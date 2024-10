L’effort final : surmonter les derniers obstacles à l’éradication mondiale de la poliomyélite | par Nigeria Health Watch | octobre 2024

Par le Dr Anirejuoritse Chima-Oduko et Yusuf Yusufari

Les vaccinations, associées à une surveillance efficace de la maladie, constituent l’épine dorsale des efforts d’éradication de la poliomyélite à l’échelle mondiale. Crédit image : Nigeria Health Watch

Alors que la Journée mondiale contre la polio est célébrée, la réémergence de la polio à Gaza nous rappelle que la polio, où qu’elle soit, constitue une menace partout et que nous devons tous appeler à une vigilance et à des efforts soutenus pour son éradication mondiale. Un engagement renouvelé et une coopération mondiale sont nécessaires. Les réussites, telles que la déclaration du Nigéria sans poliomyélite en 2020, fournissent une feuille de route pour y parvenir, écrit Yusuf Yusufari.

La polio est une maladie évitable et hautement contagieuse qui touche les enfants de moins de 5 ans. Elle est causée par un virus qui envahit et endommage le système nerveux, entraînant une paralysie irréversible et parfois la mort lorsque les muscles respiratoires sont immobilisés.

Autrefois fléau mondial qui causait un handicap permanent à plus de 350 000 enfants dans plus de 125 pays, le nombre de cas a été réduit de 99 % ; grâce au leadership du gouvernement, à des vaccins efficaces et au soutien de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite ; prouvant qu’une coopération mondiale durable et une sensibilisation communautaire adaptée peuvent vaincre même les maladies les plus redoutables.

Crédit image : Nigeria Health Watch

Le monde est désormais sur le point d’éradiquer cette maladie – une seule autre maladie humaine, la variole, a été éradiquée en 1980. Cependant, le poliovirus sauvage reste endémique dans deux pays : Afghanistan et Pakistanet la récente réémergence de la poliomyélite à Gaza, après 25 ans de progrès, soulignent clairement que la lutte n’est pas encore terminée. Une vigilance soutenue et des efforts accrus restent nécessaires pour mettre fin à cette maladie.

Les vaccinations, associées à une surveillance efficace de la maladie, constituent l’épine dorsale des efforts d’éradication de la poliomyélite à l’échelle mondiale. Les vaccins sont abordables et efficaces. Les vaccins provoquent également une immunité collective – la protection indirecte des individus non vaccinés lorsqu’un nombre suffisamment important de personnes dans cette population ont été vaccinées pour arrêter la transmission. Malgré cela, la désinformation autour des vaccins constitue un défi majeur dans de nombreuses communautés, alimentant les hésitations et empêchant une couverture vaccinale complète, essentielle pour arrêter la propagation de la polio. Malheureusement, ces idées fausses se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et d’autres médias et peuvent susciter une méfiance à l’égard des vaccins et des autorités sanitaires, rendant difficile la vaccination des enfants par les professionnels de santé. Le danger est que si un seul enfant est infecté par la polio, une épidémie pourrait survenir, exposant les enfants de tous les pays au risque de contracter la polio.

D’autres facteurs contribuant à une faible couverture vaccinale comprennent les obstacles socio-économiques dans les régions frappées par la pauvreté où les gens sont naturellement plus préoccupés par la survie quotidienne que par la vaccination, le manque de connaissances sur l’importance de la vaccination, la pénurie de personnel de santé, les mauvaises structures de gouvernance et la faiblesse des systèmes de surveillance des maladies. .

La transmission transfrontalière reste également un risque, la poliomyélite se propageant facilement au-delà des frontières, ce qui entrave les efforts de contrôle. Comme pour de nombreuses maladies similaires, une collaboration et une coopération soutenues entre les pays sont nécessaires pour atténuer le risque d’épidémie.

De plus, les défis géopolitiques et environnementaux compliquent les tentatives visant à parvenir à une vaccination universelle. Dans les zones de conflit et les régions isolées, pour atteindre chaque enfant, il faut surmonter des obstacles importants, tels que la médiocrité des infrastructures, les problèmes de transport, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement en vaccins et garantir la sécurité des agents de santé dans des environnements instables. L’instabilité politique aggrave encore ces difficultés – comme nous l’avons récemment constaté à Gaza et en Ukraine – ce qui rend difficile pour les gouvernements et les ONG de maintenir des campagnes de vaccination cohérentes et efficaces dans un contexte de troubles.

