L’effondrement du FTX a-t-il tué l’altruisme efficace ? Son père intellectuel ne le pense pas

Pour le philosophe australien Peter Singer, les accusations de fraude portées contre Samuel Bankman-Fried ne porteront pas un coup mortel à “l’altruisme efficace”, un mouvement philanthropique défendu par le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX.

“Cela pourrait amener le mouvement à reconsidérer sa relation avec les milliardaires et à reconsidérer sa relation avec la crypto”, a déclaré Singer, que certains ont qualifié de “père de l’altruisme efficace”, dans une interview avec CBC News.

“Est-ce que cela va nuire à la réputation à long terme? Je pense que la réponse à cette question est non.”

Mais l’arrestation de Bankman-Fried – qui, selon les procureurs fédéraux américains, “a conçu un stratagème et un artifice pour frauder les clients de FTX” – a déclenché quelques spéculations que le scandale pourrait causer dégâts sérieux au mouvement controversé de philanthropie de l’altruisme efficace. Bankman-Fried était également l’un de ses plus grands donateurs, de sorte que le flux de fonds s’est tari.

Le philosophe australien Peter Singer, dont les travaux ont inspiré le fondateur de l’altruisme effectif, ne pense pas que les accusations portées contre Bankman-Fried porteront un coup mortel au mouvement. (Université de Princeton)

Singer ne voit aucune “relation directe” entre ce dont Bankman-Fried est accusé et l’altruisme effectif. Mais le scandale a certainement soulevé des questions quant aux liens entre la conduite présumée de Bankman-Fried et le mouvement lui-même.

“Dommage pour un altruisme efficace”

Le fondateur et directeur du groupe de réflexion basé au Royaume-Uni Why Philanthropy Matters considère l’implication de Bankman-Fried dans l’altruisme efficace comme “une partie absolument essentielle de l’histoire”.

“C’est dommageable pour l’altruisme efficace parce que le fait que Sam Bankman-Fried était un altruiste efficace ne semble pas être accessoire à toute l’histoire et à ce qui s’est passé [with] FTX », a déclaré Rhodri Davies.

Comme décrit par l’organisation d’altruisme efficace Giving What We Can, le mouvement est basé sur l’utilisation de “preuves et d’un raisonnement prudent pour déterminer comment nous pouvons faire le plus de bien avec nos ressources limitées”.

Son idée centrale est donc que lorsqu’il s’agit d’essayer de faire le bien dans le monde, et en particulier de donner à des œuvres caritatives, les gens ne devraient pas se concentrer sur ce qu’ils pensent être important ou sur ce qu’ils veulent faire.

Par exemple, est-il judicieux de donner de l’argent à un organisme de bienfaisance local, comme une banque alimentaire ? Ou cet argent, selon des altruistes efficaces, pourrait-il être mieux utilisé pour quelque chose qui aurait un impact plus important, plus rentable, comme l’achat de moustiquaires pour aider dans la lutte mondiale contre le paludisme.

“[The idea is] vous devriez en quelque sorte vous sortir de l’image, être totalement neutre sur les causes et penser ‘Comment puis-je faire le plus de bien au monde avec l’argent que j’ai'”, a déclaré Davies.

Mais l’idée d’un altruisme effectif a également été critiquée pour être trop utilitariste, ou conséquentialiste, et accusée de prescrire une sorte de philosophie qui justifie les moyens.

“Je pense que le récit dans l’esprit de beaucoup de gens est qu’il a en quelque sorte poussé cette idée à ses limites et au-delà … jusqu’à et y compris [alleged] fraude et une sorte de faute professionnelle d’entreprise », a déclaré Davies.

REGARDER | Le fondateur de FTX accusé de plusieurs délits financiers : Le fondateur de FTX accusé de plusieurs délits financiers Le gouvernement américain a accusé Samuel Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, d’une foule de crimes financiers après avoir été arrêté aux Bahamas. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Faites votre tas, donnez plus tard

Le mouvement a également été critiqué comme arrogant pour avoir suggéré que les altruistes efficaces peuvent déterminer exactement quels organismes de bienfaisance sont les plus dignes de dons.

“Cela dit essentiellement que nous sommes un groupe de diplômés en philosophie très intelligents et que nous savons en quelque sorte quels sont les problèmes du monde et comment les résoudre. C’est donc très descendant”, a déclaré Davies.

Leslie Lenkowsky, professeur émérite en affaires publiques et études philanthropiques à l’Université de l’Indiana, a déclaré que l’altruisme efficace fait de l’arrogance une vertu.

“Si j’avais 1 000 000 $ à dépenser, j’aimerais l’investir dans quelque chose qui changerait le monde. Mais la vérité est que je ne sais pas ce que c’est. Le monde est un endroit assez compliqué, et il n’y a pas un bouton sur lequel vous pouviez appuyer.”

