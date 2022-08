L’effort de Nancy Dell’Olio transforme MasterChef en Wallace et vomit

OVER dans la cuisine du Celebrity MasterChef cette semaine, John Torode a plutôt obligeamment demandé à Nancy Dell’Olio : “Qu’est-ce que vous avez toujours dans votre réfrigérateur ?”

Et comme un, plusieurs millions de téléspectateurs ont hurlé: “Son visage, entre les crêpes croustillantes et les knackers de Sven Goran Eriksson”, où il reste figé dans un sourire narquois coquin, jusqu’à ce qu’il soit nécessaire pour sa prochaine apparition dans la téléréalité.

Hors du menu… Nancy Dell’Olio a la botte Crédit : BBC

John Torode et son chronométreur à tête de navet Gregg Wallace Crédit : BBC/Shine TV

La grande question ici, bien sûr, serait de savoir si Nancy pourrait durer assez longtemps pour la décongeler en une seconde expression, comme « chaleur » ou « humilité » ?

Eh bien, c’était certainement la principale raison pour laquelle j’étais si hypnotisé par le retour de Celebrity MasterChef, une émission que j’étais pathétiquement reconnaissante de revoir sur BBC1 après quelques mois à vide.

Culte du réveil

C’est peut-être familier comme l’enfer, mais j’apprécie aussi le rythme sans défi du format et j’ai senti qu’il y avait même quelque chose d’énervé dans l’apparition de John Torode et de son chronométreur à tête de navet Gregg Wallace que je ne pouvais pas tout à fait mettre mon doigt. immédiatement.

Une série de Celebrity MasterChef, cependant, vit ou meurt par la force de ses réservations.

Je me réserve le droit de changer complètement d’avis la semaine prochaine, mais les premiers signes avec celui-ci étaient bons, car il incluait même deux personnes que j’aime bien, la légende burlesque Paul Chuckle, qui vient avec son propre slogan prêt à cuire (“Pour moi, à vous. ») et Danny Jones, qui est la réponse de McFly à George Formby et un très bon cuisinier.

La mauvaise nouvelle, bien sûr, arrive toujours avec les mots “comique” et “Frange d’Edimbourg”, qui étaient attachés ici à quelqu’un appelé Kae Kurd, qui se trouve clairement hilarant mais n’était pas aussi drôle ou sympathique que la colère de Love Island- la lanceuse Faye Winter, dont les lèvres semblent avoir développé une crevaison lente depuis qu’elle a quitté la villa ITV2.

Un arrangement qui n’allait jamais arrêter un spectacle aussi espiègle que Celebrity MasterChef lui présentant, à la première occasion, une dorade, qu’elle observait avec lassitude : “Ça me ressemble l’année dernière.”

La tireuse d’argent absolue, cependant, était Nancy Dell’Olio, généreusement décrite par l’émission comme une “personnalité médiatique qui parle quatre langues”, souvent en même temps, comme elle l’a démontré avant le début du premier tour.

“J’ai des frites dans mon stoh-mark.” Gregg et John ont dû avoir des “frites au cul” aussi quand ils l’ont lâchée dans la cuisine, car je pense que Celebrity MasterChef a découvert quelque chose de spécial ici. Le seul Italien au monde qui ne sait rien cuisiner.

Nancy a commencé avec de la crasse d’aliments pour bébés qui a pris comme du ciment dentaire et a terminé avec Melanzane Parmigiana, qui avait la texture et l’apparence de l’autopsie de Tigrou.

Puis quelque chose de terrible s’est produit. Nancy a été éliminée de la série, les écailles sont tombées de mes yeux et, dès le début du prochain épisode, la raison maladroite pour laquelle John et Gregg semblaient si différents est devenue évidente.

Ce sont deux mecs hétéros blancs de la classe ouvrière qui animent une émission de la BBC1 aux heures de grande écoute. Cela arrivait souvent, évidemment. Mais plus maintenant.

Nous avons été éliminés, dans la mesure où je ne peux même pas penser à une autre émission Beeb actuelle aux heures de grande écoute où les animateurs correspondent à la description.

