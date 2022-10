L’effondrement d’un pont en Inde tue des dizaines de personnes – responsables – RT World News

PM @Narendra Modi parlé à Gujarat CM @Bhupendrapbjp et d’autres fonctionnaires concernant l’accident du Morbi. Il a demandé la mobilisation urgente d’équipes pour des opérations de sauvetage. Il a demandé que la situation fasse l’objet d’une surveillance étroite et continue et apporte toute l’aide possible aux personnes concernées.

— PMO Inde (@PMOIndia) 30 octobre 2022