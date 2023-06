L’effondrement du barrage en Ukraine est à la fois une catastrophe rapide et une catastrophe écologique lente

KHERSON, Ukraine (AP) – La destruction du barrage de Kakhovka a été une catastrophe rapide qui évolue rapidement en une catastrophe environnementale à long terme affectant l’eau potable, l’approvisionnement alimentaire et les écosystèmes atteignant la mer Noire.

Les dangers à court terme peuvent être vus depuis l’espace extra-atmosphérique – des dizaines de milliers de parcelles de terrain inondées, et d’autres à venir. Les experts disent que les conséquences à long terme seront générationnelles.

Pour chaque maison et ferme inondée, il y a des champs sur des champs de céréales, de fruits et de légumes nouvellement plantés dont les canaux d’irrigation se tarissent. Des milliers de poissons ont été laissés haletants sur les vasières. Les jeunes oiseaux aquatiques ont perdu leurs nids et leurs sources de nourriture. D’innombrables arbres et plantes ont été noyés.

Si l’eau c’est la vie, alors l’assèchement du réservoir de Kakhovka crée un avenir incertain pour la région du sud de l’Ukraine qui était une plaine aride jusqu’au barrage du Dniepr il y a 70 ans. Le barrage de Kakhovka était le dernier d’un système de six barrages de l’ère soviétique sur le fleuve, qui coule de la Biélorussie à la mer Noire.

Puis le Dniepr est devenu une partie de la ligne de front après l’invasion de la Russie l’année dernière.

« Tout ce territoire formait son propre écosystème particulier, y compris le réservoir », a déclaré Kateryna Filiuta, experte en habitats protégés pour le groupe ukrainien de conservation de la nature.

LE COURT TERME

Ihor Medunov fait partie intégrante de cet écosystème. Son travail de guide de chasse et de pêche a effectivement pris fin avec le début de la guerre, mais il est resté sur sa petite île avec ses quatre chiens car cela semblait plus sûr que l’alternative. Pourtant, pendant des mois, savoir que les forces russes contrôlaient le barrage en aval l’inquiétait.

Les six barrages le long du Dniepr ont été conçus pour fonctionner en tandem, s’adaptant les uns aux autres au fur et à mesure que les niveaux d’eau montaient et descendaient d’une saison à l’autre. Lorsque les forces russes ont saisi le barrage de Kakhovka, l’ensemble du système est tombé dans l’oubli.

Que ce soit délibérément ou simplement par inadvertance, les forces russes ont laissé les niveaux d’eau fluctuer de manière incontrôlable. Ils ont chuté dangereusement bas en hiver, puis ont atteint des sommets historiques lorsque la fonte des neiges et les pluies printanières se sont accumulées dans le réservoir. Jusqu’à lundi, les eaux clapotaient dans le salon de Medunov.

Maintenant, avec la destruction du barrage, il voit littéralement ses moyens de subsistance s’effondrer. Les vagues qui se tenaient à sa porte il y a une semaine sont maintenant à une distance boueuse.

« L’eau s’écoule sous nos yeux », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Tout ce qui était dans ma maison, ce pour quoi nous avons travaillé toute notre vie, tout a disparu. D’abord, il s’est noyé, puis, quand l’eau est partie, il a pourri.

Depuis l’effondrement du barrage mardi, les eaux tumultueuses ont déraciné des mines terrestres, déchiré des caches d’armes et de munitions et transporté 150 tonnes d’huile de machine vers la mer Noire. Des villes entières ont été submergées jusqu’aux toits et des milliers d’animaux sont morts dans un grand parc national actuellement sous occupation russe.

Des nappes de couleur arc-en-ciel recouvrent déjà les eaux troubles et placides autour de Kherson inondée, la capitale de la province du même nom dans le sud de l’Ukraine. Les maisons abandonnées puent la pourriture alors que les voitures, les pièces du premier étage et les sous-sols restent submergés. D’énormes nappes vues sur des images aériennes s’étendent de l’autre côté du fleuve depuis le port et les installations industrielles de la ville, démontrant l’ampleur du nouveau problème de pollution du Dniepr.

