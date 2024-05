L’effondrement d’un restaurant fait au moins 4 morts et 16 blessés à Majorque

Un restaurant en bord de mer sur l’île espagnole de Majorque s’est partiellement effondré jeudi, tuant au moins quatre personnes et en blessant 16 autres, ont indiqué les autorités, et d’autres pourraient être coincées dans l’épave.

Des photos antérieures à l’accident montraient que le restaurant Medusa Beach Club avait trois niveaux, avec de grandes terrasses aux étages intermédiaire et supérieur soutenues par des piliers.

Vidéo de l’entreprise publique diffuseur RTVE et des images provenant d’autres médias semblaient montrer qu’au moins certaines parties des terrasses s’étaient effondrées jusqu’au rez-de-chaussée, et que des secouristes portant des casques de sécurité et des gilets réfléchissants fouillaient les débris pour extraire les victimes.

Il n’était pas clair si l’une des structures situées derrière les terrasses était également tombée lors de l’effondrement, survenu vers 20 heures, heure locale.