Pour de nombreux Libanais, l’élément le plus personnel de la crise est l’épicerie, où les produits autrefois considérés comme des produits de base ont disparu et où les prix des autres produits essentiels ont triplé ou quadruplé. Il y a eu une course sur les produits de base comme l’huile, la farine, le sucre et le riz.

Mais la capacité de l’État à maintenir l’ancrage a faibli à la fin de 2019, lorsque des manifestations de masse ont éclaté après des décennies de corruption politique et de mauvaise gouvernance. Depuis, deux gouvernements ont démissionné et l’écart entre la livre et le dollar s’est creusé. Les appels à des réformes des responsables occidentaux et des Nations Unies, qui pourraient débloquer l’aide étrangère et un éventuel renflouement du Fonds monétaire international, sont restés lettre morte.

Les prix des denrées alimentaires avaient augmenté de 400 pour cent en décembre par rapport à un an plus tôt, selon les statistiques du gouvernement, tandis que les prix des vêtements et des chaussures avaient augmenté de 560 pour cent et les hôtels et restaurants de plus de 600 pour cent.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy