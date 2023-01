L’effondrement du sud-ouest pourrait lui coûter jusqu’à 800 millions de dollars

Southwest a déclaré qu’il pourrait prendre un certain temps pour traiter et payer les réclamations pour les billets, l’hébergement, les repas ou les arrangements de voyage alternatifs non utilisés à partir de ses annulations de vacances. Mais il a commencé à essayer d’apaiser les clients par d’autres moyens. La société a déclaré cette semaine que les clients dont les vols ont été annulés ou considérablement retardés recevraient 25 000 points de fidélisation, d’une valeur d’environ 300 dollars, selon Southwest.

Un coût très difficile à estimer est le montant que Southwest pourrait désormais consacrer à la mise à niveau de ses processus, y compris celui de la planification des pilotes et des équipages. Ce système a été submergé alors que les annulations de vols se sont accumulées et ont transformé ce qui aurait pu être une perturbation gérable en une catastrophe.

Southwest a déclaré avoir déjà pris certaines mesures pour moderniser le système, mais les analystes ont déclaré que la société serait probablement obligée d’accélérer ces investissements. La mise à niveau d’opérations complexes et de systèmes logiciels, dont beaucoup utilisent une technologie ancienne et sont construits et modifiés sur de nombreuses années, est toujours coûteuse et difficile. Le faire sous pression peut l’être encore plus.

“Vous envisagez un coup assez important dans ce qui est déjà un environnement inflationniste”, a déclaré Scott Forbes, analyste de l’industrie aérospatiale et de la défense chez Jefferies.