L’effondrement d’un condo à Miami – les corps d’un couple marié depuis 60 ans retrouvés allongés ensemble alors que la famille soulagée qu’ils soient morts ensemble

LES corps d’un couple marié depuis près de 60 ans ont été retrouvés allongés ensemble après l’effondrement de l’appartement de Miami, alors que la famille a déclaré qu’elle était soulagée que le couple ait été retrouvé ensemble.

Antonio Lazano, 83 ans, et Gladys Lozano, 79 ans, approchaient de leur 59e anniversaire lorsque le bâtiment Champlain Towers South s’est partiellement effondré le 24 juin.

Le couple Lazano a été retrouvé allongé ensemble après l’effondrement Crédit : Twitter

L’édifice Champlain Towers South s’est effondré le 24 juin Crédit : AP

Le couple a été parmi les premières victimes retrouvées dans les décombres après la tragédie qui a fait au moins 22 morts et 126 disparus.

Le petit-fils du couple, Brian Lozano, a déclaré à WTVJ-TV que malgré la tragédie, il était soulagé que le couple inséparable soit décédé ensemble.

« Ils ne pouvaient pas supporter un instant l’un sans l’autre », a-t-il déclaré.

« A ce jour, je ne les ai jamais vus séparés. Je suis enfin en paix et j’espère vraiment que d’autres familles auront ce sentiment de paix sachant que j’ai eu ce sentiment de fermeture. »

Il a déclaré à ABC News que le couple avait l’habitude de plaisanter sur qui mourrait en premier, sans qu’aucun des deux ne veuille vivre l’un sans l’autre.

« C’est tragique mais c’est étrangement troublant que j’aie la paix sachant qu’ils joueraient constamment à se disputer pour savoir qui passerait en premier », a-t-il déclaré.

Les efforts de recherche et de sauvetage sont en cours depuis plus d’une semaine Crédit : Reuters

Samedi matin, 126 personnes étaient toujours portées disparues. Crédit : Reuters

« Mais à la fin… ils ont eu ce qu’ils voulaient tous les deux. L’un l’autre. »

Pendant ce temps, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a signé vendredi une ordonnance d’urgence pour démolir les restes en ruine de Chamberlain Towers South.

Jeudi, le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré que la stabilité du bâtiment avait suscité des inquiétudes concernant les plus de 300 personnes qui travaillaient sur la mission de recherche et de sauvetage.

Les dalles de béton de la partie sud du bâtiment de 12 étages, la partie qui ne s’est pas effondrée, semblaient bouger, a déclaré Cominsky.

Le mouvement menace des colonnes de soutien dans le parking souterrain.

On ne sait pas pour le moment ce qui a conduit à l’effondrement du bâtiment Crédit : Getty

Les gens ont accroché des photos de leurs proches disparus Crédit : Getty

Le maire Cava a déclaré que la décision de démolir le reste du bâtiment a été prise dans « l’intérêt de la sécurité publique » et que la prise en compte de l’impact et du calendrier est toujours en cours d’élaboration avec les ingénieurs.

La maire a déclaré que l’exécution de l’ordre aidait à lancer le processus nécessaire et qu’elle a admis qu’elle n’avait pas été « faite à la légère ».

« Le bâtiment constitue une menace pour la santé et la sécurité publiques », a-t-elle déclaré.

Les équipes de secours s’efforcent de localiser les personnes disparues depuis l’effondrement du bâtiment aux premières heures du 24 juin.

Les efforts ont été interrompus jeudi pendant 15 heures après des inquiétudes concernant les débris et l’instabilité sur le site.

L’ouragan Elsa se dirige également actuellement vers Miami et devrait atteindre la région dimanche après-midi ou en début de soirée, ont confirmé des responsables.

Il s’agit du premier ouragan atlantique de la saison et pourrait faire des ravages non seulement en Floride, mais aussi en Géorgie et en Caroline du Sud.

Le maire Cava a déclaré que la tempête était surveillée et que «en fonction de la force du vent», il pourrait y avoir des interruptions dans les efforts de sauvetage et de récupération.