L’effondrement d’un immeuble en Floride avant et après : à quoi ressemblait le condo avant

Leer en espagnol

Mercredi, les sauveteurs recherchaient des survivants dans les décombres après l’effondrement d’un immeuble en copropriété en bord de mer du sud de la Floride, tuant au moins seize personnes et laissant 150 disparus.

Les enquêteurs s’efforçaient de déterminer ce qui avait causé une partie des Champlain Towers South, une copropriété de 12 étages, « crêpée » dans la ville de Surfside, en Floride, peu avant 2 heures du matin jeudi.

Environ la moitié des plus de 130 unités du bâtiment ont été touchées, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Pourquoi le bâtiment s’est effondré n’est pas immédiatement connu.

En 2018, un consultant en ingénierie embauché par l’association des copropriétaires a constaté des dommages « majeurs » au béton, des défauts de conception et une imperméabilisation défaillante qui entraîneraient des « dommages exponentiels » au condominium Champlain Towers Sud, selon des documents publiés vendredi soir par la ville de Surfside.

Une lettre au trésorier de l’association de copropriété le 8 octobre 2018, comprenait des pages de réparations recommandées. La lettre de l’ingénieur-conseil a averti qu’une imperméabilisation défaillante causait des « dommages structurels majeurs » sur une dalle de béton au-dessus d’un garage et a déclaré: « Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un proche avenir, l’étendue des dommages au béton augmentera de façon exponentielle ».

L’effondrement a laissé des tas de débris autour du bâtiment et des voitures recouvertes de poussière à deux pâtés de maisons.

Une vidéo montre le moment de l’effondrement d’une tour à condos à Surfside, en Floride. Vidéo au ralenti de l’effondrement d’un immeuble de 12 étages à Surfside, en Floride. Au moins quatre personnes sont mortes et jusqu’à 150 personnes sont portées disparues. Renard – Ktvu, Renard – Ktvu

Voici ce que nous savons du bâtiment :

Quel immeuble s’est effondré à Miami ?

Champlain Towers South, un condominium de 12 étages, s’est effondré dans la ville de Surfside, en Floride, au nord de Miami Beach.

Pourquoi le bâtiment de Floride s’est-il effondré ?

On ignore encore pourquoi le bâtiment s’est effondré. Les chercheurs et les ingénieurs interrogés par USA TODAY ont souligné diverses possibilités, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’effet corrosif de l’eau salée, la stabilité du sol sous-jacent ou des questions plus banales comme une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

Vendredi soir, la ville de Surfside a publié sur son site Web plusieurs documents liés à l’effondrement du bâtiment. Aucun ne semblait contenir de détails qui expliqueraient l’effondrement du bâtiment en bord de mer, mais a révélé de multiples problèmes potentiellement graves.

Des scientifiques et des ingénieurs fédéraux se rendront à Champlain Towers South pour déterminer si les fonctionnaires fédéraux devraient mener une enquête complète, a déclaré Jennifer Huergo, porte-parole du National Institute of Standards and Technology.

L’agence fédérale a reçu plus d’autorité pour enquêter sur les effondrements de bâtiments après la chute de plusieurs bâtiments lors des attentats du 11 septembre. Le NIST a également joué un rôle dans l’enquête sur d’autres événements critiques, notamment un effondrement mortel de la passerelle d’un hôtel de Kansas City et un incendie mortel dans une discothèque du Rhode Island.

Si l’organisation menait une enquête complète, elle tenterait de déterminer les causes techniques de l’effondrement et de recommander des modifications aux codes ou aux pratiques du bâtiment, a déclaré Huergo vendredi matin.

Des chercheurs ont découvert que le condo s’enfonçait dans la Terre à un rythme alarmant

Un chercheur de la Florida International University a déclaré que le bâtiment avait été construit sur des zones humides récupérées et qu’il avait été déterminé qu’il était instable il y a un an.

Le bâtiment coulait à un rythme d’environ 2 millimètres par an dans les années 1990, et le naufrage aurait pu ralentir ou s’accélérer depuis, selon une étude de 2020 menée par Shimon Wdowinski, professeur au Département de la Terre et de l’Environnement à Université internationale de Floride.

« J’ai regardé ce matin et j’ai dit ‘Oh mon dieu.’ Nous avons détecté cela », a-t-il déclaré à propos des tours Champlain Sud.

Le niveau d’affaissement observé dans les années 1990 peut avoir des impacts sur les bâtiments et leurs structures, tels que des murs fissurés ou des fondations mobiles, a déclaré Wdowinski.

La technologie de détection d’affaissement utilisée ne permet pas de discerner si le bâtiment lui-même coulait en raison d’un problème structurel ou si le terrain en général a bougé.

Enquête: Le condo effondré de Miami s’enfonçait dans la Terre dès les années 1990

Des travaux de toiture ont été effectués récemment

Le maire Burkett a déclaré que des travaux de toiture étaient en cours dans le bâtiment. Une grue était présente dans le bâtiment et il a déclaré que les travaux auraient probablement nécessité une inspection et un permis.

