L’effort de Big Tech pour annuler la propagande russe sur l’Ukraine a échoué

Commentez cette histoire Commentaire

En Ukraine, il y a la bataille sur le terrain, puis il y a la guerre des mots pour savoir qui est responsable des dernières atrocités. Lorsqu’un centre de détention a été bombardé le 29 juillet, tuant des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens, les responsables ukrainiens ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de crime de guerre de la part de la Russie, tandis que les responsables russes ont accusé l’Ukraine de massacrer ses propres prisonniers de guerre, peut-être pour les faire taire. Mais sur Twitter, au moins un compte du gouvernement russe semblait impliquer que les prisonniers de guerre morts, dont beaucoup appartenaient au régiment d’extrême droite ukrainien Azov, l’avaient fait venir.

“Les militants d’#Azov méritent d’être exécutés, mais la mort non pas par peloton d’exécution mais par pendaison, car ce ne sont pas de vrais soldats”, a déclaré le L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a tweeté, en anglais, le même jour que l’explosion meurtrière. Le tweet, faisant écho à un argument russe de longue date qui assimile les Ukrainiens aux nazis, s’est terminé par le hashtag #StopNaziUkraine.

En réponse à un tollé des utilisateurs, Twitter a caché le tweet derrière une étiquette d’avertissement et a bloqué son partage, mais a laissé le tweet et le compte de l’ambassade de Russie au Royaume-Uni rester sur la plate-forme, invoquant des considérations d’intérêt public. YouTube, propriété de Google, a ensuite supprimé une vidéo à laquelle le tweet était lié.

Le tweet et la réponse des plateformes technologiques illustrent comment la propagande russe et la haine anti-ukrainienne continuent de se répandre sur les plateformes mondiales de médias sociaux près de six mois après le début de la guerre, alors même que ces plateformes ont pris une série de mesures pour la limiter. Alors que des géants de la technologie tels que Facebook, YouTube, Twitter et TikTok ont ​​​​réussi à réduire la portée des plus grands médias d’État russes, en partie en réponse aux sanctions européennes, de nouvelles recherches mettent en évidence des angles morts dans leurs efforts. Et les responsables ukrainiens leur demandent de reconnaître et de s’adapter à l’évolution des tactiques russes.

Les comptes des ambassades de Russie dans les pays du monde entier ont en fait reçu plus d’engagement sur Facebook et Twitter depuis le début de la guerre qu’avant l’invasion non provoquée de la Russie le 24 février., selon un nouveau rapport du groupe de recherche non partisan Advance Democracy. Sur Facebook, ces comptes ont trouvé des moyens de blanchir la propagande russe à partir de comptes de médias d’État sanctionnés, comme la copie et l’intégration de vidéos produites à l’origine par l’entreprise d’État Russia Today plutôt que de les lier.

De telles failles font des principales plates-formes technologiques américaines un véhicule de propagande russe, y compris la diabolisation des Ukrainiens en tant que nazis, qui autrement ne trouveraient pas leur place dans les médias occidentaux grand public.

« La Russie connaît déjà très bien la vulnérabilité des règles de certaines plateformes médiatiques », a déclaré George Dubinskiy, vice-ministre ukrainien de la transformation numérique. “Nous avons une guerre médiatique en ce moment.”

La porte-parole de Twitter, Elizabeth Busby, a déclaré qu’en avril, la société “n’amplifie ni ne recommande les comptes gouvernementaux des États qui limitent l’accès à l’information gratuite et sont engagés dans un conflit armé interétatique”, y compris les comptes de l’ambassade de Russie. En vertu de ces règles, la société ne recommande pas les comptes de l’ambassade de Russie sur Home Timelines, et elle ajoute également des étiquettes qui fournissent un contexte supplémentaire.

Facebook n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dubinsky a déclaré que la Russie avait fait évoluer ses tactiques depuis le début de la guerre, cherchant nuire à la réputation de l’Ukraine et dissuader les pays occidentaux de la soutenir. Il a également déclaré que le Kremlin et ses mandataires, y compris les ambassades russes, sont de plus en plus actifs dans la diffusion de mensonges en Afrique et au Moyen-Orient. La stratégie en ligne du pays implique l’utilisation à la fois de médias contrôlés par l’État pour établir des points de discussion clés et de bots, ou de comptes de médias sociaux automatisés, pour les reproduire et les amplifier.

