L’effondrement d’un condo à Miami – les propriétaires d’animaux veulent que la démolition soit RETARDÉE jusqu’à ce que des animaux disparus qui pourraient être encore en vie soient retrouvés

Les PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ont demandé que la démolition du condo de Miami en partie effondré soit retardée jusqu’à ce que des animaux disparus qui pourraient être encore en vie soient retrouvés.

La recherche de tout survivant humain ou animal dans les décombres du bâtiment de Surfside près de Miami Beach, en Floride, a été suspendue samedi alors que les autorités se préparaient à démolir la partie restante de la structure de 12 étages avant que la tempête tropicale Elsa ne frappe.

Un chien de sauvetage aide à la recherche de personnes et d’animaux pris au piège dans les décombres Crédit : AP

Une pétition en ligne veut que la démolition du bâtiment restant soit arrêtée afin que tous les animaux survivants puissent être sauvés Crédit : AP

La recherche d’éventuels survivants a été interrompue samedi Crédit : EPA

Une pétition en ligne appelant à l’arrêt de la démolition a été lancée jusqu’à ce que « tous les animaux soient en sécurité », selon un rapport du Miami Herald.

La pétition a déjà reçu près de 4 300 signatures.

La résidente de Miami, Julie Miro, qui a signé la pétition, a déclaré qu’elle avait également envoyé un courrier électronique au gouverneur Ron DeSantis, à la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava et aux responsables locaux des urgences, les exhortant à sauver tous les animaux piégés avant de les abattre.

Elle a déclaré au Herald : « S’il y avait des gens là-dedans, ils auraient trouvé un moyen.

« Mais ils ne pensent pas que les animaux ont autant de valeur. »

La directrice de la Miami Coalition Against Breed Specific Legislation, Dahlia Kanes, a déclaré que son organisation pense qu’au moins plusieurs chiens et chats, un cobaye et quelques perruches sont toujours piégés dans la structure.

Les secouristes recherchent frénétiquement les survivants Crédit : Reuters

Des inquiétudes concernant la sécurité du reste du condo ont été soulevées plus tôt cette semaine Crédit : Getty

Elle a dit qu’elle avait parlé avec une femme dont le chien, Daisy, et deux chats étaient dans son salon lorsqu’une partie du bâtiment s’est effondrée dans un énorme tas de décombres le 24 juillet.

Daisy appartient à la famille Edgar Gonzalez.

Gonzalez, un avocat, est toujours porté disparu alors que sa femme, Angela et leur fille Deven, 15 ans, sont actuellement hospitalisées.

Kanes a déclaré que son bureau avait commencé à recevoir des appels concernant les animaux de compagnie depuis l’effondrement du bâtiment, mais a ajouté qu’elle comprenait que la structure était trop instable pour envoyer des équipes pour sauver les animaux.

« La réalité est sombre. Très probablement, tous ces animaux sont morts ou dans les décombres ci-dessous », a-t-elle déclaré au journal.

Le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 65 ans, a déclaré samedi : « De nombreux membres de la communauté ont soulevé cette préoccupation. [about the building’s pets].

« Je tiens à préciser que la recherche et le sauvetage ont mené trois recherches distinctes, une primaire, une secondaire et une tertiaire. Et, ils n’ont trouvé aucun animal. J’ai été informé ce matin qu’ils ont fait un balayage avec des caméras et n’ont trouvé aucun animal à ce moment-là.

« J’ai également été en contact avec l’entrepreneur et j’ai indiqué l’emplacement des animaux qui m’ont été donnés et qui pourraient se trouver dans le bâtiment », a déclaré Cava.

Le maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a approuvé la démolition Crédit : Getty

Deux garçons déposent des fleurs sur un mémorial de fortune près du site de la copropriété effondrée à Surfside Crédit : AP

« Ils sont conscients et font tout ce qu’ils peuvent faire juste pour effectuer une recherche supplémentaire », a-t-elle déclaré à propos des secouristes. «Mais je veux être très clair sur le fait qu’ils ne le feraient pas sur place car ils ne pourront pas entrer dans ces unités.

« Il n’est pas sûr pour quiconque d’aller au-delà du premier étage », a ajouté Cava.

Quelques heures seulement après l’effondrement du bâtiment, les pompiers ont réussi à sauver un dieu appelé Rigatoni du quatrième étage, ainsi que la mère et la fille, a rapporté le Herald.

Les pompiers ont également utilisé une nacelle élévatrice pour laisser de la nourriture et de l’eau à un chat appelé Coco lorsque son propriétaire l’a aperçue sur un balcon.

Cava, qui est également propriétaire d’un animal de compagnie, a déclaré qu’elle comprenait que de nombreuses personnes considèrent leurs animaux comme des membres de leur famille.

« Je veux juste que vous sachiez que des efforts supplémentaires ont été déployés et sont en cours », a-t-elle déclaré.

Samedi, le nombre de morts dans l’effondrement de la copropriété du 24 juin était d’au moins 24 personnes, et 124 personnes étaient toujours portées disparues.