Le ministère ukrainien de l’Agriculture a estimé que 10 000 hectares (24 000 acres) de terres agricoles étaient sous l’eau sur le territoire de la province de Kherson contrôlée par l’Ukraine, et « beaucoup plus que cela » sur le territoire occupé par la Russie.

Les agriculteurs ressentent déjà la douleur de la disparition du réservoir. Dmytro Neveselyi, maire du village de Maryinske, a déclaré que tous les membres de la communauté de 18 000 personnes seront touchés en quelques jours.

« Aujourd’hui et demain, nous pourrons fournir de l’eau potable à la population », a-t-il déclaré. Après ça, qui sait. « Le canal qui alimentait notre réservoir d’eau a également cessé de couler. »

LE LONG TERME

Les eaux ont lentement commencé à se retirer vendredi, pour révéler la catastrophe environnementale qui se profile.

Le réservoir, qui avait une capacité de 18 kilomètres cubes (14,5 millions d’acres-pieds), était le dernier arrêt sur des centaines de kilomètres de rivière qui traversaient le cœur industriel et agricole de l’Ukraine. Pendant des décennies, son écoulement a transporté le ruissellement des produits chimiques et des pesticides qui se sont déposés dans la boue au fond.

Les autorités ukrainiennes testent le niveau de toxines dans la boue, qui risque de se transformer en poussière toxique avec l’arrivée de l’été, a déclaré Eugene Simonov, un scientifique de l’environnement du Groupe de travail sur les conséquences environnementales de la guerre en Ukraine, une organisation à but non lucratif d’activistes et de chercheurs.

L’étendue des dommages à long terme dépend du mouvement des lignes de front dans une guerre imprévisible. Le barrage et le réservoir peuvent-ils être restaurés si les combats se poursuivent là-bas ? Faut-il laisser la région redevenir une plaine aride ?

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrij Melnyk a qualifié la destruction du barrage de « pire catastrophe environnementale en Europe depuis la catastrophe de Tchernobyl ».

Les poissons et les oiseaux aquatiques qui en étaient venus à dépendre du réservoir « perdront la majorité de leurs frayères et de leurs aires d’alimentation », a déclaré Simonov.

En aval du barrage se trouvent environ 50 zones protégées, dont trois parcs nationaux, a déclaré Simonov, co-auteur d’un article en octobre mettant en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses, tant en amont qu’en aval, si le barrage de Kakhovka venait à être endommagé.

Il faudra une décennie pour que les populations de flore et de faune reviennent et s’adaptent à leur nouvelle réalité, selon Filiuta. Et peut-être plus longtemps pour les millions d’Ukrainiens qui y vivaient.

À Maryinske, la communauté agricole, ils fouillent les archives à la recherche de vieux puits qu’ils déterreront, nettoieront et analyseront pour voir si l’eau est toujours potable.

« Parce qu’un territoire sans eau deviendra un désert », a déclaré le maire.

Plus loin, toute l’Ukraine devra se demander s’il faut restaurer le réservoir ou penser différemment l’avenir de la région, son approvisionnement en eau et une large bande de territoire qui est soudainement vulnérable aux espèces envahissantes – tout comme elle était vulnérable à l’invasion. qui a causé le désastre pour commencer.

« Les pires conséquences ne nous affecteront probablement pas directement, ni moi, ni vous, mais plutôt nos générations futures, car cette catastrophe provoquée par l’homme n’est pas transparente », a déclaré Filiuta. « Les conséquences à venir seront pour nos enfants ou petits-enfants, tout comme nous sommes ceux qui subissent actuellement les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, pas nos ancêtres. »

___

Hinnant a contribué depuis Paris. Illia Novikov a contribué depuis Kiev, avec Jamey Keaten.

___

Lori Hinnant, Sam Mcneil et Illia Novikov, Associated Press