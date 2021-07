L’effort de vaccination américain a besoin de nouveaux messagers communautaires

Biden : Je veux dire littéralement écouter les scientifiques et ne pas interférer. »

Alors que les vaccinations ont ralenti, les cas de COVID, en particulier de la variante delta, ont augmenté.

Le chef de la minorité sénatoriale McConnell et le gouverneur de Floride DeSantis ont poussé cette semaine les gens à se faire vacciner.

Le président Joe Biden a appelé à de nouveaux messagers – apolitiques –, y compris des scientifiques, des athlètes et des membres du clergé, pour aider à pousser les gens à se faire vacciner lors d’une assemblée publique de CNN mercredi, alors que les efforts de vaccination plafonnent alors même que les cas de COVID-19 augmentent à nouveau.

Parmi les messagers dont le pays a besoin pour remettre ses vaccinations sur les rails, a-t-il dit, se trouvaient les scientifiques du pays – dont beaucoup ont été dénigrés par les défenseurs de la vaccination et d’autres récemment.

« Ce que nous faisons est, numéro un, de restaurer la foi de l’Amérique dans la science, c’est d’écouter les scientifiques », a déclaré Biden mercredi. « Je ne plaisante pas. Je veux dire littéralement écouter les scientifiques et ne pas intervenir. Ne rien précipiter. Laissons simplement les scientifiques avancer parce qu’ils veulent désespérément faire les choses correctement. »

Alors que la variante delta hautement transmissible continue de se propager, la moyenne sur sept jours des doses quotidiennes de vaccin administrées aux États-Unis à l’échelle nationale est tombée en dessous de 300 000 jeudi, la première fois depuis fin décembre.

Alors que les vaccinations ont ralenti, les cas de COVID ont augmenté. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a augmenté au cours des deux dernières semaines pour atteindre plus de 37 000 cas mardi.

Biden a également souligné l’importance d’obtenir le soutien de « personnes importantes » dans des communautés spécifiques afin d’encourager les gens à se faire vacciner.

« Ce que nous obtenons, ce sont des gens importants, respectés dans la communauté, qu’ils soient athlètes, artistes ou non, qu’ils soient simplement très respectés », a ajouté Biden.

Selon Biden, un groupe influent qui encourage sa communauté à se faire vacciner est celui des églises afro-américaines.

« J’ai un soutien écrasant du clergé afro-américain », a-t-il déclaré. « Ils ouvrent leurs églises pour les centres de vaccination. »

Plus de 68% des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, mais le taux de vaccination a considérablement ralenti au cours du mois dernier. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans ont le taux de vaccination le plus bas et sont les plus susceptibles de déclarer qu’ils ne sont pas sûrs de se faire vacciner, selon un rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité.

Les Noirs américains étaient également moins susceptibles d’être vaccinés, moins d’un quart ayant été complètement vaccinés à la mi-juillet, selon les données du CDC.

Et selon un rapport de la Kaiser Family Foundation publié en juillet, les comtés qui ont voté pour Biden avaient un taux de vaccination de 46,7%, tandis que ceux qui ont voté pour Trump avaient un taux de vaccination moyen de 35%.

Les politiciens républicains et démocrates ont exhorté les gens à se faire vacciner.

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit après la mise au point de trois vaccins très efficaces en moins d’un an que nous aurions du mal à faire vacciner les Américains, mais c’est évidemment là où nous en sommes », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré Mardi. « Ces tirs doivent entrer dans les bras de tout le monde le plus rapidement possible ou nous allons nous retrouver à l’automne dans une situation à laquelle nous n’aspirons pas, que nous avons vécue l’année dernière. »

Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, a également fait pression pour la vaccination mercredi.

« Voici, je pense, la chose la plus importante avec les données : si vous êtes vacciné, complètement vacciné, le risque de tomber gravement malade ou de mourir de COVID est effectivement nul », a déclaré DeSantis mardi à Saint-Pétersbourg, en Floride. « Si vous regardez les personnes qui sont admises dans les hôpitaux, plus de 95% d’entre elles ne sont pas complètement vaccinées ou pas du tout vaccinées. Ces vaccins sauvent des vies. Ils réduisent la mortalité. «

Taylor Avery a contribué au reportage