Il a déclaré que les allégations contre Bankman-Fried soulèvent de grandes questions sur la nature éthique du mouvement.

L’altruisme efficace avait également préconisé, du moins au début, qu’au lieu de travailler dans une ONG, les gens devraient chercher à travailler dans un emploi où ils peuvent gagner un salaire élevé, la soi-disant philosophie “gagner pour donner”, et utiliser cet argent pour poursuivre leurs objectifs philanthropiques.

REGARDER | FTX était “une heure absolument amateur”, déclare un analyste : FTX était “une heure absolument amateur”, déclare un analyste L’analyste en crypto-monnaie David Gerard décrit FTX comme une “institution financière clown” qui détenait de nombreux “actifs imaginaires”. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé de huit infractions pénales après l’effondrement de l’entreprise.

“Bankdman-Fried suivait l’une de ses principales injonctions, à savoir si vous avez la capacité de gagner de l’argent, allez gagner de l’argent, plutôt que de vous lancer dans des organisations à but non lucratif ou de poursuivre une cause sociale”, a déclaré Lenkowsky. “Une fois que vous avez fait votre tas, vous pouvez donner plus tard.”

“Si en fait, il faisait sciemment quelque chose d’illégal, il essayait de le rendre justifiable parce que cela allait être pour la philanthropie. Cela soulève une grande question éthique sur la prémisse centrale de l’altruisme efficace.”

Mais Singer dit que le fait que Bankman-Fried, s’il était confronté à de graves infractions de fraude, suggère qu’il agissait “beaucoup moins rationnel” qu’un altruisme efficace, “qui est une question de preuves et de raisonnement”.

“Faire quelque chose d’aussi flagrant et qui va évidemment comporter un risque sérieux d’aller en prison pendant longtemps … Je veux dire, c’est juste assez fou”, a-t-il déclaré. “Et je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dans l’altruisme efficace qui dise que vous devriez faire cela.”

“Sam n’a pas écouté”

Alors que Singer a été qualifié de père intellectuel de l’altruisme efficace, le mouvement lui-même a été cofondé par le philosophe écossais William MacAskill en 2009 alors qu’il était étudiant à Oxford. inspiré par Travail de chanteur.

MacAskill lui-même, peu de temps après l’annonce du scandale FTX, a tweeté que “depuis des années, la communauté EA a souligné l’importance de l’intégrité, de l’honnêteté et du respect des contraintes morales de bon sens”.

“Si les fonds des clients ont été utilisés à mauvais escient, alors Sam n’a pas écouté ; il a dû penser qu’il était au-dessus de telles considérations.”

Singer a déclaré qu’il pensait que le mouvement de l’altruisme efficace avait fait beaucoup de bien et qu’il espérait qu’il continuerait à faire beaucoup plus.

REGARDER | “Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé”, déclare Bankman-Fried : Le fondateur de FTX parle pour la première fois depuis l’effondrement de la société de cryptographie Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, autrefois salué comme le “roi de la crypto”, s’est exprimé en vidéo pour la première fois depuis l’effondrement soudain de sa société d’échange de crypto-monnaie, repoussant les allégations de fraude.

Mais il a reconnu que le fait que des milliards de dollars destinés à des efforts altruistes efficaces soient maintenant “partis en fumée” est “assez terrible”.

Bankman-Fried, qui se serait intéressé à l’altruisme efficace après un déjeuner-rencontre avec MacAskill il y a une dizaine d’années, avait confié à MacAskill et à quatre de ses lieutenants la tâche de superviser l’octroi de subventions au Future Fund, selon Forbes. Le Fonds, lancé en février, serait une filiale de la Fondation FTX.

Pourtant, les dons faits par le Future Fund pourraient désormais être récupérés par les créanciers de FTX devant le tribunal des faillites, a rapporté Forbes.

Et MacAskill est maintenant critiqué par de nombreux membres de la communauté de l’altruisme efficace.

“Le récent scandale FTX a, je pense, causé une brèche majeure dans la confiance que de nombreux membres de la communauté EA ont en notre leadership”, a écrit Gédéon Futerman, dont petite organisation à but non lucratif a reçu de l’argent du Future Fund, sur un forum communautaire, a rapporté Forbes.

Singer, cependant, est resté optimiste quant à l’avenir du mouvement de l’altruisme efficace.

“Je pense que c’est maintenant assez bien établi, c’est assez connu. Cela entraîne le don de sommes d’argent très importantes à des organisations caritatives très efficaces. Et c’est une bonne chose. Et je pense que cela va continuer malgré l’effondrement de FTX. “