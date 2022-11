L’effondrement d’une énorme fusion brise un modèle de consolidation dans l’édition

L’issue du procès a été un choc pour de nombreux éditeurs, qui ont vu le nombre de grandes entreprises tomber à cinq, alors même que ces cinq – Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan, Hachette et Simon & Schuster – se sont agrandies en achetant de petites et maisons d’édition de taille moyenne. Beaucoup craignaient que la réduction supplémentaire du nombre de grandes maisons d’édition à quatre ne laisse les auteurs et les agents littéraires avec moins d’acheteurs pour leurs livres et rende encore plus difficile la concurrence pour les petits éditeurs.

Le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour empêcher l’éditeur de livres d’acheter un concurrent, Simon & Schuster. Un juge a bloqué la fusion le 31 octobre.

Beaucoup se méfiaient particulièrement de Penguin Random House – déjà de loin le plus grand éditeur aux États-Unis – devenant encore plus gros en absorbant un rival. Penguin Random House compte environ 100 empreintes; ensemble, ils publient plus de 2 000 titres par an. La fusion lui aurait donné environ 50 empreintes de Simon & Schuster, ainsi que la vaste et précieuse liste de titres plus anciens de la société.

Il s’est avéré que le ministère de la Justice et le juge qui a entendu l’affaire avaient des préoccupations similaires et ont bloqué l’accord, un résultat que certains auteurs et organisations de l’industrie ont célébré comme un contrôle nécessaire de la consolidation.

“Le marché est déjà trop consolidé”, a déclaré Mary Rasenberger, directrice générale de la Guilde des auteurs, un groupe de défense des écrivains qui s’est opposé à l’achat. “Un écosystème d’édition sain est un écosystème qui compte de nombreux éditeurs avec des goûts et des intérêts différents et des degrés de risque qu’ils sont prêts à assumer.”

Cela prolonge une période d’incertitude chez Simon & Schuster, mais c’est une période dans laquelle ils sont en bonne position pour naviguer. Les performances récentes de la société ont été solides, même si les résultats ont fléchi chez d’autres grands éditeurs. Ses bénéfices pour les neuf premiers mois de l’année ont augmenté de 29% par rapport à la même période l’an dernier, ce qui lui a permis de connaître une année record.