L’effondrement d’un pont en Inde fait au moins 132 morts

MORBI, Inde –

Au moins 132 personnes sont mortes et beaucoup sont blessées après qu’un pont suspendu à câble vieux d’un siècle s’est effondré dans une rivière dimanche soir dans l’État indien du Gujarat, envoyant des centaines de personnes plonger dans l’eau, ont déclaré des responsables.

Les autorités ont déclaré que le pont piétonnier de l’époque coloniale du XIXe siècle sur la rivière Machchu dans le district de Morbi, dans l’État, s’était effondré parce qu’il ne pouvait pas supporter le poids de la grande foule, car la saison des festivals hindous attirait des centaines de personnes vers l’attraction touristique récemment ouverte. Le pont était fermé pour rénovation depuis près de six mois et a été rouvert il y a à peine quatre jours.

On ne savait pas exactement combien de personnes se trouvaient sur le pont de 232 mètres (761 pieds) de long, mais les responsables craignent que le nombre de morts n’augmente. Le ministre d’État Harsh Sanghvi a déclaré aux journalistes que 132 personnes étaient mortes jusqu’à présent et que beaucoup avaient été hospitalisées.

Sanghvi a déclaré que les secouristes et les secouristes avaient travaillé toute la nuit pour rechercher les survivants et que les personnes tuées et blessées étaient principalement des adolescents, des femmes et des personnes âgées. Des équipes de l’armée indienne, de la marine et de l’armée de l’air ont également été dépêchées pour aider au sauvetage.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des personnes accrochées aux câbles métalliques du pont partiellement submergé en détresse alors que les équipes d’urgence et les sauveteurs utilisaient des bateaux et des pneus gonflables pour les atteindre. Certaines personnes ont été vues en train de nager vers le rivage pour se mettre en sécurité. D’autres, qui ont été pêchés dans les eaux, ont été emportés et transportés vers les hôpitaux dans des véhicules privés et des ambulances.

Les chaînes d’information locales ont diffusé des photos des disparus partagées par des proches inquiets à la recherche de leurs proches.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui se trouve dans son État natal du Gujarat pour une visite de trois jours, s’est dit “profondément attristé par la tragédie”. Son bureau a annoncé une indemnisation aux familles des morts et a appelé à des efforts de sauvetage rapides.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’État a déclaré qu’il avait formé une équipe spéciale pour enquêter sur la catastrophe.

Un vote pour le gouvernement de l’État du Gujarat – dirigé par le parti de Modi – est prévu dans les mois à venir et les partis d’opposition ont exigé une enquête sur l’effondrement, affirmant que le pont avait été rouvert sans avoir obtenu l’autorisation de sécurité de l’organisme civique de la ville. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Modi a dirigé l’État en tant que haut fonctionnaire élu pendant 12 ans avant de devenir Premier ministre indien en 2014.

L’effondrement du pont est la troisième catastrophe majeure en Asie impliquant de grandes foules en un mois.

Samedi, une vague de foule à Halloween a tué plus de 150 personnes, pour la plupart des jeunes, qui assistaient aux festivités à Itaewon, un quartier de Séoul, en Corée du Sud. Le 1er octobre, la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football, provoquant un écrasement qui a tué 132 personnes alors que les spectateurs tentaient de fuir.