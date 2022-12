L’effondrement “dévastateur” d’un appartement fait suite à une explosion et un incendie sur l’île anglo-normande de Jersey

Une explosion et un incendie dans un immeuble d’appartements sur l’île anglo-normande de Jersey ont tué au moins trois personnes et en ont laissé d’autres portées disparues, a annoncé samedi la police.

Robin Smith, l’officier en chef de la police des États de Jersey, a déclaré lors d’une conférence de presse qu'”une douzaine” d’habitants étaient portés disparus à la suite de l’explosion dans la ville de St. Helier.

Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes, est une dépendance autonome du Royaume-Uni située au large des côtes du nord de la France dans la Manche.

Smith a déclaré qu’un bâtiment de trois étages s’était “complètement effondré” et qu’un bâtiment voisin avait également été endommagé. Il a décrit la scène comme “dévastatrice” et a averti qu’il pourrait y avoir plus de morts.

Le service d’incendie a été appelé dans la région la nuit précédente après que des résidents ont signalé une odeur de gaz, a déclaré Smith.

Il a dit que la police enquêterait s’il y avait un problème de sécurité avec les conduites de gaz naturel.

La police a déclaré dans un communiqué que pendant que l’incendie était éteint, les services d’urgence effectuaient d’importants travaux sur les lieux.

Les autorités ont conseillé aux habitants d’éviter la zone de l’explosion, qui a été bouclée.