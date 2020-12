WEST LAFAYETTE, Ind.: Trevion Williams a marqué 30 points et récolté 11 rebonds et Purdue a battu l’état de l’Indiana 80-68 samedi.

Williams a tiré 13 pour 18 (72,2%) et a fait la plupart de ses dégâts dans la première mi-temps en marquant 18, bien qu’il ait fait les quatre tentatives de tir après la mi-temps.

C’était le deuxième match de 30 points en carrière de Williams. Il a établi un sommet en carrière de 36 la saison dernière contre le Michigan.

Eric Hunter Jr. a marqué 13 points, Sasha Stefanovic a marqué 12 et Aaron Wheeler 10 avec 13 rebonds pour Purdue (4-2).

Purdue avait un avantage de rebond de 40-24. Les Chaudronniers sont restés invaincus à domicile cette saison avec leur troisième victoire.

Cooper Neese a marqué 22 points pour Indiana State (1-1) en tirant 7 en 11, dont 4 en 8 à 3 points. Tyreke Key a marqué 18 et Jake LaRavia 10.

Le sauteur de Key trois minutes plus tard a donné aux Sycamores une avance de 10-1. Le moment a été de courte durée car Purdue a récupéré rapidement avec une course de 13-5.

Plus tard, Williams a lancé un dunk avec 8:44 avant la mi-temps pour une avance de 18-17 Boilermakers et ils ont mené le reste du chemin. C’était 38-29 à la mi-temps et Indiana State n’a jamais fait match nul à moins de cinq le reste du parcours.

