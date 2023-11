L’effondrement du convoi, un héritage lié à l’introduction de la technologie sur des marchés de fret volatils

Craig Fuller et JP Hampstead de FreightWaves discutent de la récente fermeture de Convoy avec Liz Ward de Zebox au F3 : Future of Freight Festival mardi à Chattanooga, Tennessee. (Photo : Jim Allen/FreightWaves)







CHATTANOOGA, Tennessee — Malgré l’une des chutes les plus sans précédent dans l’histoire du transport et de la logistique, l’héritage ultime de Convoy Inc. est d’avoir bouleversé l’industrie du fret en apportant l’innovation technologique et les investissements dans l’espace.

Convoy, un courtier de fret numérique basé à Seattle, a annoncé la fermeture de ses activités en raison de la « récession massive du fret » dans une lettre adressée aux employés le 19 octobre.

“Je dirais que beaucoup de personnes présentes dans cette salle n’auraient pas peur s’il n’y avait pas eu ce que Convoy avait déclenché, à savoir un afflux de capital-risque de classe investissement dans l’espace”, a déclaré Craig Fuller, PDG et fondateur de FreightWaves. F3 : Festival du futur du fret mardi. « Ce qui est intéressant, c’est que ce ne sont pas seulement les entreprises financées par le capital-risque, mais aussi la façon dont les opérateurs historiques ont été forcés de réagir, que JB Hunt… était certainement une entreprise qui a sans doute construit la plate-forme numérique la plus performante et ce, dans une large mesure. en partie une réponse à une partie de l’intérêt concurrentiel que suscitent les startups.

FreightWaves deuxième édition annuelle F3 : Festival du futur du fret rassemble des experts, des entrepreneurs, des leaders de l’industrie, des éducateurs et bien plus encore pour discuter des facteurs clés ayant un impact sur les marchés du fret et des dernières tendances qui font avancer l’industrie. L’événement à Chattanooga, Tennessee, se poursuit jusqu’à jeudi.

Fuller a participé à une discussion au coin du feu discutant de l’héritage de Convoy et de son impact sur l’industrie du fret. Il a été rejoint sur scène par JP Hampstead de FreightWaves et Liz Ward, responsable de Zebox Amérique.

Convoy a été fondée en 2015 par les vétérans d’Amazon Dan Lewis et Grant Goodale. L’entreprise est passée d’une valorisation d’environ 3,8 milliards de dollars au premier trimestre 2022 à une faillite en un peu plus de 18 mois.

“Je dirais [Convoy’s legacy] est vraiment positif », a déclaré Ward, qui a travaillé comme directeur du développement commercial du courtage de fret numérique de 2016 à 2018. « Je pense qu’ils ont été très pionniers à bien des égards dans tout cet espace. Ils ont construit une technologie de pointe, ils ont amélioré la conversation. Nous ne parlerions pas de la moitié de ce dont nous parlons actuellement. Ils ont rendu les choses intéressantes, ils nous ont donné toutes sortes d’entreprises issues de différents concepts de Convoy.

Ward a déclaré que ce qui l’avait attirée à rejoindre Convoy en 2016 était l’approche avant-gardiste de l’entreprise sur le marché du fret.

« À l’époque, je travaillais pour le camionnage et Dan Lewis m’a appelé. … Il a dit : « Je bâtis la meilleure entreprise de camionnage au monde, venez me rejoindre » », a déclaré Ward. «Je me souviens m’être assis avec Dan. J’ai dit : « Qu’est-ce qui vous rend si différent de tous les autres courtiers ? » Il a dit : « Mes ingénieurs. » Je pense que cela a été un très bon moment charnière dans le secteur du camionnage, en réfléchissant à l’aspect ingénierie de l’entreprise et à l’automatisation et à quel point cela peut être puissant pour l’industrie dans son ensemble.

Hampstead, qui mène des recherches sur les marchés du fret multimodal pour FreightWaves, a déclaré que Convoy a apporté de nouveaux niveaux de technologie de pointe et d’esprits talentueux au secteur du fret.

“L’un des héritages consiste à apporter un certain niveau de professionnalisme dans la ville et des talents technologiques dans l’industrie, surtout s’il s’agit d’une société de courtage, et à montrer aux fournisseurs de transport comment devenir leader avec des produits technologiques”, a déclaré Hampstead.

La disparition ultime de Convoy est peut-être due au fait qu’elle s’est trop concentrée sur la technologie tout en négligeant son modèle économique de longue date et la façon dont elle pourrait réagir à un marché volatil, ont déclaré les panélistes.

« L’industrie a déclaré que l’un des principaux types de plaintes ou de problèmes qu’elle avait avec le modèle commercial de Convoy… était le fait qu’au début de l’entreprise, l’entreprise consistait essentiellement à acheter des parts de marché. Avez-vous vu cela, où ils sous-cotaient les autres fournisseurs sur le marché ? » » Fuller a demandé à Ward.

Ward a répondu qu’elle se concentrait sur le développement commercial et la croissance de la gestion des comptes pendant son séjour chez Convoy.

“Nous étions vraiment attentifs à cela, du genre ‘nous serons votre option de secours ultime, chaque fois que votre opérateur secondaire principal tombe en panne, nous sommes là'”, a déclaré Ward. « Nous prenions beaucoup de fret qui n’était probablement pas le meilleur fret à prendre. Il y avait une raison pour laquelle il était rejeté par toutes sortes de transporteurs. C’est une façon pour nous d’augmenter notre portefeuille et notre part auprès de ces clients. C’était bon et mauvais. C’était une bonne chose au début, mais là où nous avons peut-être commis une erreur, c’est en essayant d’être rectifiés avec plus que les tarifs contractuels à repérer.

Hampstead a déclaré que même si Convoy n’était plus là, l’industrie du fret n’aurait peut-être pas vu le dernier des pionniers derrière l’entreprise.

«J’espère que les vétérans de Convoy continueront à fonder davantage d’entreprises», a déclaré Hampstead. « J’espère qu’il y aura une deuxième vague, peut-être une mafia du Convoy. Normalement, cela fait suite à des sorties réussies, mais nous verrons ce qui se passera.

