisent les citoyens à rappeler leurs agents publics. En Californie, la seule exigence est que 12 pour cent du nombre total d’électeurs lors de l’élection précédente adhèrent à l’effort et que ces signatures proviennent d’électeurs d’au moins cinq comtés. Et les efforts de rappel sont incroyablement courants dans l’État – chaque gouverneur depuis Reagan a eu des rappels déposés contre eux, et c’est le sixième effort auquel Newsom lui-même fait face.



Jeff Gritchen / Getty Images La coiffeuse Nikki Johnson enfile un masque «Recall Newsom» et un chapeau «Make Hairstylists Essential again» alors qu’elle proteste contre la fermeture des salons de coronavirus par le gouverneur Gavin Newsom à Costa Mesa en août 2020.

La Californie a une forte culture de démocratie directe – les citoyens sont habitués à voter sur des dizaines de mesures de vote qui leur permettent de légiférer par volonté populaire, et sont le seul électorat depuis 1921 à avoir jamais rappelé le directeur général de leur État. Née du mouvement progressiste post-Gilded Age, «la démocratie directe, pour le meilleur ou pour le pire, est devenue l’institution politique la plus distinctive et emblématique de Californie. L’initiative, le référendum et les élections de rappel ont été ajoutés à la constitution de l’État en 1911 », écrit l’historien de l’Université d’État de San José, Glen Gendzel.

Ainsi, les gouverneurs de Californie sont beaucoup plus à la merci de leur électorat que les autres gouverneurs. La colère suscitée par les ordres de Covid-19 a alimenté de nombreux efforts de rappel contre les gouverneurs en 2020: les gouvernements républicains. Mike Dunleavy de l’Alaska, Doug Ducey de l’Arizona et Brad Little de l’Idaho et les gouvernements démocrates. Jared Polis du Colorado, John Bel Edwards de Louisiane, Gretchen Whitmer du Michigan, Tim Walz du Minnesota, Steve Sisolak du Nevada, Phil Murphy du New Jersey, Kate Brown de l’Oregon et Tony Evers du Wisconsin ont tous fait face à des efforts de rappel.

Mais aucun n’est encore aussi proche que celui de la Californie pour les forcer à une autre élection. En fait, aucun de ces États n’a jamais réussi à rappeler un gouverneur; seuls la Californie et le Dakota du Nord portent cette distinction.

Mais même ainsi, Newsom aurait pu aller bien – sans la pandémie. La pétition de rappel à laquelle Newsom est actuellement confrontée a en fait été déposée le 21 février 2020, des semaines avant la déclaration de l’état d’urgence en réponse à Covid-19. En conséquence, la pétition elle-même ne mentionne même pas la crise. Au lieu de cela, il cite certains griefs traditionnels tels que l’imposition élevée et la crise des sans-abri dans l’État, ainsi que de nombreuses plaintes traditionnellement républicaines comme accuser le gouverneur d’imposer un «statut d’État sanctuaire», de ne pas «appliquer les lois sur l’immigration» et de passer outre «la volonté du personnes concernant la peine de mort », entre autres.

Sans Covid-19, cependant, la pétition languirait probablement dans l’obscurité. En novembre, neuf mois après que ses partisans avaient commencé à recueillir des signatures, la Cour supérieure du comté de Sacramento a rendu un jugement définitif prolongeant le délai de collecte des signatures. La Cour écrit qu’à la lumière des diverses ordonnances de maintien à la maison, il était devenu «extrêmement difficile pour les pétitionnaires de s’engager dans des activités de collecte de signatures pour l’initiative proposée».

Le 17 novembre, les organisateurs du rappel ont déclaré au Daily Caller qu’ils n’avaient recueilli que 749 196 signatures, ce qui, même avec un taux de validité de 100%, n’aurait pas failli réussir.

Mais Newsom ne peut pas mettre tout le blâme sur Covid-19 – le 6 novembre, alors qu’un ordre de rester à la maison limitant les rassemblements en plein air à trois ménages différents était en vigueur, il a assisté à une fête d’anniversaire à French Laundry, démasqué, le long de avec des personnes de plusieurs ménages. Alors que l’équipe du gouverneur affirmait initialement que le dîner au restaurant trois étoiles Michelin se déroulait à l’extérieur, le 18 novembre, Fox 11 a obtenu des photos du gouverneur à l’intérieur avec plusieurs autres invités, dont aucun ne semblait masqué.

