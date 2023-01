L’effondrement d’un immeuble dans une ville du nord de l’Irak fait 3 morts et 9 blessés

BAGDAD (AP) – Un bâtiment en construction s’est effondré à Mossoul, dans le nord de l’Irak, tuant trois personnes et en blessant neuf autres, a annoncé vendredi la police.

L’effondrement de jeudi après-midi s’est produit dans un quartier ouest de Mossoul lorsque des ouvriers coulaient le toit du bâtiment avec du ciment. Le commandement de la police de la province de Ninive a déclaré que le bâtiment appartient au département de la ville en charge du système d’égouts.

Il a indiqué que les neuf blessés ont été transportés dans un hôpital de la ville.

De grandes parties de Mossoul ont été détruites en 2017 au cours d’une bataille d’un mois contre le groupe État islamique qui s’est terminée par la victoire des forces irakiennes sur l’EI dans la ville. La bataille a mis fin au califat des extrémistes en Irak en juillet de la même année.

L’EI a capturé Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak, en juin 2014 et l’a conservée jusqu’à sa défaite trois ans plus tard.

The Associated Press