L’effondrement d’une grue en Inde fait au moins 16 morts

Au moins 16 travailleurs ont été tués et plusieurs autres auraient été piégés après l’effondrement d’une grue lundi soir lors de la construction d’un pont dans l’État indien du Maharashtra, ont indiqué des responsables.

Des images télévisées ont montré les restes mutilés de la grue étendus sur le sol entre les piliers du pont près de la région de Shahapur, à environ 80 kilomètres de la capitale de l’État, Mumbai.

Les équipes de secours tentaient de retirer les corps et au moins 16 personnes auraient été tuées, a déclaré Mohsen Shahidi, un haut responsable de la National Disaster Response Force.

« Peiné par l’accident tragique de Shahapur, Maharashtra. Mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie », a déclaré le bureau du Premier ministre Narendra Modi dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le bureau de Modi a annoncé une aide humanitaire de 200 000 roupies (3 230 $ CAN) pour les familles des personnes décédées et de 50 000 roupies (800 $ CAN) pour les blessés.