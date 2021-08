L’effondrement des courants de l’océan Atlantique pourrait perturber le temps : étude

Si le système actuel s’effondre, cela conduirait à des changements dramatiques dans les conditions météorologiques mondiales.

Un vaste système de courants océaniques dans l’Atlantique – qui comprend le Gulf Stream – a été perturbé en raison du changement climatique d’origine humaine, ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude publiée jeudi. Si ce système s’effondre, cela entraînerait des changements dramatiques dans les conditions météorologiques mondiales.

La circulation méridienne de renversement de l’Atlantique, ou AMOC, transporte de l’eau chaude et salée des tropiques vers le nord à la surface de l’océan et de l’eau froide vers le sud au fond de l’océan.

« Le retournement méridional de l’Atlantique est vraiment l’un des principaux systèmes de circulation de notre planète », a déclaré l’auteur de l’étude, Niklas Boers de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique en Allemagne.

Les résultats d’une étude similaire de 2018 ont établi des comparaisons avec le film catastrophe de 2004 scientifiquement inexact « The Day After Tomorrow », qui utilisait un tel arrêt du courant océanique comme prémisse du film. À l’époque, les auteurs de l’étude ont déclaré qu’un effondrement était dans au moins des décennies, mais serait une catastrophe.

Un effondrement potentiel de ce système de courant océanique aurait de graves conséquences dans le monde entier, ont déclaré les auteurs de la nouvelle étude.

Si cette circulation s’arrête, elle pourrait apporter un froid extrême en Europe et dans certaines parties de l’Amérique du Nord, élever le niveau de la mer le long de la côte est des États-Unis et perturber les moussons saisonnières qui fournissent de l’eau à une grande partie du monde, a déclaré le Washington Post.

Cela mettrait également davantage en danger la forêt amazonienne et les calottes glaciaires de l’Antarctique, selon le Guardian.

Les chercheurs qui étudient le changement climatique ancien ont également découvert des preuves que l’AMOC peut s’éteindre brusquement, provoquant des variations de température sauvages et d’autres changements dramatiques dans les systèmes météorologiques mondiaux, a déclaré le Post.

L’étude a été publiée jeudi dans la revue britannique à comité de lecture Nature Climate Change.

Les modèles climatiques ont montré que l’AMOC est à son plus faible depuis plus de 1 000 ans, a rapporté Reuters. Cependant, on ne sait pas si l’affaiblissement est dû à un changement de circulation ou à la perte de stabilité.

« La différence est cruciale », a déclaré Boers, « car la perte de stabilité dynamique impliquerait que l’AMOC a approché son seuil critique, au-delà duquel une transition substantielle et en pratique probablement irréversible vers le mode faible pourrait se produire. »

En étudiant les données clés de l’AMOC, les scientifiques ont déterminé que l’affaiblissement récent est probablement lié à une perte de stabilité : d’un seuil critique au-delà duquel le système de circulation pourrait s’effondrer », a déclaré Boers.

L’étude a indiqué qu’un certain nombre de facteurs sont probablement importants pour la perturbation de l’AMOC – des facteurs qui s’ajoutent à l’effet direct que le réchauffement de l’océan Atlantique a sur sa circulation. Il s’agit notamment de l’apport d’eau douce provenant de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, de la fonte des glaces de mer, de l’augmentation des précipitations et du ruissellement des rivières.

L’eau douce est plus légère que l’eau salée et réduit la tendance de l’eau à couler de la surface vers de plus grandes profondeurs, ce qui est l’un des moteurs du renversement.

D’autres modèles climatiques ont indiqué que l’AMOC s’affaiblirait au cours du siècle à venir, mais qu’un effondrement avant 2100 est peu probable, a déclaré Reuters.

Levke Caesar, de l’université de Maynooth en Irlande, qui n’était pas impliqué dans la recherche, a déclaré au Guardian : Je prends comme un avertissement que nous pourrions être plus proches d’un basculement de l’AMOC que nous ne le pensons. »

L’auteur principal de l’étude, Boers, a déclaré au Post que « c’est l’un de ces événements qui ne devraient pas se produire, et nous devrions essayer tout ce que nous pouvons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. C’est un système avec lequel nous ne voulons pas jouer ». «