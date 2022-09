Daniel Pinto, directeur général de la banque de financement et d’investissement de JPMorgan.

Le ralentissement des transactions qui a pesé sur Wall Street cette année ne montre aucun signe de ralentissement.

Les revenus de la banque d’investissement de JPMorgan Chase se dirigent vers une baisse de 45% à 50% au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, a déclaré mardi le président et chef de l’exploitation Daniel Pinto lors d’une conférence.

La banque a enregistré 3,3 milliards de dollars de revenus de banque d’investissement au troisième trimestre l’an dernier, au milieu de ce qui était alors un marché haussier pour les introductions en bourse, les émissions d’actions et d’autres transactions.

Maintenant, Wall Street est aux prises avec une forte baisse de l’activité des marchés des capitaux alors que les introductions en bourse ralentissent et que les fusions diminuent après que les actions ont connu leur pire premier semestre depuis 1970. Un marché haussier pour les banquiers s’est transformé en effondrement cette année et les entreprises devraient réduire les rémunérations. et des emplois dans les mois à venir.

Hier, Goldman Sachs est devenue la première grande entreprise de Wall Street à reconnaître qu’elle réduisait ses effectifs en supprimant des centaines d’emplois ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si JPMorgan emboîterait le pas avec ses propres licenciements, Pinto a répondu qu'”au fil du temps”, la banque ajustera sa base d’employés pour correspondre aux opportunités de la banque d’investissement mondiale.