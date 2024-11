L’effondrement du toit d’une gare ferroviaire serbe fait 14 morts

Un toit en béton au-dessus de l’entrée d’une gare de Novi Sad, ville du nord de la Serbie, s’est effondré vendredi, tuant au moins 14 personnes et d’autres encore seraient ensevelies sous les décombres, ont indiqué des responsables.

Le ministre de l’Intérieur, Ivica Dacic, a déclaré que trois personnes grièvement blessées avaient été secourues et hospitalisées, et que le bilan des morts pourrait encore s’alourdir. Il a dit que pour les personnes tuées, « la mort est survenue sur le coup ».

Le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé dans un discours national que 14 personnes étaient mortes, dont une fillette de six ans et un citoyen de Macédoine du Nord. Vucic a déclaré que cinq des victimes n’avaient toujours pas été identifiées.

La gare a été rénovée à deux reprises ces dernières années, et les critiques du président autoritaire ont attribué le désastre à la corruption et aux rénovations bâclées de la part de son administration. Des membres de l’opposition avaient prévu de manifester devant la gare samedi.

Les secouristes recherchent des victimes à la suite de l’effondrement d’un toit extérieur dans une gare de Novi Sad, en Serbie, vendredi. (La Presse Associée)

Cependant, Vucic a déclaré que la verrière n’avait pas fait partie des récentes rénovations et s’est engagé à déterminer la « responsabilité politique et pénale » de l’effondrement.

Des ambulances et d’autres équipes d’urgence ont été dépêchées à la gare du centre-ville et des bulldozers enlevaient les débris à la recherche de survivants. Quelque 80 secouristes étaient sur place tandis que des machines lourdes déblayaient une grande partie des décombres.

Les images des caméras de surveillance ont montré des gens entrant et sortant du bâtiment et assis sur des bancs par une journée ensoleillée avant que la verrière en béton ne s’effondre soudainement.

Le gouvernement serbe a déclaré samedi jour de deuil. Les habitants de Novi Sad allumaient des bougies en face de la gare en signe de chagrin pour les vies perdues.

« C’est un vendredi noir pour nous, pour toute la Serbie », a déclaré le Premier ministre Milos Vucevic.

Les gens allument des bougies pour les victimes après l’effondrement du toit extérieur vendredi. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Vucevic a déclaré que le toit avait été construit en 1964 et qu’une enquête était en cours pour déterminer ce qui s’était passé et qui était responsable de la tragédie.

La gare rénovée a été inaugurée par Vucic et son allié populiste, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, il y a plus de deux ans, comme étape majeure d’un projet de ligne de train rapide entre Belgrade et Budapest.

La compagnie nationale des chemins de fer de Serbie a déclaré que l’accident s’était produit à 11h50, heure locale. L’entreprise a déclaré que la structure située au-dessus de l’entrée de la gare n’avait pas été touchée lors des récentes rénovations.