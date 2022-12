“L’effondrement prochain de la Chine” est toujours un espoir, pas une certitude — RT World News

Les penseurs américains semblent convaincus que le Parti communiste est voué à l’échec à cause du “mauvais empereur” Xi Jinping

Il y a plus de 20 ans, l’auteur Gordon Chang a publié un livre intitulé “The Coming Collapse of China” – un texte qui prédisait la disparition du parti communiste au pouvoir via une éventuelle implosion financière d’ici 2011. Deux décennies plus tard, Chang est devenu un droit -wing commentateur lançant des attaques incendiaires contre Pékin contre les principaux médias américains, de Fox à NBC.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que Chang soit rarement vu aux côtés d’observateurs et d’analystes chinois plus sérieux. Pourtant, sans doute le sentiment, ou l’état d’esprit, qu’il épouse dans le livre, reste très vivant. Récemment, un article a été écrit dans Foreign Affairs par Jonathan Tepperman, quelqu’un de respectable et non controversé, intitulé : « Le déclin dangereux de la Chine ».

Dans cet article, Tepperman suit une école de pensée adoptée par un groupe de penseurs qui affirment que la soi-disant « montée de la Chine », un discours fortement ancré dans les médias et la politique grand public, ainsi qu’à Pékin même, est en fait plus de. Une telle ascension, caractérisée par une croissance économique rapide au cours des 40 dernières années environ, aurait été interrompue par les politiques menées par Xi Jinping, que Tepperman décrit comme un “mauvais empereur.

Il soutient que la croissance économique de la Chine a été abandonnée par les politiques de Covid-19, la répression du secteur technologique, une crise de la dette imminente et les futurs problèmes démographiques. En présentant cette thèse, il décrit l’avenir de la Chine comme celui d’un «Corée du Nord surdimensionnée» et pense qu’à cause de cela, cela deviendra plus dangereux, alors il met en garde contre le triomphalisme américain de la guerre froide. L’argument ne tente pas de prédire la fin de la Chine communiste comme l’a fait Gordon Chang, mais à bien des égards, il incarne le même ensemble d’hypothèses qui forment un discours plus large en Occident. Autrement dit, « la Chine est vouée à l’échec » d’une manière ou d’une autre.















Pour Tepperman, Xi a condamné la Chine en éloignant délibérément le pays de la voie d’une occidentalisation et d’une libéralisation accrues et vers une direction plus centralisée qui a revigoré l’autorité du parti et l’idéologie dans la gouvernance chinoise. C’est également un thème courant dans les commentaires occidentaux et un facteur important expliquant pourquoi les politiques occidentales envers Pékin ont changé. En effet, la thèse de la « fin de l’histoire » telle qu’adoptée par Francis Fukuyama, peut-être tristement célèbre maintenant, basée sur le triomphalisme très américain de l’après-guerre froide dont parle Tepperman, croyait vraiment que la transition de la Chine vers la démocratie libérale n’était qu’une question de temps.

C’est sur cette confiance idéologique, la conviction de la victoire finale du libéralisme, que la croissance de la Chine a été tolérée pendant tant de décennies et qu’aucun effort n’a été fait pour la contenir plus tôt. Cependant, au fur et à mesure que la Chine grandissait, la libéralisation tant attendue ne s’est pas matérialisée, et au lieu de cela, Xi a commis un acte de blasphème – pour encadrer le développement politique de la Chine d’une manière que l’Occident n’avait pas prévue pour lui, et pire encore, positionner Pékin comme une puissance. façonner le monde d’une manière qui était jugée désavantageuse pour l’hégémonie américaine. Ainsi, comme « l’effondrement » inévitable de la Chine ne s’est pas concrétisé, la vitesse s’est déplacée pour essayer de « forcer » la Chine à échouer par la confrontation géopolitique et une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances.

Pour cette raison, un nouveau schéma de pensée a émergé dans les commentaires occidentaux – un espoir que le projet politique de Xi – achever la montée de la Chine en tant que puissance communiste, la tentative de réunifier Taiwan avec le continent, de devenir la plus grande économie du monde et d’achever le Belt and Road Initiative – tout se termine par un échec. Si le régime ne s’effondre pas ou ne se réforme pas comme on le supposait autrefois, l’espoir est plutôt investi dans l’échec et la stagnation. En effet, si la Chine devait réussir, elle ébranlerait définitivement la suprématie incontestée du modèle occidental, et c’est pourquoi dans la couverture quotidienne, la Chine n’est pas reconnue pour quoi que ce soit, et chaque développement est maintenant présenté de façon dramatique comme une catastrophe ou une gouvernance. échec, qui se trouve toujours être la faute de Xi Jinping.















Alors, bien sûr, la question demeure, la Chine est-elle vraiment en déclin ? Tout au long de l’année, une grande partie de la couverture médiatique a attaqué le pays pour ses revers économiques auto-imposés de politiques «zéro-Covid», pour ensuite se retourner et dire que mettre fin à la politique était également un désastre. Le biais intuitif d’une telle couverture marque de manière problématique tout ce que fait la Chine en termes pessimistes, au point que l’on pourrait être tenté d’écarter la Chine trop tôt. Pire encore, les mêmes critères de reporting ne sont jamais appliqués aux économies occidentales, qui ont connu une année tout aussi misérable sur le plan économique.

Cela n’a pas été une année glorieuse pour les États-Unis ou l’Europe, qui atteindront toujours une croissance inférieure à celle de la Chine non seulement cette année, mais aussi l’année prochaine, malgré la désinformation publiée publiquement par Biden à ce sujet. En tant que tel, il n’y a aucune raison définitive de croire que la Chine est en déclin, et les perspectives de sa concurrence avec les États-Unis seront probablement fondées sur la capacité de Pékin à innover et à briser le blocus technologique américain.