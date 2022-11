L’effondrement imminent de Twitter pourrait anéantir de vastes pans de l’histoire humaine récente

“D’une certaine manière, Twitter est devenu une sorte d’agrégateur d’informations”, déclare Eliot Higgins, fondateur des enquêteurs open source Bellingcat, qui ont aidé à traduire en justice les auteurs de l’attentat contre le vol MH17. “Beaucoup de ces choses que vous voyez d’Ukraine, les images proviennent des chaînes Telegram que d’autres personnes suivent, mais elles les partagent sur Twitter.” Twitter a facilité la catégorisation et la consommation de contenu dans presque tous les créneaux du monde, en puisant dans un flux d’actualités en temps réel d’informations pertinentes provenant à la fois d’organisations massives et de petites voix indépendantes. Son absence serait vivement ressentie.

La disparition d’énormes volumes d’informations sur Internet n’est pas un problème nouveau. En 2017, YouTube a été accusé de nuire à la capacité des enquêteurs à identifier les crimes présumés contre l’humanité en Syrie en supprimant définitivement les comptes qui ont publié des vidéos de villes syriennes. Il a finalement renié, réalisant l’importance qu’il jouait en tant que source d’informations historiques.

“Je ne pense pas que cela arrivera avec Elon Musk”, déclare Higgins. (Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lui demandant s’il assurerait ou aiderait au stockage permanent de l’historique des messages de Twitter en cas de faillite. Twitter, comme cela a maintenant été largement rapporté, n’a plus d’équipe de communication après la masse licenciements.)

Il n’y a pas que les chercheurs de l’OSINT qui s’inquiètent. L’inquiétude des agences publiques américaines sur la perte de leur statut vérifié met en évidence le fait que de nombreuses déclarations officielles de gouvernements et d’organismes publics sont désormais faites d’abord sur Twitter. « Il n’y a aucune indication que ces dossiers officiels des agences gouvernementales aient jamais été archivés, ni même comment ils s’y prendraient », dit Kilbride.

De nombreux utilisateurs ont pris ce sur eux-mêmes à indépendamment retour en haut leur Les données, tandis que les archives Internet peuvent être utilisées pour stocker en permanence des instantanés des pages Web de Twitter dans un endroit plus fiable que les propres serveurs de Twitter. Mais les deux méthodes ne sont pas sans leurs propres problèmes : le multimédia n’est souvent pas stocké parallèlement à ces méthodes d’archivage des tweets – ce qui aurait un impact sur le grand nombre de comptes postant des images et des vidéos de la révolution iranienne, ou documentant l’invasion russe de Twitter – tout en accédant au l’information nécessite facilement de connaître l’URL exacte d’un tweet donné pour y accéder. “Vous aurez peut-être du mal à trouver cela s’il n’a pas déjà été conservé d’une manière ou d’une autre ailleurs sur Internet”, explique Higgins.

Certains utilisateurs s’appuient sur des services tiers généralement utilisés pour essayer de rendre les longs fils Twitter plus déchiffrables, tels que Lecteur de fil de discussion, en tant qu’outil d’archivage, mais ce n’est pas non plus une solution idéale. “Les entreprises à l’origine de ces services sont presque certainement plus petites et plus éphémères que Twitter lui-même, et il n’y a aucune raison réelle de penser que le contenu y sera préservé pour toujours, d’autant plus qu’une fois Twitter disparu, le fil Twitter qui déroule le modèle commercial de l’entreprise, ” dit Thomas.

“Il y a une bonne façon d’éteindre les lumières”, plaide Kilbride, qui demande que si Twitter devait faire faillite, Musk ne débranche pas immédiatement. « Une fermeture gérée et structurée du service doit être préférée au chaos que nous connaissons actuellement », dit-il.

Thomas n’a pas de bonne solution au problème, et comme beaucoup de Twitter à l’heure actuelle, les perspectives ne sont pas exactement roses, dit-elle. “Nous allons perdre une telle partie de l’histoire numérique si Twitter passe à la trappe sans avertissement.”