L’effondrement du bâtiment Metropol et les affaires de corruption ternissent l’Iranien Ebrahim Raisi

Les affaires – certaines impliquant des ministères ou de hauts fonctionnaires – ont attisé la colère populaire à un moment où les Iraniens sont sous le choc de la hausse des prix et d’un ralentissement économique, des conditions causées par une combinaison de sanctions occidentales, une accélération de la crise économique mondiale et le retrait par le gouvernement de subventions sur les produits de première nécessité.

Un effondrement d’un immeuble de luxe, une escroquerie à l’importation de céréales, un ministre incompétent accusé de népotisme – une série d’affaires liées à la corruption du gouvernement a jeté une lumière sombre sur la présidence d’un an de l’Iranien Ebrahim Raisi, un juge de la ligne dure qui est venu au pouvoir en promettant de nettoyer le système.

“Monsieur le Président, cette corruption avec ce gros volume a-t-elle finalement un point final ou pas?” Seyed Morteza Hosseini, un député, a déclaré il y a deux semaines, faisant référence aux récentes accusations selon lesquelles une entreprise privée avec un contrat du ministère de l’Agriculture pour importer du blé et de l’orge n’a jamais livré les marchandises, bien qu’elle ait été payée.

Pénuries, sanctions, manifestations et pandémie : des défis de taille attendent le nouveau président iranien

Les allégations ont été particulièrement embarrassantes pour Raisi, qui a fait campagne l’année dernière sur une plate-forme anti-corruption lors d’une élection au cours de laquelle la majeure partie de la compétition a été écartée et moins de la moitié de l’électorat a voté. Maintenant, les références de certains de ses alliés politiques sont remises en question par les législateurs et le public.

Il a déclaré que les responsables du ministère avaient écrit une lettre à la Banque centrale affirmant que l’importation des marchandises était terminée et demandant que 735 millions de dollars soient transférés à la société privée.

Cette controverse faisait suite à un bouleversement au ministère des Coopératives, du Travail et de la Prévoyance sociale à la mi-juin. Depuis des mois, les critiques accusent le ministre des Coopératives Hojatollah Abdolmaleki d’avoir embauché des amis et des membres de sa famille pour travailler à l’agence, une accusation qu’il a niée, selon les médias officiels. Abdolmaleki a également été accusé de ne pas en faire assez pour répondre aux protestations des enseignants, des retraités, des chauffeurs de bus et des ouvriers qui ont été durement touchés par la situation économique lamentable du pays.