L’effort d’outrage est suspendu alors que Hunter Biden négocie avec House une future comparution

Les efforts des Républicains de la Chambre pour condamner Hunter Biden pour outrage au Congrès sont suspendus alors que le premier fils négocie avec des panels du Congrès sur la possibilité de fournir un témoignage lié à l’enquête de destitution de son père, le président Biden.

Le comité du règlement de la Chambre a retiré mardi de son ordre du jour une audience sur les résolutions visant à condamner l’homme de 53 ans pour outrage au mépris des assignations à comparaître exigeant son témoignage au milieu des pourparlers « en cours » entre le premier fils et les comités judiciaires et de surveillance de la Chambre.

“À la suite d’un échange de lettres entre les parties les 12 et 14 janvier, le personnel des comités et les avocats de Hunter Biden s’efforcent de planifier la comparution de Hunter Biden”, a déclaré un porte-parole du comité de surveillance de la Chambre dans un communiqué.

“Les négociations sont en cours cet après-midi, et en conjonction avec l’interruption des déplacements des membres et l’annulation des votes, le comité du règlement intérieur n’envisage pas la résolution pour outrage aujourd’hui afin de donner aux avocats plus de temps pour parvenir à un accord.”

Hunter Biden a refusé de se conformer aux assignations à comparaître sollicitant son témoignage privé lié à l’enquête de destitution de son père, le président Biden. REUTERS

La semaine dernière, l’avocat du premier fils, l’abbé Lowell, a demandé aux commissions supervisant l’enquête de destitution du président de 81 ans d’émettre de nouvelles assignations à comparaître contre son client, arguant que les premières étaient « juridiquement invalides » parce qu’elles avaient été émises avant le procès. vote de la Chambre plénière pour officialiser l’enquête.

“Si vous délivrez une nouvelle assignation à comparaître, maintenant qu’il y a une enquête de mise en accusation dûment autorisée, M. Biden se conformera à une audience ou à une déposition”, a écrit Lowell dans une lettre au président du comité de surveillance, James Comer (R-Ky.) et au pouvoir judiciaire. Président du comité Jim Jordan (R-Ohio). “Nous accepterons une telle assignation au nom de M. Biden.”

Comer et Jordan a répondu à Lowell dimanche et a indiqué qu’ils émettraient de nouvelles assignations à comparaître « à titre d’accommodement pour M. Biden et à votre demande ».

« Les commissions se félicitent de la nouvelle volonté de M. Biden de témoigner dans le cadre d’une déposition sous assignation à comparaître », ont écrit Comer et Jordan dans la missive, tout en maintenant que leurs assignations à comparaître initiales étaient légales.

« Pour être clair, l’émission de ces assignations à comparaître ne suggère ni n’implique en aucune façon que les comités croient que les affirmations contenues dans votre lettre du 12 janvier ont le moindre mérite », ont écrit les législateurs.

Jordan et Comer ont indiqué dimanche qu’ils étaient favorables à l’émission de nouvelles assignations à comparaître contre Hunter Biden. Allison Bailey/NurPhoto/Shutterstock

Malgré les nouvelles négociations, le président du comité du règlement intérieur, Tom Cole (R-Okla.) n’exclurait pas d’aller de l’avant avec un vote pour outrage si les discussions ne conduisaient pas au témoignage de Hunter Biden.

“Si ces conversations échouent, le comité des règles pourrait se réunir à nouveau cette semaine pour examiner ces rapports”, a déclaré Cole mardi. selon la Colline.

Les comités judiciaires et de surveillance de la Chambre ont voté séparément la semaine dernière pour mépriser Hunter après que le premier fils ait défié une déposition prévue le 13 décembre, et ont plutôt prononcé des remarques sur le terrain du Capitole dans lesquelles il a affirmé que son père n’était pas « financièrement impliqué » dans ses affaires à l’étranger. relations.

L’outrage au Congrès est passible d’un minimum de 30 jours de prison.











