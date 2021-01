AUSTIN –Le président Joe Biden a dévoilé une série de revirements de politique d’immigration et de propositions législatives radicales au cours de sa première semaine de fonction qui ont été largement applaudies par les défenseurs des immigrants.

Mais ses efforts pour annuler l’une des politiques les plus controversées de l’administration de l’ancien président Donald Trump – les séparations familiales à la frontière – pourraient être les plus épineux, ont déclaré des avocats et des avocats.

Sur son site Web, Biden a qualifié la politique de Trump de séparer les enfants – certains qui étaient des nourrissons – des parents et autres parents qui sont entrés aux États-Unis sans autorisation comme un «échec moral» et a promis de mettre immédiatement fin aux poursuites contre les parents pour des violations mineures de l’immigration qui ont conduit à les séparations.

Biden a également promis de former un groupe de travail pour aider à réunir les plus de 600 parents qui restent séparés de leurs enfants et dont on ne sait pas où ils se trouvent. Les commandes exécutives spécifiques à cette politique sont attendues la semaine prochaine.

Jodi Goodwin, une avocate spécialisée dans l’immigration à Harlingen, au Texas, qui a travaillé pour aider à réunir plus de 450 familles, a déclaré qu’elle avait été encouragée jusqu’à présent par ce qu’elle a vu de l’administration Biden.

Mais cela peut prendre du temps pour empêcher complètement les agents frontaliers de séparer les familles, a-t-elle déclaré.

«Comme pour toutes les nouvelles politiques, il faut un certain temps pour faire passer le message aux troupes sur le terrain», a déclaré Goodwin.

L’administration Trump a approuvé les séparations familiales en avril 2018 dans le cadre de sa politique de «tolérance zéro» visant à poursuivre pénalement tous les frontaliers sans papiers. Bien que les séparations familiales se soient produites sous les administrations précédentes, elles sont devenues une pratique répandue dans le cadre de la politique.

Des images télévisées d’enfants enfermés dans des cages d’un établissement de détention fédéral ont déclenché un retour de flamme généralisé et Trump a annulé l’ordonnance en juin 2018. Les séparations familiales se sont poursuivies pour les enfants considérés comme étant sous la garde d’un adulte dangereux.

Des groupes tels que l’American Civil Liberties Union ont poursuivi le gouvernement et un juge fédéral a ordonné la réunification de toutes les familles. Mais deux ans et demi après l’interdiction de la politique, environ 611 familles restent séparées et le sort des parents est inconnu, selon les documents déposés par le tribunal. Sur ce nombre, plus de 300 ont été expulsés et ont été difficiles à localiser. Au total, quelque 5500 familles ont été séparées sous l’administration Trump, bien que la plupart aient été réunies.

Les responsables de Biden devraient permettre aux parents expulsés de retourner aux États-Unis pour retrouver leurs enfants et se concentrer moins sur l’aide aux agences pour retrouver les parents disparus, a déclaré Lee Gelernt, directeur adjoint du projet des droits des immigrants de l’ACLU, qui a intenté une action en justice fédérale pour arrêter la famille. politique de séparation et forcer l’administration Trump à réunir les familles. Ce litige est en cours.

Le nouveau gouvernement devrait également envisager d’offrir une voie d’accès à la citoyenneté aux milliers de familles qui ont subi le traumatisme de la séparation, a-t-il déclaré.

«Compte tenu de ce que les 5 500 familles ont traversé, elles méritent d’être réunies et de se réfugier en toute sécurité aux États-Unis», a déclaré Gelernt. «Nous le devons à ces familles.»

Gelernt a déclaré qu’il espérait également que l’administration Biden enquête sur la façon dont la politique de l’administration Trump est apparue en premier lieu. Un rapport du Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Justice publié plus tôt ce mois-ci détaillait comment les hauts responsables de Trump, y compris le procureur général de l’époque Jeff Sessions, connaissaient le préjudice potentiel de la politique, mais l’ont quand même mis en œuvre.

Un examen approfondi de la genèse de la politique pourrait également révéler de nouvelles données sur les familles séparées qui pourraient aider à les localiser, a déclaré Gelernt.

