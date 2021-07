L’effort d’équipe de l’Argentine contre le Brésil mène Lionel Messi à la gloire de la Copa America

Au final, la dépendance du Brésil vis-à-vis de Neymar était plus grande que celle de l’Argentine vis-à-vis de Lionel Messi. Le 12e but de l’Argentine du tournoi était le premier et le seul à ne pas impliquer Messi – et cela a suffi pour apporter à Messi le premier titre senior de sa carrière internationale, ainsi que le premier de l’Argentine depuis 1993.

La victoire 1-0 est le fruit de la volonté du sélectionneur argentin Lionel Scaloni de changer une équipe gagnante – ou du moins une qui s’était qualifiée en demi-finale après une séance de tirs au but. Il a changé cinq membres de l’équipe – la moitié du contingent de champ extérieur – de l’alignement du match de mardi contre la Colombie. L’un était la routine – le défenseur central Cristian Romero revenant après une blessure. Les deux arrières latéraux ont été changés – Scaloni voulait clairement des jambes fraîches sur les flancs.

Et les deux autres ont modifié la structure du côté. Le milieu de terrain le plus défensif, Guido Rodriguez, a cédé sa place à Leandro Paredes. Cela peut avoir semblé étrange. Mais Scaloni a décidé qu’il n’avait pas besoin de commencer avec Rodriguez car il a renforcé le secteur. Au lieu du 4-3-3 normal, l’Argentine s’est alignée sur un 4-4-2. Nicolas Gonzalez sur l’aile gauche a cédé sa place à Angel Di Maria.

C’était un vainqueur de match, un changement de titre.

Lionel Messi, après plus d’une décennie de trophées à Barcelone, a désormais remporté un titre majeur avec l’Argentine. Buda Mendes/Getty Images

Il y avait un prix à payer. Giovani Lo Celso a été poussé plus loin vers la gauche, plus loin de Messi. C’est le partenariat qui a toujours permis à l’équipe de démarrer rapidement tout au long du tournoi. Il n’y a pas eu de démarrage rapide cette fois. Mais il y avait quelque chose à célébrer à la fin, car la pensée derrière l’inclusion de Di Maria s’est avérée correcte. Son rôle était de couper à l’intérieur, derrière l’arrière gauche Renan Lodi, en attaquant l’espace de Thiago Silva. C’est là que la partie a été gagnée.

Rodrigo De Paul, un solide candidat pour l’homme du match, a donné un long ballon en diagonale pour que Di Maria le poursuive. Renan Lodi ne pouvait pas contrôler, et Di Maria était là pour battre Ederson avec un joli lob. Scaloni a été récompensé pour avoir apporté des changements à son équipe.

Le sélectionneur brésilien Tite pourrait regretter de ne pas avoir fait de même. Il a envoyé le même alignement qui avait battu le Pérou lundi. Certains de leurs problèmes étaient prévisibles. Un défaut majeur dans le but était le manque de pression exercée sur De Paul au milieu du terrain. Le Brésil a mieux fait pression quand Eder Militao a joué au centre du dos. Mais Tite est resté avec Thiago Silva, qui a forcément perdu un peu de son rythme. Il a tendance à rester plus profond et l’équipe se sépare en conséquence.

Messi embrasse l’ancien coéquipier de Barcelone Neymar, dont l’équipe brésilienne a échoué en finale. Gustavo Pagano/Getty Images

En attaque, Tite a peu gagné du héros de 2019, l’ailier Everton Soares, qui n’a pas été au top de sa forme. L’entraîneur du Brésil a travaillé des heures supplémentaires pour tenter de reconstruire son attaque au cours du match. Roberto Firmino est entré en jeu à l’intervalle, repoussant les défenseurs centraux argentins et donnant à Neymar de l’espace pour amener Richarlison dans le match, coupant par la droite. C’était le Brésil le plus proche d’un but, Richarlison ayant un but exclu pour un hors-jeu étroit et un autre bien sauvé par Emiliano Martinez.

Vinicius Junior est venu pour donner une poussée vers la gauche. L’attaquant Gabriel Barbosa est venu, qui a forcé un autre arrêt intelligent de Martinez. L’Argentine s’est retirée. Messi a été laissé tout seul à l’avant, bien qu’il ait eu une chance de remporter les choses vers la fin après un superbe doublé avec De Paul, pour ensuite perdre le contrôle au moment crucial. De Paul a fait irruption pour être arrêté par Ederson, mais l’action se passait maintenant à l’autre bout.

L’Argentine a entrepris d’arrêter Neymar de toutes les manières possibles, par des moyens justes et par faute, faisant même la queue pour essayer de le tacler au rugby en désespoir de cause. C’était l’heure des têtes froides et le Brésil a eu du mal à rester calme. Les fautes, les interruptions constantes, les cartons jaunes, tout a joué en faveur de l’Argentine.

Ce n’était pas joli, ce n’était pas classique. Mais cela restera longtemps dans la mémoire argentine, en particulier dans la mémoire de ces fans – 10% de la capacité du stade – qui ont été autorisés de manière controversée et chaotique à entrer dans le stade Maracana de Rio de Janeiro.

Une longue attente a pris fin. Au coup de sifflet final, toute l’équipe a couru vers Messi – une illustration graphique de son intégration dans l’équipe. Peu de gens lui en voudront de son moment – ​​et la longue étreinte entre lui et Neymar quelques minutes après le coup de sifflet était aussi mémorable que tout ce qui s’est passé sur le terrain.