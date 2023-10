« L’effondrement » sans précédent « du House GOP n’est pas aussi nouveau que vous le pensez ». Et il existe un moyen de s’en sortir.

L’analogie n’est pas parfaite. Malgré tous les récents conflits au sein du GOP, les deux principaux partis politiques sont aujourd’hui bien plus cohérents – et polarisés – sur le plan idéologique que dans les années 1950. Mais l’histoire fournit ici un précédent. Cela suggère également qu’il n’y a que deux voies pour sortir de ce bourbier du Congrès : soit un parti remporte une victoire écrasante, comme les démocrates l’ont fait en 1964, soit un nombre critique de républicains font cause commune avec les démocrates pour forger une majorité parlementaire fonctionnelle.

Les ennuis ont commencé en 1937, avec la tentative malheureuse du président Franklin Roosevelt de doter la Cour suprême de juges plus favorablement disposés à son programme législatif – une décision qui a effrayé les démocrates du Sud.

Beaucoup étaient des partisans prudents des programmes de relance économique et d’infrastructure du New Deal, mais craignaient qu’un gouvernement fédéral plus important et plus actif ne remette en question l’édifice économique et politique de Jim Crow. Le projet judiciaire de FDR semblait augurer d’une approbation d’office en faveur d’une intervention fédérale expansive dans l’économie du Sud (et si le salaire minimum et les emplois fédéraux desserraient l’emprise dont jouissaient les planteurs du Sud sur les Noirs) ? et fermiers blancs ?) et la société (le même gouvernement qui a imposé un salaire minimum ne pourrait-il pas également exiger la déségrégation dans les emplois et les logements publics ?). Avec la minorité républicaine, les démocrates du Sud ont fait échouer le projet de regroupement judiciaire, puis s’est fortement opposé au New Deal, se joignant aux républicains conservateurs pour bloquer son expansion. Avec cela, la majorité démocrate était réduite à l’encre sur papier. Ce sont vraiment les conservateurs qui étaient aux commandes.

Pendant des décennies, cette coalition a systématiquement contrecarré les ambitions des démocrates libéraux qui formaient la majorité de la base nationale du parti et de la délégation au Congrès. Au milieu des années 1940, il avait réussi à démanteler (ou à refuser de réautoriser) plusieurs éléments clés du New Deal et du Fair Deal, notamment le contrôle des prix et une ordonnance relative aux pratiques d’emploi équitables.

Techniquement, les démocrates contrôlaient la Chambre pendant la majeure partie de cette période. Mais dans les années 1950, la coalition conservatrice a continué de bloquer les aspirations libérales, notamment l’aide fédérale à l’enseignement primaire et secondaire et un programme national d’assurance maladie – une cause proche et chère au successeur de Roosevelt, le président Harry Truman.

Une grande partie de cette impasse est due à la politique brutale de Jim Crow. Une combinaison de taxes électorales, de tests d’alphabétisation et d’éligibilité aux électeurs et de violence pure et simple a privé la plupart des Sudistes noirs et une partie importante des Sudistes blancs du droit de vote. Ainsi, les membres de la Chambre des Démocrates du Sud occupaient des sièges sûrs, car très peu de leurs électeurs pouvaient voter. Cela leur a permis d’accumuler de l’ancienneté, de contrôler de puissants présidents de comités et de jouir d’un contrôle considérable sur le fonctionnement de la Chambre. Ils ont trouvé des partenaires prêts parmi les républicains conservateurs qui représentaient les petites villes, les zones rurales et les districts à prédominance blanche, et qui partageaient leur alignement avec de puissants intérêts commerciaux, ainsi que leur antipathie envers un État activiste.

Le Sénat était encore plus régressif que la Chambre à l’époque. Le journaliste William White a un jour qualifié la haute instance du Congrès de « vengeance sans fin du Sud sur le Nord pour Gettysburg ». Mais à la Chambre, la coalition conservatrice officieuse a démenti la majorité nominale des démocrates nationaux. À la fin des années 1950, les démocrates du Sud et les républicains du Midwest détenaient 311 des 435 sièges de la Chambre. Ensemble, ils ont gardé à jamais les mesures relatives aux droits civiques et aux dépenses sociales enfermées en commission.

Au début des années 1960, avec une génération montante de jeunes membres du Congrès libéraux appelant à une plus grande action fédérale et un nouveau président – ​​John F. Kennedy – à leur côté, la coalition conservatrice a répondu en arrêtant le gouvernement. Non seulement la Chambre et le Sénat ont refusé d’adopter des mesures clés de la Nouvelle Frontière, comme l’aide à l’éducation publique et à l’assurance maladie nationale. Ils ont également refusé d’adopter huit des douze projets de loi de crédits courants, laissant des pans entiers du gouvernement sans financement et fonctionnant sur la base d’une résolution permanente fixant les dépenses aux niveaux de l’année précédente.