EXCLUSIF: Nous avons obtenu des photos du gouverneur Gavin Newsom lors du dîner de Napa où il est dans l’eau chaude. Les photos remettent en question à quel point le dîner était à l’extérieur. Un témoin qui a pris des photos nous dit que son groupe était si bruyant que les portes coulissantes ont dû être fermées. 22h le @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 18 novembre 2020

L’hypocrisie de Newsom et la décision de dîner dans un établissement de 350 $ par personne alors que tant de résidents de l’État souffraient du ralentissement économique et que les résidents étaient mis en garde contre les rassemblements de vacances en famille a été un moment de mobilisation pour l’effort de rappel.

Même Newsom‘Le porte-parole a reconnu que c’était un bon outil d’organisation en raison de l’attention qu’il a reçue – même s’il a rejeté le blâme sur la partisanerie du pays. « Plus de 6 millions de personnes en Californie ont voté pour Trump, il ne manque donc pas de personnes prêtes à signer quelque chose disant de se débarrasser de tous les démocrates si vous leur donnez suffisamment de temps », a déclaré Newman à Vox.

Ce dîner peut finir par coûter plus de quelques centaines de dollars au gouverneur.

Qui est derrière l’effort de rappel?

Sans surprise, toutes les preuves publiques indiquent que l’effort organisé est dominé par les républicains: la plupart des principaux donateurs sont des républicains, tous les soutiens notables sont républicains, et quelques-uns des griefs dans la pétition elle-même sont des problèmes généralement cités par la droite – l’hostilité vers l’immigration et en particulier en faveur de la peine de mort.

Des soutiens importants de l’effort sont venus presque exclusivement des républicains – Newt Gingrich, ancien président républicain de la Chambre, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee et l’adversaire de Newsom en 2018, John Cox, ont tous prêté leur voix en faveur du rappel de Newsom. Il n’y a pas d’approbation démocratique comparable.

Le quart de million du RNC n’est pas le seul gros argent. Selon CalMatters, plusieurs donateurs du GOP ont donné des centaines de milliers à l’effort. Cependant, le don le plus important à ce jour est venu de John Kruger, un «entrepreneur du comté d’Orange … [who] a fait un don aux candidats démocrates et du GOP. Kruger a donné 500 000 $ à l’effort.

Le LA Times a rapporté le mois dernier que quelques extrémistes d’extrême droite étaient impliqués dans certains des efforts de collecte de signatures. Les organisateurs nient qu’ils courtisent systématiquement ces extrémistes ou qu’ils forment une grande faction au sein des partisans du mouvement.

«Ce n’est pas un mouvement d’extrême droite. C’est un mouvement du peuple californien », a déclaré à Vox Mike Netter, membre fondateur de l’un des comités chargés de rappeler Newsom.

Mais même si l’effort organisé est dominé par les républicains, cela ne signifie pas que les électeurs démocrates et non affiliés ne sont pas déçus par le gouverneur. Dans un sondage du Berkeley Institute of Governmental Studies publié le 2 février, le taux d’approbation de Newsom était sous-marin parmi les électeurs inscrits, 46% approuvant et 48% désapprouvant le travail qu’il faisait.

Seulement 31 pour cent des Californiens ont convenu que Newsom faisait «un excellent ou du bon travail dans la gestion de la pandémie dans son ensemble», contre 49 pour cent en septembre dernier. Cependant, 49 pour cent des électeurs ont estimé qu’il serait mauvais pour l’État de tenir une élection spéciale rappelant le gouverneur.





Tout le monde convient que si l’élection de rappel se produit, beaucoup dépend de la capacité de Newsom à superviser un programme de distribution de vaccins compétent et à s’assurer que les enfants peuvent retourner à l’école et que l’économie rebondit rapidement. Mais d’abord, les organisateurs ont besoin d’au moins plusieurs cent mille signatures valides supplémentaires.