L’effort de désinformation iranien est devenu petit pour rester sous le radar de Big Tech

Le 13 juin, alors que Benjamin Netanyahu mettait fin à son mandat de dix ans en tant que Premier ministre israélien, une chaîne Telegram dédiée à sa protestation bourdonnait de joie. « Et maintenant prison, allez en prison », lit un court message sous une image photoshopée de M. Netanyahu derrière les barreaux. Les 7 000 abonnés de la chaîne Telegram ont rapidement diffusé le message à d’autres groupes et applications de médias sociaux. La chaîne et le message faisaient secrètement partie d’une campagne de désinformation iranienne, selon des chercheurs israéliens en désinformation. Pendant plusieurs mois, des agents iraniens avaient infiltré de petits groupes WhatsApp, des chaînes Telegram et des applications de messagerie que les militants israéliens utilisaient pour des discussions intimes entre des dizaines, voire des milliers de personnes. Une fois sur place, les agents ont partagé des images et du texte polarisants et ont commencé à envoyer des messages directs aux personnes au sein des groupes. Leur objectif, très probablement, était simplement de causer des problèmes et de faire en sorte que les gens de ces communautés en ligne par ailleurs confiantes se méfient les uns des autres.

Le premier du genre Découverte de la campagne iranienne de FakeReporter, un groupe de surveillance israélien de la désinformation, offre un aperçu de la façon dont les pays ont miniaturisé leurs campagnes de désinformation dans le but de rester sous le radar des entreprises technologiques qui sont devenues plus agressives pour les extirper. Au lieu de s’adresser à un large public sur Facebook ou Twitter, ces campagnes attisent le sentiment antigouvernemental et recueillent des informations sur les manifestations et l’organisation des militants en se concentrant sur des communications plus petites et plus privées sur WhatsApp, Telegram et d’autres applications de chat cryptées. Parce que seuls les expéditeurs et les destinataires peuvent voir ce qui est discuté, les campagnes de désinformation sont cachées aux entreprises technologiques et aux autorités.

« Ce qui était si intelligent et sans précédent à ce sujet, c’est la façon dont ils se déplaçaient dans des discussions en petits groupes où personne ne s’attendrait à trouver un agent iranien », a déclaré Achiya Schatz, directeur de FakeReporter. « Ils ont vraiment gagné la confiance des gens et sont passés sous le radar de Facebook, Twitter et de toutes les autres entreprises technologiques. » Facebook, propriétaire de WhatsApp, a supprimé plusieurs des comptes WhatsApp liés à l’Iran après que le New York Times l’a contacté au sujet des preuves recueillies par FakeReporter. Une porte-parole de Facebook a confirmé que les comptes identifiés étaient liés à des activités iraniennes antérieures que la société avait supprimées cette année.

« Les acteurs de la menace basés en Iran font partie des groupes les plus persistants et les plus riches qui tentent d’opérer en ligne, y compris sur notre plate-forme », a déclaré la porte-parole de Facebook. Les chercheurs de FakeReporter ont découvert que bon nombre des images et des mèmes utilisés par les Iraniens provenaient de sites iraniens ou pouvaient être liés à des comptes Facebook et Twitter avec des liens antérieurs vers l’Iran. Alors que les chercheurs pensent que de nombreux pays l’ont fait, la récente enquête a été la première à détailler comment un gouvernement pourrait se frayer un chemin dans de petits groupes communautaires en ligne et à montrer comment les campagnes de désinformation fonctionnent sur des applications cryptées. Les agences de renseignement américaines craignent que la même chose ne se produise aux États-Unis. La semaine dernière, le ministère de la Justice a déclaré qu’il bloquait l’accès à trois douzaines de sites Web liés aux efforts de désinformation de l’Iran. Un responsable du renseignement américain a déclaré au Times que les autorités surveillaient de près les groupes de messagerie sur Telegram, WhatsApp et d’autres applications pour la désinformation iranienne. Les applications sont un moyen idéal pour l’Iran d’entrer dans un groupe fermé de personnes ayant des points de vue similaires et de diffuser des messages diviseurs et extrémistes, a déclaré le responsable du renseignement, qui n’était pas autorisé à donner des interviews et a parlé sous couvert d’anonymat. Ils partageaient par exemple des mèmes qui comparaient M. Netanyahu à Adolf Hitler – une comparaison offensante qui pourrait pousser certaines personnes à adopter des opinions plus extrêmes et faire croire à d’autres que leurs groupes en ligne étaient devenus trop extrêmes. « Dans ces groupes de messagerie fermés, les gens ont tendance à se faire confiance et à partager plus librement parce qu’ils ont le sentiment qu’ils partagent la même politique et que l’application elle-même est sécurisée et sûre », a déclaré Gonen Ben Itzhak, un avocat israélien qui a déjà travaillait pour l’agence de renseignement israélienne Shin Bet. Il faisait partie des dizaines d’Israéliens qui ont déclaré que les efforts iraniens les avaient ciblés. Les personnes qui ont sans le savoir communiqué avec les Iraniens ont déclaré que la pandémie et les bouleversements de la politique israélienne les avaient rendus particulièrement vulnérables à la désinformation. Pour éviter les grandes foules pendant la pandémie, de nombreux Israéliens ont participé à des manifestations locales pour leur ville, leur ville ou même leur quartier. Pour les préparer, les Israéliens ont formé des groupes de quartier sur WhatsApp, Telegram et d’autres plateformes de médias sociaux. Les groupes peuvent être rejoints par n’importe qui. Les nouveaux membres se connectent souvent en cliquant sur un lien partagé par un ami ou publié sur un site Web public. Alors que certains groupes comptaient quelques dizaines de membres, d’autres en comptaient plus de 10 000.

La vague a permis aux Iraniens de rejoindre facilement de nouveaux groupes et de former le leur, a déclaré M. Schatz. Une fois que les Iraniens avaient infiltré un groupe, ils pouvaient facilement passer à des dizaines d’autres qui étaient annoncés parmi les membres du groupe. Ils pourraient commencer dans un groupe dédié aux manifestations dans une banlieue de Jérusalem et se retrouver en une journée dans des groupes dédiés à des sujets aussi divers que l’hésitation vaccinale ou les théoriciens ultra-orthodoxes du complot. « Les gens ont partagé des liens vers de nouveaux groupes au sein des chaînes tout le temps et ont invité d’autres personnes à se joindre », a déclaré M. Schatz. « Les Iraniens pouvaient entrer dans n’importe quelle conversation de groupe qu’ils voulaient. » Début février, Nitzan Sztyglic, un militant israélien, a reçu un message d’un inconnu nommé Adam sur WhatsApp. Comme M. Sztyglic, l’étranger semblait intéressé par les manifestations antigouvernementales. Il a participé aux mêmes petits groupes WhatsApp dédiés au partage de mèmes, de blagues et de plans de manifestations. Après une petite conversation, l’étranger a demandé à M. Sztyglic de lui envoyer des photos d’un événement récent. Le lendemain, M. Sztyglic avait envoyé des dizaines de photos d’une récente manifestation dans son petit village du nord d’Israël à un compte géré par des Iraniens.