Nous avons également été témoins de nombreuses réussites à travers le monde et en Afrique.

Un exemple notable est celui du Nigeria. Autrefois point chaud de la poliomyélite, le pays a été déclaré exempt de poliomyélite sauvage en 2020 après des années de campagnes de vaccination soutenues. Cette réalisation a été rendue possible grâce à un leadership gouvernemental fort à tous les niveaux, à un personnel de santé solide et à un engagement communautaire efficace. Des dirigeants communautaires de confiance ont été encouragés à se joindre aux campagnes de vaccination, dissipant les mythes et promouvant la vaccination, en veillant à ce que même les enfants les plus vulnérables soient atteints, soulignant ainsi le pouvoir de l’engagement populaire pour surmonter les derniers obstacles à l’éradication de la poliomyélite.

Crédit image : Nigeria Health Watch

Après des évaluations approfondies au Malawi et au Mozambique, l’épidémie de poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) au Malawi et au Mozambique a été officiellement clôturée en mai, marquant une étape importante dans la lutte contre la poliomyélite dans la région africaine. Le dernier cas de PVS1 dans la Région africaine, lié à une souche circulant au Pakistan, a été signalé dans la province de Tete au Mozambique en août 2022. Au total, neuf cas ont été détectés au Mozambique et au Malawi voisin, où l’épidémie a été déclarée en février 2022. Dans le cadre d’une réponse coordonnée, plus de 50 millions d’enfants ont été vaccinés à ce jour contre le virus en Afrique australe. Cette réalisation témoigne de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble avec dévouement et détermination.

Les approches innovantes ont également un impact énorme. L’utilisation de la technologie mobile et Cartographie du système d’information géographique (SIG) ont révolutionné la manière dont les communautés sont ciblées et les vaccins sont livrés. Dans de nombreux endroits, des agents de santé bénévoles utilisent des applications mobiles pour atteindre chaque communauté et suivre les progrès de la vaccination en temps réel, garantissant ainsi qu’aucun enfant ne soit oublié. Cependant, cette technologie n’est pas encore diffusée et largement utilisée dans des pays comme le Nigeria.

Les progrès de la technologie vaccinale, tels que de nouveaux vaccins comme le nouveau vaccin oral contre la polio (nVPO2), plus efficaces dans des environnements difficiles, ont encore renforcé les efforts d’éradication. Ces avancées technologiques, associées aux efforts sur le terrain, aident à surmonter les obstacles logistiques et rapprochent le monde de l’éradication de la poliomyélite.

La clé de voûte de l’éradication de la poliomyélite est la collaboration. Les pays ne peuvent pas avancer seuls et le succès du Nigéria dans l’éradication de la poliomyélite illustre le pouvoir de la collaboration. Nous l’avons constaté grâce à de solides partenariats mondiaux entre notre gouvernement, les organisations donatrices, le Rotary International, l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé, Gavi, l’Alliance du Vaccin, les ONG, les professionnels de santé et les communautés locales. Nous devons continuer à tirer parti de cette situation et rechercher de nouveaux alliés, tels que les influenceurs des réseaux sociaux et les médias. L’éducation sanitaire destinée aux parents, aux soignants et aux dirigeants communautaires influents doit être une priorité.

Alors que nous célébrons la Journée mondiale contre la polio, nous ne devons pas faire preuve de complaisance. Les dirigeants de tous les secteurs et à tous les niveaux doivent continuer à donner la priorité à l’éradication de la poliomyélite jusqu’à ce que le travail soit terminé.

Le monde a fait preuve d’une grande résilience face à des défis complexes. Nous devons désormais maintenir l’élan, les ressources et la détermination nécessaires pour garantir qu’aucun enfant, où qu’il vive, ne soit à nouveau paralysé par la polio. Un monde sans poliomyélite n’est possible que si les donateurs, les gouvernements des pays touchés par la poliomyélite et les défenseurs mondiaux se mobilisent et renouvellent leurs engagements financiers et politiques pour mettre fin à la poliomyélite. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons renouveler notre engagement mondial à éradiquer la poliomyélite une fois pour toutes, garantissant ainsi un avenir plus sain et sans poliomyélite à tous les enfants.

Dr Anirejuoritse Chima-Oduko, médecin de santé publique à l’Université de Lagos au Nigeria et Yusuf Yusufari, directeur adjoint par intérim, vaccination et contrôle des maladies, Fondation Bill & Melinda Gates, Nigeria