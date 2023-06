L’effort de CBS News montre la croissance du journalisme de solutions pour lutter contre la fatigue des mauvaises nouvelles

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une école du Colorado crée un « repaire zen » pour les élèves en difficulté. Un entraîneur de football de Pittsburgh fait tout son possible pour soulager la pression sur les joueurs. Un groupe communautaire de Chicago équipe une camionnette pour l’aide mobile en santé mentale, et une école de Los Angeles forme des élèves à conseiller leurs pairs.

Chaque effort pour s’attaquer aux problèmes de santé mentale des jeunes a récemment été présenté dans un journal télévisé local de CBS, des exemples d’un mouvement vers le «journalisme de solutions».

L’idée est que les journalistes doivent être plus que porteurs de mauvaises nouvelles.

« Nous voulons regarder au-delà du qui, quoi, où et pourquoi pour demander » comment pouvons-nous aider? « , a déclaré Wendy McMahon, coprésidente de CBS News et des stations de télévision CBS. « Comment pouvons-nous contribuer à faire de nos collectivités de meilleurs endroits où vivre ? C’est l’aspiration.

CBS a formé des leaders de l’information au journalisme de solutions dans les 14 stations locales qu’il possède, dans de grands marchés comme New York, Los Angeles et Chicago, et a ouvert un «laboratoire d’innovation» pour qu’ils travaillent ensemble sur des histoires.

Le réseau travaille avec le Solutions Journalism Network, une organisation créée en 2013 par deux anciens journalistes du New York Times, David Bornstein et Tina Rosenberg, et l’entrepreneur Courtney Martin. Les journalistes du Times ont écrit une chronique intitulée « Fixes » qui était souvent populaire malgré le traitement de sujets difficiles et secs comme le placement en famille d’accueil, l’itinérance ou les traumatismes de l’enfance.

La couverture des calamités – fusillades, incendies, accidents – est tellement essentielle que l’expression « si ça saigne, ça mène », a été popularisée pour les informations télévisées locales. Mais c’est un inconvénient à un moment où les médias n’ont pas besoin d’une autre excuse pour que les consommateurs partent. La recherche s’intéresse aux personnes qui estiment que leur communauté n’est pas couverte à moins que quelque chose de grave ne se produise, a déclaré McMahon.

C’est pourquoi les stations CBS mettent l’accent sur la recherche de personnes et d’organisations qui tentent de résoudre les problèmes.

Parmi d’autres histoires qui reflètent cet objectif : la formation d’agents de ressources en Géorgie pour empêcher l’arrestation d’enfants dans les écoles ; les efforts à New York, Denver et Sacramento pour accélérer le règlement des affaires pénales ; la solution d’un comté de Californie pour arrêter le vol de salaire dans les restaurants ; une nouvelle digue en construction à New York pour faire face au changement climatique.

À la suite du déraillement ferroviaire de février à East Palestine, dans l’Ohio, les stations CBS ont cherché à savoir pourquoi les recommandations de sécurité pour les industries du transport aérien et du camionnage n’avaient pas été suivies.

« Cela nous différencie de nos concurrents et sert nos communautés », a déclaré Chad Cross, qui dirige le laboratoire d’innovation CBS.

Lorsqu’ils ont commencé à promouvoir l’idée auprès du public de l’industrie, Borstein du Solutions Journalism Network a rappelé qu’ils voyaient souvent des visages impassibles et des bras croisés devant eux.

Beaucoup de journalistes se voient comme des enquêteurs chargés de pointer du doigt les maux de la société, un métier devenu plus dur que jamais avec les difficultés financières qui ont vidé les rédactions. Les solutions étaient du domaine des autres. Si les nouvelles sont mauvaises, qu’il en soit ainsi.

« Couvrir la mort jour après jour devient déprimant », a écrit Matthew Ingram dans Columbia Journalism Review. « Mais quelle est l’alternative – ne pas rapporter ce qui se passe parce que cela rend les gens tristes? »

Cela explique le mépris résiduel pour les efforts visant à promouvoir les «bonnes nouvelles», qui ont connu un regain de popularité pendant la pandémie. L’acteur John Krasinski a lancé une chaîne YouTube édifiante, « Some Good News », et le musicien David Byrne a lancé son site Web « Reasons to be Cheerful ».

Bornstein a déclaré que le journalisme de solutions n’est pas «une bonne nouvelle. C’est un rapport rigoureux qui examine comment les gens réagissent aux problèmes.

McMahon considère les gens qui ne voient pas l’importance de promouvoir des solutions comme cyniques.

« Il y a des solutionneurs de problèmes », a-t-elle déclaré. « Il y a des chercheurs de solutions, partout dans ce pays et dans chacune de nos villes. Ce sont des gens et des groupes avec tant d’ingéniosité et tant de passion. Leur passion nous inspire.

Certains critiques voient le risque que les journalistes soient perçus comme des défenseurs si certaines « solutions » retiennent plus l’attention que d’autres. Bornstein a déclaré que s’il est bien fait, le journalisme de solutions n’est pas plus sensible aux préjugés que les autres formes de reportage.

Tom Rosenstiel, professeur de journalisme à l’Université du Maryland, a déclaré que le Solutions Journalism Network avait fait du bon travail en anticipant certaines des préoccupations auxquelles il était confronté, en particulier le sentiment qu’il encourageait les articles sur les organisations ou les dirigeants communautaires. S’assurer que les histoires sont fortes est une partie importante de la formation de CBS, a déclaré Cross.

Il est important que les journalistes mènent l’effort, par opposition à ceux qui ne soutiennent pas le journalisme, a déclaré Rosenstiel.

Au cours de la décennie qui a suivi le lancement du Solutions Journalism Network, des milliers de journalistes et plus de 600 agences de presse ont suivi une formation sur ses principes, a déclaré Bornstein. Sur son site Web, il a recueilli plus de 15 000 histoires qui correspondent aux critères du réseau.

Parmi les articles publiés, il y en a un du magazine de New York sur la « formation à l’intervention des spectateurs » pour mettre fin au crime, un article sur les efforts pour encourager les régimes à base de plantes sur le site Web de Byrne et une histoire du magazine Christianity Today sur les chrétiens et les musulmans travaillant ensemble pour traduire des histoires de la Bible dans certaines langues africaines.

Le réseau a également nommé quatre programmes de journalisme collégial comme centres de journalisme de solution, ce qui signifie qu’il sera intégré à l’enseignement et à la recherche là-bas. Les programmes participants sont à l’Université de Géorgie, Northwestern, Arizona State et Stony Brook à New York.

Si le journalisme de solutions continue de se développer, Rosenstiel a déclaré qu’il peut être un outil important pour empêcher les gens d’éviter les nouvelles parce qu’ils les trouvent trop déprimantes.

« Nous ne pouvons pas simplement être le chien de garde qui aboie », a-t-il déclaré.