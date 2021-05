L’effondrement du métro de Mexico était une tragédie annoncée

Pour être honnête, le métro de Mexico, qui dessert 4,6 millions de passagers chaque jour, n’a jamais eu la seule chose dont il avait le plus besoin: de l’argent. Avec des prix des billets bloqués à 25 cents par trajet, l’un des taux les plus bas au monde, le système n’a jamais failli payer ses propres coûts et dépend de subventions gouvernementales massives.