«Cette politique était si inhumaine et une telle tache sur les États-Unis que nous ne pouvons tout simplement pas avancer tant que nous n’avons pas une comptabilité complète», a-t-il déclaré. «Ce sera une erreur si dans 20 ans, les gens qui étudient notre histoire d’immigration ne savaient pas exactement ce qui s’est passé.»

Jessica Vaughn, directrice des études politiques au Center for Immigration Studies basé à Washington, un institut de recherche à but non lucratif qui promeut un contrôle plus strict de l’immigration, a déclaré que les séparations familiales en tant que politique généralisée étaient une erreur et entraînaient le chaos à la frontière. Mais le gouvernement ne devrait pas être tenu responsable des actions initiées par des parents qui ont enfreint la loi américaine sur l’immigration et ont mis leurs propres enfants en danger, a-t-elle déclaré.

« Ces parents ont déclenché la chaîne des événements en choisissant de venir ici sans autorisation d’entrer », a déclaré Vaughn.

La tâche de trouver des parents qui ont été séparés puis expulsés sans leurs enfants est principalement revenue à des groupes de défense, tels que Justice in Motion, une organisation à but non lucratif basée à Brooklyn qui a utilisé ses contacts au Mexique et en Amérique centrale pour trouver des parents.

Les efforts, qui incluent l’enrôlement d’avocats locaux des droits de l’homme pour s’aventurer dans des villages éloignés et traquer les parents en utilisant peu d’informations, ont été interrompus pendant des mois alors que la pandémie de coronavirus se propageait dans l’hémisphère et n’ont repris que récemment, a déclaré Jeremy McLean, politique et plaidoyer. manager chez Justice in Motion.

Le groupe a réussi à réunifier « des centaines » de familles mais des centaines d’autres restent séparées, a-t-il dit. L’administration Biden devrait enrôler des groupes comme le sien pour aider au processus de réunification, a déclaré McLean. Il devrait également créer des études de traumatologie à long terme et une assistance pour les familles, a-t-il déclaré.

« Vous parlez de très jeunes enfants séparés de leurs parents depuis des années maintenant », a déclaré McLean. « C’est une quantité incroyable de traumatismes. »

Bien que Trump ait cessé les séparations familiales il y a plus de deux ans, la pratique se poursuit de l’autre côté de la frontière, a déclaré Alysha Welsh, une avocate en chef basée à Washington pour Human Rights First. Les familles ont été régulièrement séparées lorsqu’elles ont été placées dans le programme de protocoles de protection des migrants, également connu sous le nom de «Rester au Mexique», une politique de l’ère Trump qui a transporté les immigrants vers les villes frontalières mexicaines pour attendre leur audience sur l’immigration, a-t-elle déclaré.

En outre, les adolescents migrants qui atteignent l’âge de 18 ans alors qu’ils sont détenus par le gouvernement fédéral sont souvent transférés des centres de détention pour familles vers un établissement pour adultes, ce qui clive davantage les familles, a déclaré Welsh.

«C’est encourageant que [the Biden administration] prend les mesures qu’ils sont », a déclaré Welsh. «Mais il y a d’autres politiques qui entraînent des séparations familiales qui doivent encore être traitées pour s’assurer que cela ne se produit pas toujours à tous les niveaux.»

Goodwin, l’avocate basée au Texas, a déclaré que les années qu’elle avait passées à représenter des familles séparées étaient parmi les plus difficiles de sa carrière. Alors que les cas montaient et que le désespoir des parents désespérés de localiser leurs enfants augmentait, Goodwin a senti que la tâche pesait sur elle mentalement et physiquement, a-t-elle déclaré. Elle a commencé à subir une perte de mémoire à court terme, un trait de traumatisme secondaire, et a envisagé de changer de domaine juridique. En fin de compte, elle a pu réunir tous ses clients sauf un.

Elle espère que Biden rectifiera la pratique. Mais le bilan personnel qu’elle a pris sur elle-même, d’autres avocats et des dizaines de familles séparées sera plus difficile à inverser.

«Chaque jour, il se réveillait dans un enfer frais», a déclaré Goodwin. «Je ne veux plus jamais vivre ça de ma vie.»