Kennedy a fait remarquer en 1962 : « Je pense que le Congrès semble plus puissant ici que lorsque j’étais là-bas au Congrès. »

Congrès trimestriel a jugé la situation « sans précédent », tandis que Walter Lippmann, le doyen du journalisme américain, a déploré le « scandale de dérive et d’inefficacité » qui a assailli Washington. « Ce Congrès est allé plus loin que tout autre de mémoire d’homme en remplaçant le débat et la décision par des retards et un abrutissement. C’est l’un de ces moments où l’on peut se demander si le système parlementaire tel qu’il fonctionne actuellement ne constitue pas un grave danger pour la République.»

Cela vous semble familier ?

Comme la plupart des étudiants en histoire Vous savez, au milieu des années 1960, les démocrates nationaux ont brisé l’emprise conservatrice au Congrès. Ils l’ont fait pour trois raisons. Premièrement, l’assassinat de Kennedy a donné au nouveau président, Lyndon Johnson, l’occasion d’appeler à une action audacieuse pour « terminer » le travail de son prédécesseur assassiné. Johnson a habilement canalisé le chagrin de la nation pour lancer un effort énergique en faveur des droits civiques et d’une législation anti-pauvreté. Deuxièmement, le cycle électoral de 1964 a vu les démocrates nationaux remporter les élections à la Chambre et au Sénat, remplaçant les républicains conservateurs par des démocrates libéraux et sapant ainsi la coalition conservatrice.

En supposant que personne n’obtienne une majorité écrasante au Congrès dans l’environnement polarisé actuel, la troisième raison est aujourd’hui des plus instructives. Entre 1964 et 1968, les républicains modérés et libéraux ont trouvé une cause commune avec les démocrates nationaux au Congrès pour former une nouvelle majorité gouvernementale informelle qui a remplacé l’ancienne coalition conservatrice. Considérez le décompte des votes à la Chambre.

Le Civil Rights Act de 1964 : 153 démocrates et 136 républicains ont voté oui.

Le Voting Rights Act de 1965 : 221 démocrates et 112 républicains ont voté oui.

Medicare : 237 démocrates et 70 républicains ont voté oui.

Aide fédérale à l’enseignement primaire et secondaire : 238 démocrates et 75 républicains ont voté oui.

Cela ne veut pas dire que les républicains se sont joints aux démocrates pour former un gouvernement de coalition permanent. Les républicains ont refusé de rejoindre les démocrates nationaux sur un certain nombre de questions clés allant des lois sur le logement ouvert aux projets de loi sur le plein emploi dans les années 1970. Il y avait des concessions mutuelles.

Mais au cours des deux décennies suivantes, des coalitions changeantes à la Chambre, allant du centre-gauche au centre-droit, ont réussi à gouverner efficacement. Les démocrates détenaient la majorité ces années-là. Ils n’ont pas obtenu tout ce qu’ils voulaient. Les démocrates du Sud sont restés une force d’opposition aux républicains conservateurs. Mais ils ont réussi à trouver un terrain d’entente suffisant avec les républicains modérés, voire parfois conservateurs, sur des questions clés. Ils ont certainement réussi à adopter des projets de loi de crédits courants et à maintenir les rouages ​​du gouvernement en mouvement.

Depuis le milieu du XXe siècle, les deux partis politiques se sont divisés idéologiquement. Ils sont bien plus cohérents sur le plan interne et bien plus polarisés les uns contre les autres qu’en 1960. Mais il doit sûrement y avoir une coalition majoritaire capable de s’entendre sur certain choses : à savoir que le Congrès devrait financer le gouvernement fédéral et ne pas faire défaut sur ses dettes ; que dans une période de gouvernement divisé, on n’obtient pas tout ce que l’on veut ; que les élections comptent et que leurs résultats doivent être respectés. Le leader de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, l’a suggéré lorsqu’il a appelé à une structure de gouvernement bipartite qui affaiblirait l’emprise dont jouissent aujourd’hui les républicains MAGA sur la Chambre – un peu comme les démocrates libéraux et les républicains modérés ont dû autrefois desserrer l’emprise des extrémistes conservateurs dans les deux partis. .

C’est peut-être la première fois qu’un orateur est destitué. Mais ce n’est pas la première fois qu’une minorité de députés empêche la majorité de gouverner. Les Républicains pourraient – ​​et le feront probablement – ​​élire un nouveau président. Mais cet orateur se retrouvera à la tête d’un corps ingouvernable. L’histoire suggère qu’il s’agit d’un problème réparable – si un petit nombre d’institutionnalistes républicains sont prêts à répondre à l’appel.