L’effort fédéral pour renforcer la protection des travailleurs électoraux échoue

ATLANTA (AP) – Les propositions fédérales qui auraient considérablement augmenté le financement de la sécurité des bureaux électoraux et augmenté les sanctions pour avoir menacé leur personnel n’ont pas avancé cette année, laissant les responsables de l’État se tourner vers leurs législatures pour obtenir du soutien.

L’énorme projet de loi budgétaire adopté par le Congrès vendredi enverra 75 millions de dollars en subventions pour la sécurité électorale aux États, un montant bien inférieur à ce que de nombreux responsables avaient recherché, car les travailleurs électoraux des États et locaux ont été la cible de harcèlement et même de menaces de mort depuis le 2020 élection présidentielle. Ils ont également été déçus que les propositions visant à faire de ces menaces un crime fédéral avec des peines plus sévères aient échoué.

En l’absence d’action fédérale, plusieurs responsables électoraux des États – dont beaucoup ont été confrontés à une vague incessante d’attaques pendant deux ans – déclarent qu’ils prévoient de pousser leurs législateurs à renforcer les protections pour eux-mêmes, leur personnel et ceux qui organisent les élections au niveau local. Certains d’entre eux ont été confrontés à des manifestants en colère en public et même devant chez eux, motivés par les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles sa réélection avait été volée.

“Nous devons prendre soin des personnes qui travaillent aux élections”, a déclaré Cisco Aguilar, peu de temps après avoir remporté sa course à mi-mandat pour devenir le prochain secrétaire d’État du Nevada. “Ils ne devraient pas se sentir intimidés ou harcelés en allant à la voiture à la fin de la journée.” Il a ajouté: “Nous devons avoir leur dos.”

Aguilar, un démocrate, a déclaré qu’il prévoyait de travailler avec les législateurs du Nevada pour adopter un projet de loi faisant du harcèlement ou de l’intimidation d’un travailleur électoral ou d’un bénévole un crime. Alors que les démocrates gardaient le contrôle de la législature de l’État, le républicain Joe Lombardo a été élu gouverneur et son bureau a refusé de dire s’il soutiendrait un tel effort.

En Géorgie, le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, qui a fait face à une vague de menaces alors qu’il résistait à la pression de Trump pour “trouver” suffisamment de voix pour annuler la victoire du président Joe Biden dans l’État, a déclaré qu’il aimerait également voir les sanctions augmentées pour ceux qui menacer les travailleurs électoraux. Il n’est pas clair si ce sera une priorité pour l’Assemblée législative, où les républicains contrôlent les deux chambres.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, une démocrate, a déclaré qu’elle prévoyait de demander à la majorité démocrate nouvellement élue à l’Assemblée législative d’allouer 100 millions de dollars par an aux bureaux électoraux locaux après que les greffiers se soient plaints d’être sous-financés. Elle veut également ériger en crime le fait de menacer les travailleurs électoraux et alourdir les peines pour ceux qui diffusent des informations erronées, en particulier en ce qui concerne le droit de vote.

Elle a déclaré que les tactiques utilisées lors des élections de 2020 pourraient être tentées à nouveau lors de la prochaine élection présidentielle à moins que les législateurs n’adoptent des contre-mesures plus strictes.

“Nous cherchons à renverser la tendance à la désinformation et à la violence qui envahit notre discours politique”, a déclaré Jake Rollow, porte-parole du département d’État du Michigan. «Nous avons besoin que cette époque soit derrière nous, à la fois au Michigan et en tant que pays, car ce n’est pas sûr. Ce n’est pas ce qu’est l’Amérique.

Les théories du complot entourant les élections de 2020 ont provoqué une recrudescence des menaces et du harcèlement des responsables électoraux nationaux et locaux qui persiste deux ans plus tard. Les menaces ont contribué à un exode des responsables électoraux à travers le pays, en particulier au niveau local, ce qui fait craindre une perte d’expertise dans la gestion des élections à l’approche du cycle présidentiel de 2024.

