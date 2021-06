L’effondrement d’un pont à Washington, fait au moins 5 blessés et arrête la circulation

Un pont piéton s’est effondré sur l’Interstate 295 dans le nord-est de Washington, DC, mercredi, blessant au moins cinq personnes, bloquant la circulation et provoquant une fuite de carburant diesel, ont annoncé les autorités.

Cinq personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et ont été transportées dans un hôpital local, a déclaré Christopher Geldart, maire adjoint par intérim pour la sécurité publique et la justice, lors d’une conférence de presse. Deux autres ont également été évalués pour les blessures mais non hospitalisées, DC Fire et EMS tweeté.

Une image publiée par l’agence d’intervention d’urgence montre deux véhicules sous le pont effondré, tandis que des images d’hélicoptère de NBC4 Washington ont montré que le pont s’étendait sur trois voies de l’autoroute.

L’effondrement a paralysé le trafic, la coordination des opérations de transport de la région métropolitaine tweeté. Les retards en direction nord s’étendaient sur environ trois milles et les retards en direction sud sur environ 1,5 mille. L’Interstate 295 restera fermée dans les deux sens jusqu’à 22 heures jeudi, DC Homeland Security & Emergency Management tweeté.

Environ 25 gallons de carburant diesel se sont déversés dans les égouts à proximité après qu’un camion transportant 500 gallons de carburant se soit partiellement piégé sous le pont et ait commencé à fuir, a rapporté NBC4 Washington. Une unité de matières dangereuses a été déployée pour atténuer la fuite de carburant, ont tweeté DC Fire et EMS.

Geldart a déclaré que la cause de l’effondrement faisait l’objet d’une enquête, mais qu’un véhicule est entré en collision avec le pont, le séparant de ses amarres.

« Nous avons beaucoup de chance » que la situation ne soit pas pire, a déclaré Geldart dans le Washington Post.

Lors de la conférence de presse, le maire de DC, Muriel Bowser, a déclaré qu’il n’y avait aucun problème structurel concernant le pont lors de sa dernière inspection en février.