Près de six ans après que la Russie a exploité les médias sociaux pour s’immiscer dans les élections américaines, incitant à une évaluation mondiale des pratiques de modération de contenu de l’industrie technologique, les entreprises les plus précieuses au monde ont encore du mal à suivre le rythme d’un déluge de propagande. Les comptes de l’ambassade de Russie contournent certaines des règles des plateformes, contribuant à la diffusion de récits favorables à la Russie, selon la recherche Advance Democracy.

“La Russie a nié qu’une invasion ait été planifiée dans les jours qui ont précédé une invasion et a continué à promouvoir la propagande et la désinformation depuis le début de l’invasion”, indique le rapport.

Alors que les médias occidentaux, à quelques exceptions près, ont eu tendance à traiter les affirmations de la Russie avec scepticisme, les plateformes sociales offrent à la Russie une chance d’atteindre un public mondial avec une propagande non filtrée, parfois vicieuse. Cela a inclus des allégations selon lesquelles les victimes ukrainiennes sont des « acteurs de la crise » fabriquant des images de fausses souffrances ; que les Ukrainiens sont responsables du bombardement de leurs propres civils ; et que les vrais méchants sont de toute façon les « nazis » ukrainiens.

D’autres efforts de propagande en ligne russes influents ont notamment poussé l’idée que l’Ukraine développait des armes biologiques ; blâmer l’Ukraine pour les pénuries de céréales ; et arguant que la corruption ukrainienne signifiait que les expéditions d’armes des alliés tomberaient entre de mauvaises mains.

De plus en plus, la Russie s’efforce de diffuser de tels messages en Afrique et dans d’autres régions du Sud, où l’application de la modération de contenu par les entreprises technologiques a tendance à être laxiste, a déclaré Larissa Doroshenko, chercheuse postdoctorale à la Northeastern University qui étudie la désinformation.

“Je pense que c’était peut-être un pas dans la bonne direction lorsque, avec le début de la guerre, toutes les plateformes de médias sociaux occidentaux ont adopté une position beaucoup plus ferme qu’auparavant” sur les médias et la propagande d’État russes, dit-elle. “Ce qu’ils n’avaient pas réalisé, c’est que la diffusion de ces informations était beaucoup plus furtive et beaucoup plus inventive que d’avoir simplement un compte officiel et de publier à partir de ce compte.”

Selon les recherches d’Advanced Democracy, les tweets des comptes de l’ambassade de Russie sont aimés ou retweetés environ 279 fois en moyenne, en hausse de 240 % depuis avant l’invasion russe. Ils ont constaté un bond similaire sur Facebook, où le nombre moyen de réactions, de commentaires ou de partages sur la publication d’un compte d’ambassade a augmenté de 108 % depuis l’invasion.

Dans un message Facebook d’avril qui a recueilli plus de 700 likes, l’ambassade de Russie en Indonésie a partagé une chronologie qui prétendait prouver que la Russie n’était pas responsable d’un massacre apparent de civils dans la banlieue de Kyiv à Bucha, où les responsables ont identifié 458 cadavres après des semaines. de l’occupation russe. Presque tous sont connus pour être des civils, et les détails de chaque cas font actuellement l’objet d’une enquête.

La recherche Advance Democracy montre également que la Russie a pris des mesures pour échapper aux défenses que les entreprises occidentales de médias sociaux ont érigées contre la propagande et les médias contrôlés par l’État.

Depuis 2020, Meta – la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp – a apposé des étiquettes aux médias qui sont sous le contrôle éditorial du gouvernement, comme RT. Mais lorsque les comptes de l’ambassade de Russie ont directement intégré des vidéos produites par RT dans des publications, l’entreprise n’a pas appliqué d’avertissements.

Dans un article du 26 avril, l’ambassade de Russie en Australie a partagé sur sa page Facebook une vidéo affirmant qu’il n’y avait “aucun signe de fosses communes présumées”, près de Marioupol, une ville portuaire du sud. Des images satellites fournies au Washington Post par la société Maxar Technologies montraient des rangées de tombes dans un village occupé par la Russie à environ 20 km à l’ouest de la ville, et les responsables ukrainiens affirment qu’elles sont la preuve de crimes de guerre contre des civils.

Dans d’autres cas, les comptes de l’ambassade incitaient les utilisateurs à les suivre sur les plateformes de médias sociaux avec des règles de modération de contenu moins strictes. Dans un article de mars, la page Facebook de l’ambassade de Russie à Malte a annoncé qu’elle avait ouvert une chaîne sur Telegram, une application de messagerie qui est devenue un canal de communication essentiel pour les Russes et les Ukrainiens. Plus tard dans le mois, un message similaire sur la page Facebook de l’ambassade de Russie en Indonésie appelait les utilisateurs à suivre une autre nouvelle chaîne Telegram.