Les menaces ont attiré l’attention des forces de l’ordre fédérales, qui ont créé un groupe de travail à la mi-2021 pour examiner les cas en vue d’éventuelles poursuites. En octobre dernier, l’un des cas a abouti à une peine de 18 mois de prison pour un homme du Nebraska qui a proféré des menaces en ligne contre le plus haut responsable des élections de l’État du Colorado. Un grand jury fédéral a inculpé le 14 décembre un homme de l’Ohio pour avoir récemment menacé un fonctionnaire du bureau du secrétaire d’État de l’Arizona.

Mais le nombre de poursuites reste globalement faible, car les autorités fédérales doivent satisfaire à une norme juridique consistant à prouver une “expression sérieuse d’intention de commettre un acte de violence illégale”, ce qui peut être un défi.

Les experts disent qu’il est essentiel que ceux qui font des menaces soient tenus responsables et que de solides protections soient en place pour dissuader les attaques futures. Une enquête auprès des responsables électoraux locaux commandée par le Brennan Center for Justice en 2021 a révélé qu’un sur trois ne se sentait pas en sécurité en raison de son travail et un sur six a déclaré avoir été menacé.

“Beaucoup ont cité cela comme un contributeur important à la raison pour laquelle ils quittent leurs fonctions”, a déclaré Liz Howard, une ancienne responsable des élections de l’État de Virginie maintenant au Brennan Center. “Nous n’avons pas à deviner pourquoi – ils nous le disent.”

Diverses propositions présentées par les sénateurs démocrates Amy Klobuchar et Jon Ossoff et la sénatrice républicaine Susan Collins pour renforcer les protections n’ont pas obtenu suffisamment de soutien pour passer la chambre et ne figuraient pas dans le projet de loi de dépenses gouvernementales de 1,7 billion de dollars. Klobuchar a déclaré qu’elle continuerait à chercher de l’argent pour les bureaux électoraux et a noté qu’elle et le sénateur républicain Roy Blunt avaient fait pression pour permettre aux responsables électoraux d’utiliser le financement fédéral précédent pour les mises à niveau de sécurité.

Le sénateur Alex Padilla, un démocrate qui était auparavant secrétaire d’État de Californie, a qualifié les travailleurs électoraux de «colonne vertébrale de notre démocratie» et a déclaré que davantage devait être fait pour assurer leur sécurité.

“A la suite de l’escalade des attaques contre nos institutions électorales, je suis déçu que mes collègues républicains ne soient pas venus à la table cette année pour protéger les milliers de travailleurs électoraux qui protègent notre démocratie”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Certains États ont agi de leur propre chef. Depuis 2020, la Californie, le Colorado et le Maine ont adopté une législation augmentant les protections pour les travailleurs électoraux. En Californie, cela signifiait leur permettre de garder confidentielles leurs adresses personnelles.

Dans le Colorado, la secrétaire d’État Jena Griswold a travaillé avec les législateurs de l’État sur une législation connue sous le nom de Election Official Protection Act, qui établit les travailleurs électoraux comme une classe protégée contre le doxing – la publication en ligne des informations personnelles d’une personne. Cela fait de cette pratique un délit et permet aux travailleurs électoraux de supprimer leurs informations personnelles des dossiers en ligne. Cela fait également de menacer un responsable électoral un délit en vertu de la loi de l’État.

“Le Congrès doit agir pour protéger les responsables électoraux et les travailleurs qui sont essentiels à l’administration d’élections libres et équitables”, a déclaré Griswold. “Mais en l’absence d’action fédérale, les États devraient adopter des lois comme la loi sur la protection des fonctionnaires électoraux.”

___

La rédactrice d’Associated Press Mary Clare Jalonick à Washington et Gabe Stern à Reno, Nevada, ont contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy, Associated Press