L’effondrement d’un immeuble dans la ville syrienne d’Alep fait 10 morts

BEYROUTH (AP) – Un immeuble s’est effondré dimanche matin dans un quartier de la ville d’Alep, dans le nord de la Syrie, tuant au moins 10 personnes, dont un enfant, ont rapporté les médias syriens.

Le bâtiment de cinq étages abritant environ 30 personnes dans le quartier de Sheikh Maksoud sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes soutenus par les États-Unis s’est effondré du jour au lendemain, selon le rapport. Les fuites d’eau avaient affaibli les fondations de la structure, a-t-il ajouté.

Des dizaines de pompiers, de premiers intervenants et de résidents couverts de débris et de poussière cherchaient dans les décombres les résidents restants avec des perceuses et un bulldozer.

Certains proches des locataires attendaient anxieusement à proximité, tandis que d’autres pleuraient à l’entrée d’un hôpital voisin alors que les corps arrivaient dans des ambulances et à l’arrière de camions.

Hawar News, l’agence de presse des zones kurdes semi-autonomes de Syrie, a rapporté que sept personnes avaient été tuées et trois blessées, dont deux grièvement.

De nombreux bâtiments à Alep ont été détruits ou endommagés pendant le conflit de 11 ans en Syrie, qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions.

Bien que le gouvernement syrien dirigé par le président Bashar Assad ait repris la ville d’Alep aux groupes d’opposition armés, Sheikh Maksoud fait partie de certains quartiers sous le contrôle des forces kurdes.

Alep est la plus grande ville de Syrie et était autrefois son centre commercial.

The Associated Press