Cela a également été un processus brutalement rapide, mis en évidence par les Jeux du Commonwealth, où les hommes blancs ont complètement disparu des studios d’hébergement aux heures de grande écoute et à peine tolérés, même à titre d’expert.

Je connais les règles ici, évidemment. Je ne suis pas censé attirer l’attention sur cet arrangement, et encore moins me plaindre que toute nouvelle forme de discrimination pourrait être tout aussi grave qu’une ancienne.

Mais la BBC est maintenant tellement perdue dans le culte du réveil qu’elle a en fait profité d’une pause dans l’Euro féminin pour reprocher à l’équipe d’Angleterre d’être « trop blanche ».

Et lorsqu’une organisation est saisie par un niveau aussi démentiel de politiquement correct, vous savez qu’elle est probablement sur le point de surjouer horriblement sa main et les cultistes finiront par se détruire eux-mêmes ou toute la BBC dans le processus.

Il n’est pas trop tard pour revenir en arrière, évidemment. Et étant donné à quel point ils veulent réellement que certains groupes soient inclus, ils pourraient commencer par abandonner le mantra de gaslighting «diversité, égalité, inclusion» et peut-être le remplacer par la phrase tout aussi dénuée de sens Celebrity Master-Chef qui a aidé Gregg à obtenir sa grande pause dans le première place.

“Faire du légume le héros.”

Leçon de Beeb’s Daley

Tom Daley: Illegal To Be Me, une charge malhonnête de bs réveillés qui a vu le plongeur essayer de blâmer chaque malade jamais visité sur la communauté LGBTQ du Commonwealth en Grande-Bretagne Crédit : BBC

Mardi soir, BBC1 a diffusé un documentaire impartial sur l’Empire britannique, mettant en lumière tous les merveilleux cadeaux que cette entreprise imparfaite a offerts au monde.

La démocratie, l’État de droit, une presse libre, des écoles, des universités, la fonction publique, les chemins de fer, une ère de paix sans précédent. . .

Eh bien, non, bien sûr que non.

Il a diffusé Tom Daley: Illegal To Be Me, une charge malhonnête de b ****** réveillés qui a vu le plongeur olympique essayer de blâmer chaque malade jamais visité sur la communauté LGBTQ du Commonwealth sur la Grande-Bretagne et son héritage anti-gay lois coloniales.

Le documentaire aurait pu avoir un peu de poids, évidemment, si Daley avait expliqué exactement pourquoi certains pays du Commonwealth ne sont plus homophobes ou avait eu le courage de dessiner le lien islamique commun entre ces trois pays/territoires, le Pakistan, Brunei et le nord du Nigeria, qui ‘ai transformé le fait d’être gay en un délit passible de la peine de mort.

Il ne l’a pas fait, cependant. En fait, pendant une heure entière, Daley n’a même jamais prononcé le mot « islam » car il était trop occupé à prendre des positions et à dire aux militants que l’esclavage le rendait : « Malade d’être britannique ».

Une erreur de jugement, car si vous ne reconnaissez pas toutes les causes de cette homophobie, y compris celles que les lecteurs du Guardian trouvent inconfortables, vous ne réglerez jamais le problème.

Pourtant, ironiquement, Daley, qui aspire clairement à jouer le héros, a terminé le documentaire, à la manière d’un véritable empire, en menaçant les pays du tiers monde coupables d’une série de gestes vides de drapeaux et de boycotts sportifs.

À quoi, s’ils sont aussi complices que barbares, j’imagine qu’ils répondront simplement : “Mais comment pouvons-nous faire quoi que ce soit, alors que tout est de la faute de la Grande-Bretagne ?”

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING POINT, Ben Shephard: “Quel monarque Tudor était la fille d’Henri VIII et de Catherine d’Aragon?”

Jaybe : “Victoria II”.

Ben Shephard: “Quel mot est à la fois le nom d’un mammifère fouisseur velouté et d’un espion ou informateur secret?”

Steve : “Écureuil.”