Burkett ne savait pas à quel point l’équipement utilisé pour travailler sur le toit était lourd, mais il ne pensait pas que son poids aurait causé l’effondrement. « Il est difficile d’imaginer que cela ait pu être à l’origine d’un effondrement aussi catastrophique », a-t-il ajouté.

Les grandes marées et l’élévation du niveau de la mer auraient-elles contribué à l’effondrement ?

L’eau salée et l’air imbibé de saumure s’installent dans les pores de la construction côtière, formant une croûte rouillée autour des squelettes en acier qui renforcent les structures en bord de mer. Il affaiblit les liens entre le métal et le béton, créant des fissures et des effritements dans les zones vulnérables, telles que les balcons.

Mais certains experts en bâtiment se sont demandé si l’agression environnementale suralimentée par le changement climatique aurait pu jouer un rôle dans l’effondrement catastrophique du Champlain Towers South Condo.

« L’élévation du niveau de la mer provoque une corrosion potentielle et si cela se produisait, il est possible qu’il ne puisse pas supporter le poids du bâtiment », a déclaré Zhong-Ren Peng, directeur du Centre international de planification et de conception de l’adaptation de l’Université de Floride. « Je pense que cela pourrait être un signal d’alarme pour les développements côtiers. »

Quel âge avait le bâtiment qui s’est effondré ?

Champlain Towers South a été construit en 1981. Le Champlain Towers South en forme de L est situé dans le coin sud-est de Surfside, et le maire Burkett a déclaré que le bâtiment n’était pas vieux par rapport à d’autres bâtiments art déco de South Beach construits dans les années 1920.

« Il n’y a aucune raison pour que ce bâtiment tombe comme ça », a déclaré Burkett.

Photos: Des images déchirantes capturent l’effondrement du bâtiment Surfside et les efforts de sauvetage

La ville de Surfside exige que les bâtiments commerciaux et multifamiliaux soient recertifiés tous les 40 ans, ce qui implique des inspections électriques et structurelles pour un rapport à déposer auprès de la ville. Ce processus était en cours pour le bâtiment mais n’avait pas encore été achevé, ont déclaré jeudi des responsables de la ville.

« En fin de compte, ce n’est pas un vieux bâtiment, et une inspection de 40 ans ou non, ce genre de chose ne devrait pas se produire », a déclaré Burkett.

Combien de morts dans l’effondrement du bâtiment ?

Dernières mises à jour samedi : « Nous avons toujours l’espoir de retrouver des gens vivants »: au moins 4 morts, 159 disparus dans l’effondrement d’un immeuble en Floride

Le bâtiment comptait plus de 130 unités

Les enregistrements en ligne montrent plus de 130 unités dans le bâtiment. Certains appartenaient à des particuliers et d’autres à des SARL.

Quelques unités de deux chambres dans le développement sont mises en vente avec des prix demandés de 600 000 $ à 700 000 $, selon une recherche sur Internet.

Le site Web du bâtiment fait la promotion de « vues incroyables sur l’océan ou de vues spectaculaires sur la voie navigable inter-côtière avec la ville en arrière-plan ».

Il ajoute que les brises océaniques toute l’année aident à maintenir les températures modérées en été et en hiver et que les condos sont « situés à proximité de certains des meilleurs magasins que Miami a à offrir ainsi que de la célèbre vie nocturne de Miami ».

À quelle heure le bâtiment s’est-il effondré ?

Le bâtiment s’est effondré peu avant 2 heures du matin jeudi.

Les efforts de sauvetage ont été touchés par la fumée et le feu

Le maire Charles Burkett a déclaré à USA TODAY que les efforts de sauvetage se poursuivront « jusqu’à ce que nous sortions tout le monde de ces décombres ».

« Nous ne nous arrêterons pas », a-t-il déclaré. « Vous pouvez compter sur nous pour continuer cette recherche jusqu’à ce que nous trouvions toutes les personnes vivantes dans ces décombres. »

Cependant, un incendie qui brûlait sous les débris entravait ces efforts, ont déclaré des responsables.

« C’est un incendie très profond, et il est extrêmement difficile de localiser la source, et donc de l’arrêter », a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse samedi matin.

Qu’est-ce qui a causé l’effondrement de l’immeuble en copropriété en Floride ? Voici ce que disent les experts. Quatre personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues après l’effondrement d’un condo près de Miami. Voici ce que les experts pensent avoir causé l’effondrement mortel. Juste la FAQ, USA TODAY

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY ; Presse associée, Google Earth

Contributeurs : Gina Barton, Kyle Bagenstose, Pat Beall, Aleszu Bajak, Elizabeth Weise, Becky Kellogg, Andy Scott, David Baratz, Rachel Aretakis, Teresa Frontado, Mike Stucka, Kimberly Miller et Shawn Sullivan.