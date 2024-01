L’effondrement épique des Eagles pourrait forcer une décision sévère à Nick Sirianni

Steve Serby

Ils se sont révélés aux yeux de tous sous le nom de Phrauds, les Phrauds de Philadelphie.

Les Eagles, perdants face aux Bucs, n’ont pas pu arrêter l’avalanche de dysfonctionnements et de désarroi qui ont saboté leurs rêves de Super Bowl, et tous les paris sont ouverts sur la survie de Nick Sirianni.

Sirianni a atteint les séries éliminatoires à chacune de ses trois saisons, mais le propriétaire Jeffrey Lurie a parfaitement le droit de poser des questions difficiles quant à savoir s’il existe une vision collective partagée par son entraîneur-chef émotionnel pour aller de l’avant avec le vent du changement hurlant et les têtes susceptibles de le faire. rouler.

Si Lurie identifie une meilleure option, et qu’elle ne sera pas difficile à trouver, personne ne devrait lui en vouloir de l’avoir choisie. Pas après ça.

Bill Belichick a interviewé lundi le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, et s’il y a une chance d’attirer le GOAT avec des cheesesteaks, Lurie pourrait bien ressentir l’urgence de l’éloigner de Jerry Jones, n’est-ce pas ?

Interrogé sur son travail, Sirianni a déclaré : « Je ne m’inquiète pas pour moi. Mon cœur compatit avec ces gars-là.

Tant de choses peuvent changer dans la NFL d’une saison à l’autre, et après ce que nous venons de voir lors de ces séries éliminatoires de la part des Mike McCarthy Cowboys et des Sirianni Eagles, l’écart gargantuesque que les Giants de 2023 n’ont pas réussi à combler sur leurs rivaux de division disparaît soudainement. Cela n’a pas l’air aussi désespérément gargantuesque.

Beaucoup de travail à faire par Brian Daboll, bien sûr, en commençant par combler le poste vacant de coordonnateur défensif de Wink Martindale et en résolvant l’avenir de son poste de quart-arrière et de Saquon Barkley, mais les Eagles de 2023 n’étaient plus craints dans l’art de la guerre de tranchées des deux côtés de le ballon.

Ils n’oublieront jamais le Phold de 1964, lorsque les Phillies de Gene Mauch ont étouffé une avance de 6 ¹/₂ avec 12 à jouer et ont perdu le fanion contre les Cardinals de St. Louis.

Il s’agit de l’effondrement le plus colossal de l’histoire du sport à Philadelphie.

Mais on ne se souviendra pas avec tendresse de ces Eagles 2023 dans et autour de la ville des Brotherly Unloved. Ils ne devraient pas non plus le faire.

Parce qu’ils ont également tenu le coup : un délit qui avait perdu son identité. Une défense qui a trop souvent paru molle.

Sirianni, entre autres choses, était sur le point de paniquer en retirant le jeu du DC Sean Desai et en le remettant à Matt Patricia sans rien à montrer pour une défense qui ne pouvait pas arrêter la course ou précipiter le passeur. c’était le cas il y a un an.

Il a perdu les coordinateurs offensifs (Shane Steichen, Colts) et défensifs (Jonathan Gannon, Cardinals) au profit des postes d’entraîneur-chef et en a souffert.

Il avait besoin d’un Jalen Hurts compromis pour sauver la saison… et peut-être son travail.

Sauf qu’on a demandé à Hurts d’ignorer la douleur d’un majeur luxé sur sa main de lanceur et l’absence du receveur n°1 AJ Brown (genou) et la perte de Julio Jones (commotion cérébrale) au deuxième quart.

On lui a demandé de trouver un moyen de retrouver sa magie de 2022 face au blitz impitoyable de Todd Bowles et d’amener d’une manière ou d’une autre son équipe stupéfiante à Détroit pour affronter les Lions dimanche lors de la ronde de division. Les Bucs s’arrêtent là.

On a demandé à Hurts de vaincre un Baker Mayfield renaissant, fanfaron et délicieux, se moquant de côtes tendres et d’une cheville tendre.

On lui demandait de dépasser un plan de jeu qui n’aurait pas dû négliger la course.

C’était 16-3 pour les Bucs à la fin du deuxième quart lorsque Hurts a lancé une bombe de 55 verges à DeVonta Smith qui a préparé sa passe TD de 5 verges à Dallas Goedert qui a porté le score à 16-9. Mais pas le 16-11 parce que — surprise ! – les Bucs ont bourré le tant vanté Tush Push des Eagles.

C’était à la fin du troisième quart-temps que Hurts a gardé le ballon trop longtemps dans la zone des buts et a cédé une sécurité intentionnelle qui a fait de Bucs 18, Eagles 9.

“Nous devons être meilleurs”, a déclaré Hurts, “et cela commence par moi.”

Quelques instants plus tard, c’était Bucs 25, Eagles 9 lorsque James Bradberry a raté un plaquage sur Trey Palmer sur ce qui s’est avéré être une passe de Mayfield TD de 56 verges.

Lorsque Lurie a licencié Doug Pederson trois saisons après avoir remporté le Super Bowl LII, il a déclaré : « Ma première allégeance est : « qu’est-ce qui sera le mieux pour les Eagles de Philadelphie et nos fans au cours des trois, quatre, cinq prochaines années ? Ce n’est pas basé sur la question : « quelqu’un mérite-t-il de conserver son emploi ou mérite-t-il d’être licencié ? » C’est un bar différent.

« Il ne s’agit pas de se demander : « Doug méritait-il d’être relâché ? Non, il ne méritait pas d’être laissé partir. Ce n’est pas de là que je viens, et ce n’est pas là la limite du processus d’évaluation.

Sirianni sera le plus intéressé de savoir ce que sera désormais le bar.

Il s’agissait des champions en titre de la NFC, menés par un quart-arrière qui a affronté Patrick Mahomes lors du Super Bowl LVII lors d’une défaite émouvante de 38-35 contre les Chiefs.

C’était l’équipe qui avait commencé la saison de la gueule de bois du Super Bowl 10-1… et a terminé comme la première équipe à commencer 10-1 et à terminer avec 11 victoires ou moins depuis les Jets de 1986.

“Nous étions dans une grande chute, et chaque fois que c’est le cas, je me regarde toujours en premier, et je n’ai pas fait un assez bon travail”, a déclaré Sirianni.

C’était l’équipe qui avait perdu une avance de 21-6 à la mi-temps au Linc face aux tristes Cardinals, et qui s’était tournée vers les tristes Giants et avait remis le titre NFC Est aux Cowboys.

Ça fait tellement mal.

Il y a eu d’autres Philly Phlops : les Sixers de 1981 ont perdu les trois derniers matchs de la finale de la Conférence Est face aux Larry Bird Celtics, le champion en titre de 1968, Wilt Chamberlain Sixers, a donné une avance de 3-1 aux Celtics en finale de la division Est. Et même les Phillies 2023 ont perdu les matchs 6 et 7 du NLCS au Citizens Bank Park face aux D’Backs.

La misère aime la compagnie.