The Chase, Bradley Walsh : « Henry Cooper, John Inman et Danny La Rue ont tous détenu quel titre ? L’arrière de l’année ? Roi Rat ? Champion du Royaume-Uni des poids lourds?

Max : “Champion britannique des poids lourds.”

Irritations aléatoires de la télévision

La publicité complètement nauséabonde de CROWN PAINTS “Il y a un bébé en route” me fait penser que le roi Hérode avait raison.

Les All Star Games de BBC1 n’ont pas réussi à pixelliser la jambe mortifiante de Noreen Khan lors de l’épreuve de relais de sprint. L’intrigue et les clichés prétentieux de Van Der Valk entravent le retour glorieux d’Amsterdam sur ITV. Et la candidate de Celebrity MasterChef, Faye Winter, en bafouillant: «Je suis nul quand j’ai des gens qui font du cricket, du cricket. . . crètek . . . me jouer au cricket.

Le mot correct ici étant, crétin.

De belles idées sportives

MARTIN TYLER: “Le ballon a été bloqué par Zouma, facialement sur la poitrine.”

Tim Sherwood : “L’ambiance positive que je ressens à propos de Forest est qu’ils ne peuvent pas empirer.”

Kerri Pottharst : “Ce n’est pas fini, mais ça l’est.”

Micah Richards : « Welbeck a été le meilleur joueur sur le terrain. Trossard aussi.

(Compilé par Graham Wray)

A-t-il déjà compris, Laura ? Crédit : Getty

ON Love Island: The Reunion, Laura Whitmore, qui a payé 600 000 £ pour animer l’émission, a commencé par demander aux huit finalistes: “Est-ce que ça a déjà coulé?” Elle a ensuite demandé à Tasha et Andrew: “Est-ce que ça s’est déjà bien compris?” Avant de demander à Ekin-Su et Davide : “Avez-vous déjà eu l’occasion de l’intégrer ?”

Alors dis-moi, le salaire de Laura a-t-il déjà coulé ?

GRANDS mensonges télévisés et délires du mois. Les Jeux du Commonwealth, Qasa Alom : “Parlons un peu plus du cricket féminin T20, car nous ne pouvons pas en avoir assez, n’est-ce pas ?”

Are You The One : Royaume-Uni, Jordanie : “Sans avoir l’air arrogant, je suis un très beau garçon.”

Et Arielle Free : « Ça y est pour une autre série d’Apocalypse Wow ! C’était bizarre, c’était sauvage, c’était merveilleux.

Bien que, comme la reine l’a dit un jour de manière mémorable, les souvenirs peuvent varier.

AILLEURS, pendant ce temps, Dara O’Briain, animatrice de Mock The Week récemment supprimée, a écrit : « La semaine dernière, au Festival d’humour de Montréal, tout le contingent britannique/irlandais, Tom Allen, Ed Gamble, Sindhu Vee, James Acaster, Nish Kumar, Suzi Ruffell, Rhys James et Catherine Bohart étaient tous des anciens de Mock The Week.

Et ce ne sont que huit raisons pour lesquelles il a dû mourir.

Télévision Or

Sprint de poésie en mouvement d’ELAINE THOMPSON-HERAH aux Jeux du Commonwealth.

La belle réception que le public de Birmingham a réservé aux victoires d’Eilish McColgan et de Laura Muir.

Le concurrent de Celebrity MasterChef, Danny Jones, a provoqué par inadvertance le réflexe nauséeux alors qu’il admirait sa marinade au miso d’aubergine: “Normalement, je mettrais un morue là-dedans pendant 48 heures.”

Et les magnifiques Night Coppers de Channel 4 nous rappellent à tous que la chose la plus sage qu’on nous dise jamais lors d’une soirée est : “Rentrez chez vous”.

Sosie de la semaine

Kay Burley, à gauche, et Velma au large de Scooby Doo

Le gagnant de CETTE semaine est l’ancre de Sky News Kay Burley et Velma de Scooby Doo. Envoyé par Colin Simpson, Wendover, Bucks.

L’entrée gagnante reçoit 65 £ et une copie de la biographie officielle de Wilfred Bramble, You Dirty Old Man.