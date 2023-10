Les quatre maires d’Hawaï lancent en novembre un effort de collaboration appelé «Kokua pour Maui – Achetez et montrez Aloha» Mois, qui vise à stimuler les résidents et les entreprises de Maui à la suite des incendies de forêt du mois d’août.

« Les habitants et les entreprises de Maui ont fait preuve d’une incroyable résilience en ces temps difficiles, et « Kokua for Maui — Shop & Show Aloha » se consacre à renforcer leurs efforts tout en revitalisant l’économie de l’île. Le maire du comté de Maui, Richard Bissen, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse.

Fruit d’un partenariat entre les comtés et l’État, l’initiative Kokua for Maui comportera une série d’événements et d’activités à Maui et sur d’autres îles tout au long du mois de novembre, dont certains étaient déjà en préparation avant les incendies. Les événements à venir incluent :

• 10e festival annuel Hawaiian Airlines Made in Maui County (3 et 4 novembre), qui célèbre les produits fabriqués localement. Il est présenté par la Chambre de commerce de Maui et soutenu par le bureau du développement économique du maire du comté de Maui.

• 22e Convention annuelle des autochtones hawaïens (14-17 novembre), qui comportera des discussions sur la culture, le développement économique et l’éducation, en mettant l’accent sur l’histoire et l’avenir de Maui. Le Council for Native Hawaiian Advancement a décidé de déplacer sa convention à Maui cette année à la suite des incendies de forêt.

• Goûtez notre amour pour Maui : édition spéciale du Hawai’i Food & Wine Festival (18 novembre), qui réunira huit chefs ayant des liens étroits avec Maui au Humble Market Kitchin de Roy Yamaguchi et Wailea Beach Resort. Toutes les ventes de billets seront reversées au Kokua Restaurant and Hospitality Fund pour aider les travailleurs touchés par les incendies. L’édition spéciale du festival est organisée en partenariat avec la Hawaii Tourism Authority.

• Kokua pour Maui au Hilo Farmers Market (18 novembre), qui comprendra les petites entreprises de Maui hébergées par le comté d’Hawaï.

• Kokua for Maui au Neal Blaisdell Center (19 novembre), qui présentera des vendeurs basés à Maui et leurs produits dans le cadre d’un événement collaboratif avec la ville et le comté d’Honolulu et des partenaires communautaires.

• Kokua for Maui à Waikiki (20-21 novembre), qui réunira les entrepreneurs de Maui pour présenter leurs produits, leur art et bien plus encore.

• Samedi des petites entreprises avec la Kauai Made Craft Fair au Kukui Grove Center (25 novembre), qui présentera des vendeurs basés à Maui avec une gamme diversifiée de produits, de services et d’attractions.

D’autres événements seront annoncés prochainement.

« Novembre est généralement le mois où l’on fait des dons, et nous connaissons tous quelqu’un touché par les incendies de forêt à Maui » » a déclaré le lieutenant-gouverneur Sylvia Luke dans un communiqué de presse. « Nos îles sont peut-être séparées par un océan, mais nous sommes un seul État insulaire. Quand une île souffre, nous le ressentons tous. Nous recevons sans cesse des nouvelles des gens, comment pouvons-nous les aider ? Une façon de faire une réelle différence pour les petites entreprises et les familles locales est de continuer à soutenir les produits locaux.

Plus d’informations et de mises à jour sur Kokua pour Maui, ainsi qu’un répertoire d’entreprises locales à soutenir, sont disponibles sur MauiNuiFirst.com.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception