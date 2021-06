L’effondrement d’un bâtiment à Miami craignait d’avoir tué des dizaines de personnes alors que les recherches s’étendent sur plus de 12 heures sans nouveaux sauvetages, 99 sont toujours portées disparues – RT USA News

Deux sections d’un gratte-ciel en Floride se sont effondrées l’une après l’autre, tuant au moins une personne et laissant 99 résidents portés disparus, a annoncé la police locale. Le bâtiment est situé à Surfside, juste au nord de Miami.

Le chef adjoint des pompiers du comté de Miami-Dade, Ray Jadallah, a confirmé que 55 appartements du côté nord-est de l’immeuble s’étaient totalement effondrés, avec 35 personnes sauvées de l’épave de l’immeuble de 12 étages et dix « évalué et traité » sur site. Deux autres ont été envoyés dans des hôpitaux voisins, où l’un est décédé.

Alors que les estimations des personnes portées disparues étaient beaucoup plus faibles au départ, 99 personnes sont toujours portées disparues jeudi après-midi, selon le directeur de la police de Miami-Dade, Freddy Ramirez. Il a également décrit la scène comme «un site très dangereux » et « très instable» pour les secouristes.





Le directeur de Surfside Town, Andrew Hyatt, a reconnu que les missions de recherche et de sauvetage pourraient prendre « au moins une semaine.« Davantage de morts sont à craindre, compte tenu de l’ampleur des destructions.

« Il s’agit d’un échec catastrophique de ce bâtiment et nous devons essayer de comprendre ce qui s’est passé, évidemment la fondation a été en quelque sorte sapée et tout s’est effondré« , a déclaré Burkett à Today News de NBC jeudi matin.

« On dirait qu’une bombe a explosé, mais nous sommes presque sûrs qu’une bombe n’a pas explosé.«

Quelque 80 unités d’urgence ont répondu à la catastrophe, arrivées tôt jeudi matin pour aider à secourir les locataires toujours piégés dans l’immeuble.

Une enquête policière est en cours et la cause de l’effondrement n’est pas encore connue. Cependant, les autorités étaient réticentes à autoriser les résidents à proximité à se réfugier dans le bâtiment attenant, notant qu’un tiers de la structure était « »crêpes” et le remplir de personnes pourrait conduire à une nouvelle catastrophe.

L’immeuble touché, connu sous le nom de Tours Champlain Sud, est une structure de 12 étages avec 136 appartements et deux structures sœurs dans la région, connues sous le nom de Tours Champlain Nord et Est. Un autre local dans la rue a été converti en centre de regroupement familial et ceux qui recherchent des proches perdus sont encouragés à appeler le centre ligne d’assistance.

