Le Credit Suisse s’attend à ce que la Réserve fédérale suspende les hausses de taux d’intérêt plus tôt que prévu en raison de la chute de l’inflation.

Selon le stratège en chef des actions américaines de la société, cela déclenchera une puissante percée du marché.

“C’est en fait ce qui est évalué sur le marché au sens large”, a déclaré lundi Jonathan Golub à “Fast Money” de CNBC. “Chacun de nous voit quand nous allons à la station-service que le prix de l’essence est en baisse, et que le pétrole est en baisse. Nous le voyons même avec la nourriture. Donc, cela apparaît déjà dans les données. Et c’est vraiment un gros potentiel positif.”

Dans une nouvelle note présentant les données de l’IPC et de l’IPP d’août de cette semaine, Golub affirme que “l’effondrement” de l’inflation se produira au cours des 12 à 18 prochains mois.

“Les contrats à terme indiquent que les prix de l’alimentation et de l’énergie devraient baisser de -5,7 % et de -11,8 % d’ici la fin de l’année 2023, tandis que l’inflation des biens est passée de 12,3 % à 7,0 % depuis février”, a-t-il écrit. “Au cours de l’année écoulée, les services et les loyers ont moins augmenté que l’IPC global (5,5 % et 5,8 % contre 8,5 %).”