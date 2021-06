L’effondrement partiel d’un complexe d’appartements en Floride filmé en vidéo — RT USA News

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un moment où un complexe résidentiel de grande hauteur s’est effondré jeudi à Surfside, près de Miami, en Floride, tuant au moins une personne.

La vidéo montre comment deux sections d’un condo se sont soudainement effondrées l’une après l’autre au milieu de la nuit.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne avait été tuée et 10 autres blessées. Le chef adjoint des pompiers du comté de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré que 35 personnes avaient été sauvées du bâtiment.

Les tours Champlain Sud ont été décrites dans les médias comme un complexe résidentiel haut de gamme de 12 étages avec vue sur l’océan et comptant plus de 130 unités. Selon le Miami Herald, il a deux bâtiments jumeaux, Champlain Towers North et Champlain Tower East.