Le rapport a trouvé au moins 26 chaînes affiliées aux ambassades russes opérant sur Telegram, dont plus de 80 % ont été créées depuis l’invasion du 24 février. Ils comptent collectivement plus de 50 000 abonnés. Telegram n’a pas répondu à une demande de commentaire mardi.

L’évolution des techniques de propagande russes en ligne était inévitable, et on ne peut pas s’attendre à ce que les entreprises technologiques mondiales modèrent parfaitement tous les comptes ou publications répréhensibles dans le monde, a déclaré Katie Harbath, PDG de la société de conseil en technologie civique Anchor Change et ancienne directrice des politiques publiques de Facebook. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas faire mieux, a-t-elle ajouté.

«C’est une chose de dire:« C’est notre règle. C’est notre intention de ce que nous voulons faire », a déclaré Harbath, faisant référence aux efforts des plateformes pour étiqueter les médias d’État russes et limiter leur portée en temps de guerre. “C’est une toute autre chose de construire les algorithmes et les classificateurs et les connaissances et les personnes à grande échelle pour pouvoir trouver ce contenu et prendre toutes les mesures que vous souhaitez.”

Mais Harbath a ajouté qu’il y a aussi des raisons pour que les entreprises technologiques hésitent à aller trop loin lorsqu’il s’agit de restreindre les médias gouvernementaux ou d’État des pays défavorisés.

“Cela pourrait être quelque chose où il semble super évident que nous devrions faire cela pour les Russes. Mais quand commencez-vous à faire ça pour l’Inde ? Quand commencez-vous à faire ça pour le Brésil, d’autres endroits ? C’est l’une des pentes glissantes qui m’inquiètent, où les plates-formes technologiques deviennent des pions dans une bataille globale de politique étrangère qui se déroule dans le monde entier.

Les sanctions américaines empêchent les principaux médias d’État russes de recevoir des dollars publicitaires américains, mais les experts en sanctions ont déclaré qu’il y avait eu peu d’action du gouvernement pour clarifier la responsabilité des entreprises technologiques de supprimer les comptes ou les messages associés aux entités sur liste noire. Facebook, YouTube et TikTok ont ​​​​interdit les médias d’État russes en Europe peu après l’invasion, sous la pression des régulateurs européens, une décision qui a rapidement diminué leur audience en ligne, selon une enquête du Post.

Les plates-formes technologiques ont de bonnes raisons de ne pas interdire complètement les comptes de l’ambassade de Russie, a ajouté Doroshenko de l’Université du Nord-Est. Il y a des Russes qui vivent dans des pays du monde entier, et ils ont des raisons légitimes de vouloir pouvoir correspondre avec leurs ambassades, et vice versa. Mais elle dit que les plateformes pourraient être beaucoup plus proactives et réactives lorsqu’il s’agit de s’assurer que ces comptes d’ambassade ne deviennent pas des véhicules de mensonges et de propagande de guerre.

Les responsables ukrainiens s’inquiètent également des efforts bien intentionnés de modération du contenu des entreprises technologiques qui empêchent leur propre message de guerre de sortir. Le ministère ukrainien de la Transformation numérique a envoyé une lettre à Meta le mois dernier avertissant d’une “campagne à grande échelle” pour bloquer les leaders d’opinion, les blogueurs et les militants du pays sur des plateformes comme Facebook et Instagram.

Le ministère a signalé des cas à Meta lorsqu’il pense que le contenu a été supprimé à tort, et dans la majorité des cas, Meta le restaure après avoir constaté qu’il a été supprimé à tort, selon la lettre. Le ministère a averti que “le problème central est la qualité du processus de modération” et a appelé le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, à ouvrir un examen du processus. Meta n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dubinksy a déclaré que le ministère n’avait pas encore reçu de réponse officielle de Meta mais qu’il était en communication régulière avec l’entreprise. Il a déclaré que le gouvernement ukrainien souhaitait que Meta agisse plus rapidement et réévalue également la manière dont il traite les photos de la destruction de la Russie en Ukraine.

“Pouvez-vous imaginer une situation où vous viviez en temps de guerre, votre maison était en ruine et vous n’avez pas le droit de publier quoi que ce soit à ce sujet?” il a dit. “Vraiment, nous devons montrer la vérité maintenant.”

Dubinsky a déclaré que la persistance de la propagande souligne la nécessité pour les pays occidentaux de s’unir contre la désinformation.