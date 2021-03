C’est le genre de programme de test ambitieux que de nombreux experts médicaux croient devrait être disponible dans tout le pays . Pourquoi? Même si de plus en plus d’Américains reçoivent des vaccins, le pays reste à des mois avant que la vaccination ne devienne la norme. En attendant, des tests à grande échelle peuvent permettre à la vie de revenir à la normale – sans déclencher de nouvelles épidémies mortelles de Covid.

Il y a quelques semaines, Citigroup a commencé à fournir des kits de test Covid-19 à domicile à bon nombre de ses employés à Chicago et à New York. Chaque kit comprend un tampon nasal, une bande de papier et une solution liquide, et les gens obtiennent un résultat en quelques minutes. «Cela ressemble un peu à un test de grossesse», m’a dit le Dr Lori Zimmerman, directeur médical de Citigroup.

«Nous devons faire plus», m’a dit Jennifer Nuzzo, épidémiologiste à l’Université Johns Hopkins. «Cette pandémie n’est pas terminée. Nous avons toujours des niveaux dangereusement élevés. »

« Cela se paie pour lui-même »

Les tests ont diminué en partie parce que le système de santé s’est plutôt concentré sur l’administration de vaccins. Et les vaccinations sont en effet plus importantes que les tests Covid. Mais le pays ne devrait pas avoir à choisir entre les deux, disent les experts. Si les États-Unis pouvaient accélérer les vaccinations et les tests, les bénéfices seraient énormes, en termes de vies sauvées et d’écoles et d’entreprises rouvertes.

«Cela se paie tout seul», a déclaré le Dr Michael Mina, un épidémiologiste de l’Université de Harvard qui a plaidé pour plus de tests. «Les tests sont l’une des choses les plus simples et les moins lourdes que nous puissions faire.»

Pour Monica Jurado, une banquière personnelle de Citi du côté sud de Chicago, les tests sont devenus une simple partie de son rituel matinal. Après avoir passé un test, elle se prépare pour le travail – et, 20 minutes plus tard, elle peut voir le résultat du test. «Cela me donne une immense tranquillité d’esprit en sachant que je viens au travail en toute sécurité, tout comme mes collègues», a déclaré Jurado.

Dans le monde entier, plusieurs pays, dont l’Australie et la Corée du Sud, ont déjà utilisé des tests de masse pour contenir les cas de Covid, comme Umair Irfan de Vox Remarques. De nombreux collèges aux États-Unis, ainsi que des ligues sportives professionnelles, se sont également appuyés sur des tests pour continuer à fonctionner. Et les responsables de l’administration Biden se disent déterminés à rendre les tests plus disponibles, y compris pour les personnes qui ne présentent aucun symptôme.