L’effondrement d’un silo dans le port de Beyrouth, rappel douloureux de l’explosion de 2020

Une autre partie importante des silos dévastés du port de Beyrouth s’est effondrée mardi matin dans un nuage de poussière. Aucun blessé n’a été signalé – la zone avait été évacuée depuis longtemps – mais l’effondrement était un autre rappel douloureux de l’horrible explosion d’août 2020.

L’effondrement a laissé la partie sud des silos debout à côté d’un tas de ruines carbonisées. Le bloc nord s’était déjà lentement renversé depuis l’explosion initiale il y a deux ans, mais s’est rapidement détérioré après avoir pris feu il y a plus d’un mois en raison de la fermentation des céréales.

Les silos de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, avaient résisté à la force de l’explosion du 4 août 2020, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth de l’explosion qui a tué plus de 200 personnes, blessé plus de 6 000 et gravement endommagé. des quartiers entiers.

REGARDER | Le Liban célèbre le premier anniversaire de l’explosion du port de Beyrouth :

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a déclaré à l’Associated Press que la vitesse de l’inclinaison s’est rapidement accélérée dans la nuit de lundi, quelques heures seulement avant l’effondrement.

“Il y a eu une très forte accélération, ce qui était attendu”, a déclaré Durand. “Quand cela arrive, vous savez que ça va aller.”

Le bloc sud restant est plus stable et ne présente pas de risque imminent d’effondrement, a déclaré Durand, qui a installé des capteurs sur les silos.

Les résidents disent que la fumée est pénible

Le ministre de l’Environnement par intérim du pays, Nasser Yassin, a déclaré à la télévision libanaise que les résidents à proximité du port devraient porter des masques et que des experts effectueraient des tests de qualité de l’air.

En juillet, un incendie s’est déclaré dans le bloc nord des silos en raison de la fermentation des céréales. Les pompiers et les soldats de l’armée libanaise n’ont pas pu l’éteindre et il a fumé pendant plus d’un mois. Les responsables avaient averti que le silo pourrait s’effondrer, mais craignaient de risquer la vie des pompiers et des soldats qui luttaient pour s’approcher trop près pour éteindre l’incendie ou larguer des conteneurs d’eau depuis des hélicoptères.

Les survivants de l’explosion et les résidents à proximité du port ont déclaré à l’AP que regarder l’incendie depuis leurs maisons et leurs bureaux était comme revivre le traumatisme de l’explosion du port, qui a commencé par un incendie dans un entrepôt près des silos qui contenaient des centaines de tonnes d’explosifs. nitrate d’ammonium qui y avait été mal entreposé pendant des années.

Les ministères de l’environnement et de la santé ont donné fin juillet des instructions aux résidents vivant à proximité du port pour qu’ils restent à l’intérieur dans des espaces bien ventilés.

Le gouvernement prévoit de démolir les structures endommagées

En avril, le gouvernement libanais a décidé de démolir les silos, mais a suspendu la décision suite aux protestations des familles des victimes et des survivants de l’explosion. Ils soutiennent que les silos peuvent contenir des preuves utiles à l’enquête judiciaire et qu’ils devraient servir de mémorial pour la tragédie de 2020.

Durand a déclaré le mois dernier à l’AP que le feu des grains avait accéléré la vitesse d’inclinaison du silo déchiqueté et causé des dommages irréversibles à sa faible fondation en béton.

La structure s’est rapidement détériorée depuis. Fin juillet, une partie du bloc nord s’effondre pour la première fois. Quelques jours plus tard, lors du deuxième anniversaire de l’explosion du port de Beyrouth, environ un quart de la structure s’est effondrée. Dimanche, le feu s’est étendu à de grandes sections du silo.